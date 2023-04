IS SEURAA

Live is Life pauhaa taukoamatta! Tappara pommitti sensaatiomaalivahdin penkille – HIFK anoo armoa murskajaisissa, IS seuraa

Tappara ja HIFK iskevät yhteen kolmannessa puolivälierässä. IS seuraa.

Tappara–HIFK 5–1 (3–1, x–x, x–x) Otteluvoitot 1–1.

SM-liigan tulikuumat välierät jatkuvat keskiviikkona Nokia-areenassa. Tappara isännöi illan ainoassa ottelussa HIFK:ta.

Vaikka ottelusarjaa on takana jo kaksi ottelua, Tappara isännöi HIFK:ta ensimmäistä kertaa tämän kevään välierissä. Kaksi ensimmäistä mittelöä pelattiin Helsingissä Nokia-areenassa järjestettyjen konserttien vuoksi.

Tappara voitti kaksikon avauskohtaamisen Helsingissä viidennessä jatkoerässä, toisen vei nimiinsä HIFK. Vaikka sarja on tasatilanteessa 1–1, etu on Tapparalla, sillä se onnistui ottamaan yhden kiinnityksen vierasjäällä. HIFK:n on pakko voittaa vähintään kaksi ottelua Tampereella.

