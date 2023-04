Tappara luisteli HIFK:n pyörryksiin – maalitykki paljasti salaisuuden: ”Alun perin kikka on luotu SaPKossa”

Kristian Tanus (2+0) nousi Tapparan ykköshahmoksi, kun HIFK jäi pahasti jyrän alle kolmannessa välierässä.

Tampere

Tappara–HIFK 5–2 (Otteluvoitot 2–1)

Kiihkeää, kuumaa ja tiukkaa vääntöä!

Sellaista odotettiin, kun Tapparan ja HIFK:n välieräsarja siirtyi Nokia-areenalle.

Kolmannesta kohtaamisesta tuli kuitenkin Tapparan totaalinen dominanssi. Isät vastaan pojat -näytös.

HIFK hallitsi vain jäähypenkkiä.

Tappara yliluisteli ja kieputti HIFK:ta miten tahtoi kaksi erää ja voitti lopulta 5–2.

Heti ei tule mieleen SM-liigan pudotuspeliä, jossa laukaukset kahden erän jälkeen olisivat olleet toisen joukkueen eduksi 54–8 ja torjunnat 18–3.

Tapparan ykköshahmoksi nousi Kristian Tanus, joka iski Tapparan toisen ja kolmannen maalin.

Tanuksen ensimmäinen osuma (2–0) oli todellinen helmi. Anton Levtchi vei kiekon maalin taakse takimmaiselle tolpalle ja tarjoili sieltä namupassin Tanukselle.

– Olemme tehneet vastaavia maaleja todella monta vuosien varrella. Useammin niin päin, että Anton on toiminut viimeistelijänä. Alun perin kikka on luotu SaPKossa Tanus–Lepaus -yhteistyöllä. Olemme ottaneet sen Levtchin kanssa Tapparassa käyttöön.

– Tiesin jo kyseiseen vaihtoon jäälle astuessani, että sieltä se syöttö tulee, jos tuollainen tilanne aukeaa, Tanus hymyili.

Tapparan vyöry oli kaksi erää valtaisaa. Se voitti lähes jokaisen kamppailun, luistelukilpailun ja irtokiekon.

– Tuollaista se parhaimmillaan on, kun pelaamme hyvin kimpassa ja pidämme välimatkat lyhyenä. Olimme aloitteellisia, menimme maalille ja saatiin kiekkoakin sinne.

Tapparan muodonmuutos viime viikonloppuna Helsingissä pelattuihin otteluihin nähden oli huikaiseva. Mistä moinen?

– Kukaan ei ollut tyytyväinen viime viikonlopun esityksiimme – eikä omaan peliinsä. Se toi jokaiselle oikeanlaista latausta. Tulimme heti alusta hyvin porteista sisään.

– Nyt oli oikeanlaista aggrea. Sitä nosti myös tämä tyhmä pelitauko, jota kukaan ei tähän väliin olisi halunnut. Mieluummin olisimme pelanneet nämä välipäivätkin, Tanus perusteli.

HIFK:n maalivahti Roope Taponen sai väistyä lukuisten takaiskujen jälkeen vaihtopenkille.

HIFK:n muurina tähän saakka koko kevään loistanut Roope Taponenkin muuttui tavalliseksi kuolevaiseksi. Hänet vaihdettiin neljännen maalin jälkeen Niilo Haloseen.

– Hyvä maalivahti hän edelleen on, mutta nyt hänen edessään oli trafiikkia. Saatiin äijiä maalille. Kaikki tietää, että Taponen on huippuvahti, jolle ei helpolla maalia tehdä. Mutta jos hän ei näe kiekkoa, silloin meillä on aina mahdollisuus onnistua, Tanus painotti.

Päätöserässä Tappara laski selvästi kierroksia, kun peli oli ratkennut.

– Ehkä se meni vähän pihapelimäiseksi pyörimiseksi.

HIFK:n syväkyykkäys oli yllättävä. Jonkinlainen osasyy siihen saattoi ykkössentteri Eetu Koivistoisen poistuminen kokoonpanosta viime hetkillä.

– Ei yhdenkään pelaajan poissaolon taakse voi mennä. Pitää vaan yksinkertaisesti olla parempi kaikessa. Luistelussa, kamppailemisessa ja yhdessä pelaamisessa, HIFK:n Otto Paajanen summasi.

Tapparan hyvyys korosti HIFK:n vaisuutta.

– Kun Euroopan paras porukkaa esittää parastaan, meidän on oltava parhaimmillaan, jos haluamme taistella voitosta. Jokainen tietää tämän jälkeen, että tasoa on nostettava todella paljon perjantaina, kun tänne seuraavan kerran tulemme, Paajanen painotti.

Jos Tappara jatkaa keskiviikon malliin, voi olla, ettei HIFK:n paraskaan pääsiäisenä riitä. Kirvespaitoja on monesti moitittu, että se tekee vain riittävän voittaakseen, nyt oli joka pelaaja ytimessä.

Tapparan peli toimi erinomaisesti myös ylivoimalla.

Nokia-areenassa oli eilen komeasti 10 122 katsojaa. Perjantaina areena on jo loppuun varattu.

Enää ei kenenkään tarvitse olla huolissaan Tapparan fanien innostumisesta.

”Mouhijärven miähetkin” ovat palanneet lehtereille, kun kauden kovimmat panokset ovat vaijerilla.