HIFK:lle jymyuutisia ennen illan suurottelua

HIFK:n kokoonpano vahvistuu Tappara–HIFK-välieräsarjan neljänteen peliin.

Tampereen Tappara ja Helsingin IFK ovat pitkänäperjantaina tositoimissa SM-liigan pudotuspeleissä. Joukkueet kohtaavat Tampereen Nokia-areenassa välieräsarjan neljännessä ottelussa.

HIFK:n kokoonpanossa on kaksi mieluisaa yllätystä, kun kärkisentterit Juha Jääskä ja Eetu Koivistoinen palaavat askiin. Tähtipakki Ilari Melart sen sijaan on edelleen kokoonpanon ulkopuolella. Melart on toistaiseksi pelannut Tappara-sarjassa vain avausottelun.

Keskiviikon sarjan kolmannessa ottelussa vaihtoon pommitettu Roope Taponen aloittaa HIFK:n maalilla.

Tapparan kokoonpano on täysin muuttumaton suhteessa keskiviikon peliin. Syytä muutoksiin ei olekaan, sillä joukkue dominoi edellistä ottelua täydellisesti ja voitti luvuin 5–2.

Ottelu alkaa kello 17. Tappara johtaa ottelusarjaa voitoin 2–1.