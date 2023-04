Tappara nolasi HIFK:n täydellisesti – Raimo Summaselta suorat sanat: ”Täysin pölhöjä”

Tapparan ja HIFK:n välinen välieräsarja on taitekohdassa. Asiantuntija Raimo Summanen perkaa syyt, miksi Tappara on noussut kuskin paikalle.

Se oli selkäsauna, jollaista harvoin näkee tässä vaiheessa kevättä.

Tappara otti keskiviikkoiltana toisen kiinnityksen finaalipaikkaan 5–2-kotivoitolla, mutta välieräsarjan kolmospelin loppulukemat mairittelevat HIFK:ta.

Välieräsarjan kaksi ensimmäistä ottelua Nordenskiöldinkadun jäähallissa olivat ääritasaisia, mutta kolmen välipäivän jälkeen kolmospelissä Tappara näytti, miksi se on tämän kevään suurin mestarisuosikki.

Kahden erän jälkeen tilastot olivat Tapparan eduksi mykistävää luettavaa: laukaukset 54–8, torjunnat 18–3, hyökkäysaika 17.48–3.50 ja maaliodottama 3,98–0,13.

– Kun peliä oli pelattu noin viisi minuuttia, Tappara pyöritti melkein 1,5 minuuttia hyökkäyspäädyssä. HIFK löi pitkän ja seuraavasta aloituksesta Tappara iski avausmaalin. Siinä vaihdossa kävi selväksi, että Tappara jyrää ja momentum on heillä. Se oli menoa sen jälkeen, Ilta-Sanomien asiantuntija Raimo Summanen ruotii.

– Ero oli kaikilla tasoilla järkyttävän suuri Tapparan hyväksi. Kun Tappara on parhaimmillaan, se on kuin lumivyöry, jota ei näytä pysäyttävän mikään.

Raimo Summanen.

Sarja on vielä pahasti kesken, mutta Tapparan pelillinen dominanssi ja kotietu puoltavat juuri nyt lyhyttä sarjaa.

Tapparan ja HIFK:n välieräsarjan taitekohta saattoi tapahtua keskiviikkona.

Ottelusarjan kaksi seuraavaakin ottelua pelataan Nokia-areenassa. Perjantai-illan nelospelissä HIFK on käytännössä pakkovoiton edessä.

– HIFK taistelee tällä hetkellä ennen kaikkea itsensä kanssa. Sen pitäisi olla pelaajille ja koutsille tavallaan helppo tilanne, koska nyt kyse on siitä, että heidän pitää lyödä itsensä likoon. Sen näkee pelaajista heti, onko kaikki liossa, Summanen sanoo.

– HIFK:ssa pitää olla ajatus, ettei se voi menettää kasvojaan tällä tavalla. Pitää pelata niin, että jokainen voi katsoa itseään peilistä. Kokonaan toinen juttu on, tuoko se voittoa.

HIFK joutui kolmospelin hornankattilaan repaleisella kokoonpanolla.

Etenkin kultakypärä Eetu Koivistoisen, pidempään sivussa olleen Juha Jääskän ja alakerran isännän Ilari Melartin puuttuminen näkyi karulla tavalla HIFK:n pelaamisessa.

HIFK:n viimeisenä muurina läpi kauden seissyt ykkösvahti Roope Taponen ei myöskään ollut parhaimmillaan kolmospelissä.

– HIFK oli haavoitettu ja Tappara oli tajuttoman hyvä. Tasoero kertautui tätä kautta. HIFK:sta näki, että puuttuvien pelaajien kautta usko oli mennyt, Summanen sanoo.

Summanen näkee, että HIFK on nelospelin aattona äärimmäisen vaikeassa tilanteessa.

– Vaikka fokus pitäisi pitää itse pelissä, nyt HIFK:n leirissä mietitään sitä, ketä kaikkia he saavat takaisin kokoonpanoon. Sillä ei ole lopulta merkitystä, ketkä palaavat kokoonpanoon ja ketkä eivät. HIFK:n olisi tehtävä henkinen remontti torstain välipäivän aikana.

Reppu heilui Roope Taposen takana keskiviikkoiltana.

Pelillisellä puolella Summanen on ollut erityisen vaikuttunut Tapparan monipuolisesta ja aktiivisesta hyökkäysalueen pelaamisesta.

– Tapparan pakit ovat hyviä kiekon kanssa ja he laukovat hanakasti kiekkoja viivasta. Tapparan pakit pintsaavat viivasta pelin painolliselta puolelta todella vahvasti ja vievät vastustajan laitasyötöt pois. HIFK on ollut helvetinmoisissa vaikeuksissa, kun Tappara tulee päälle ja pakit puolustavat vahvasti eteenpäin.

Tämä synnyttää kierteen, jossa Tapparan vastustajat ovat kerta toisensa jälkeen lirissä.

– Tappara hakee laukauksen jälkeiset kiekot todella hyvin niin tasakentällisin kuin ylivoimalla. Tappara aktivoi niin sanotut saranakohdat laadukkaasti, mikä on heidän kokoonpanolleen loistava strateginen keino, Summanen sanoo.

HIFK:n päävalmentaja Ville Peltonen otti kolmospelin jälkeen kantaa tuomarilinjaan.

HIFK:lle vihellettiin keskiviikkona kahdeksan kahden minuutin rangaistusta. Tappara rokotti kolmesti ylivoimalla.

– Hävittiin aika monta peliä tänään. Hävittiin itse ottelu. Hävittiin erikoistilannepeli ja hävittiin maalivahtipeli. Ilmeisesti hävittiin tuomaripelikin viime pelin jälkeen. Tässä on aika monta peliä käynnissä, Peltonen kommentoi lehdistötilaisuudessa.

Summanen antaa pyyhkeitä HIFK:n suuntaan kurittomuudesta. Jos sama tahti jatkuu, Tappara marssii näytöstyyliin finaaleihin.

– HIFK:n ottamat jäähyt olivat turhamaisia. Varsinkin ottelun alun jäähyt olivat täysin pölhöjä. HIFK:n ainoa keino kuivattaa Tappara on pelata jäähyttömästi. HIFK:lla ei ole varaa yhteenkään jäähyyn.

Tapparan ja HIFK:n materiaaliero alkaa näkyä entistä vahvemmin, mitä pidemmälle välieräsarja etenee.

Samalla kun HIFK:n kokoonpanosta on pudonnut tärkeitä pelaajia, Tappara jauhaa neljällä sylinterillä ja tehot jakaantuvat laajalle rintamalla.

– Anton Levtchi alkaa heräillä, mikä on pelottava ajatus vastustajien kannalta. Haluan nostaa myös Kristian Tanuksen esille. Tanus on huikea pelaaja, jota on upea seurata. Hänestä on kehittynyt kovan luokan pelaaja koviin paikkoihin, Summanen hehkuttaa.

– Voi olla, että Tanuksen ja Levtchin arvo nousee todella isoksi vielä jatkossa. Tanus varsinkin on pelaaja, joka voi olla Tapparalle jokerikortti ratkaisupeleissä.