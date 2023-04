Aatu Jämsen, 20, sai Nokia-areenan katsojat raivostumaan – suunsoitto jatkui ottelun jälkeen: ”En tiedä, mitä ne itkivät”

Aatu Jämsen naulasi pudotuspeliuransa avausmaalin kohutilanteen jälkeen.

Tampere

Lahden Pelicansin nuori hyökkääjä Aatu Jämsen oli tapahtumien keskipisteessä lauantain kiihkeässä neljännessä välieräottelussa Nokia-areenassa.

Ilves nousi vaikeuksien kautta 3–2-voittoon ja tasoitti ottelusarjan 2–2:een.

Alku näytti lahtelaisittain hyvältä. Jämsen, 20, hiljensi Ilveksen kannattajat toisessa erässä naulaamalla vieraat 2–0-johtoon kahden miehen ylivoimalla. Jämsen tuuletti pudotuspelien avausmaaliaan viileän itsevarmasti.

– Teemu Eronen laittoi aika hyvän lätyn lavan yli. Onneksi meni sisään, Jämsen kommentoi ottelun jälkeen Ilta-Sanomille.

Jämsen pelaa läpimurtokauttaan Pelicansin nutussa. Sulavakätinen hyökkääjä nakutti runkosarjassa 43 ottelussa tehot 14+18. Pudotuspeleissä ruuti oli kuivaa ennen lauantaita, sillä seitsemästä pudotuspelistä kasassa oli saldo 0+4.

Liigauran ensimmäinen pudotuspelimaali osui herkulliseen paikkaan.

– Tuntui hyvältä onnistua viimein. Siinä olisi ollut avaimet voittoon, mutta ei riittänyt tänään.

Ilveksen leirissä Jämsenin maali kirveli normaalia rajummin, sillä Pelicans pääsi kahden miehen ylivoimalle porua aiheuttaneesta tilanteesta.

Ilveksen puolustajan Dominik Masinin maila näytti osuvan Jämseniä kasvoihin, ja Jämsen reagoi osumaan suurieleisesti. Masin tulistui tästä ja tuuppi Jämseniä vielä jäähyvihellyksen jälkeen.

– Maila osui ihan kunnolla. Huulesta tuli vähän verta, kun syljin. En tiedä mitä ne itkivät. Ei se mihinkään pelkkään kypärään osunut, Jämsen sanoi.

Dominik Masin (oik.) tulistui Jämsenille jäähyvihellyksen jälkeen.

Ilveksen kannattajat ja Ilveksen vaihtopenkki protestoivat jäähytuomiota kovaan ääneen. Jämsen sai lehtereiltä niskaansa viiltävän buuaus- ja vihellyskonsertin.

Pelicansin komeetta kuuli kipakkaa palautetta myös ottelun jälkeen.

– Sain kuulla vielä pelin loputtua, että lopeta se filmaaminen sun muuta. Siinä oli vaikka kuinka monta naamaa antamassa palautetta. He näkivät sen totta kai eri tavalla kuin me.

Ilveksen ja Pelicansin välieräsarjan aikana on riittänyt puhetta pelaajien filmaamisesta. Verbaalitikareita on lennellyt suuntaan ja toiseen.

– Nooh, katsojilla on varmasti mielipiteitä. Siellä pyörii netissäkin yksi video, missä joku filmaa, mutta en ota siihen sen enempää kantaa, Jämsen ilmoitti.

Johtoasemassa Pelicans pystyi pelaamaan pitkiä jaksoja vapautuneesti, mutta Ilves toipui shokkialusta.

– Tiedettiin, että Ilveksellä saattaa vähän täristä tänään, kun tullaan kovaa alkuun ja päästään johtoon. Meillä ei ollut mitään stressiä, mutta toisessa erässä meiltä heikko kiekollinen ratkaisu avasi kavennusmaaliin paikan ja Ilves sai sitä kautta otetta, Jämsen ruoti.

Ilves nousi kahden maalin takaa ensin rinnalle ja lopulta ylivoimalla ohi. Tehopakki Les Lancaster (2+0) räjäytti Nokia-areenan huutomyrskyyn vajaat viisi minuuttia ennen loppua komealla 3–2-maalilla.

Maalia edelsi Pelicansin Petteri Riihisen eriskummallinen kiinnipitämisjäähy.

– Mitä näin hidastuksesta, niin hän piti toista kättä sivulla. Ei siinä ollut halausotetta. Se oli tuollainen erikoinen yhden käden koukku. Mun mielestä ei olisi pitänyt jäähyä, Jämsen sanoi.

– Siellä on ammattilaistuomarit kehissä. Eivätköhän he vihellä tilanteet oikein. Turha siitä on alkaa pelin jälkeen mussuttaa mitään. Tuomarilinja tässä sarjassa on ollut hyvä.

Tulikuumaa lauantain ottelua seurasi Nokia-areenassa lähes täysi tupa, 12 175 katsojaa. Meininki oli paikoitellen infernaalinen.

– Tämä tuntui kuumimmalta kamppailulta tähän asti. Jäällä oli paljon kamppailuita ja yleisö piti kovaa meteliä joka tilanteen jälkeen, Jämsen myhäili.

Pelicansin kannattajat panivat ranttaliksi jo ennen ottelun alkua, kun lahtelaisfanien katsomossa sytytettiin soihdut palamaan.

– Oli huikeaa nähdä sitä meininkiä. Suomessa ei paljon tuollaista näe. Soihdut sytyttää.