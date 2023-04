Kommentti: Nämä miehet suhmuroivat TPS:ssä ilman mitään vastuuta – yhden pelaajan raju kommentti paljasti totuuden

Hannu Jortikan ennustus on käynyt toteen Turun Palloseurassa. Erkka Westerlundin klaani kaappasi vallan, kirjoittaa Sasha Huttunen.

Viime perjantaina TPS:n seurajohto kutsui Jussi Ahokkaan palaveriin ja antoi tälle potkut.

Päävalmentaja oli vuotta aiemmin vienyt turkulaiset hopealle ja sopinut kolmannesta vuodesta. Toisen kauden floppi, säälipleijareihin jääminen, toi kuitenkin lähtöpassit.

Ahokas saattoi tuntea jopa helpotusta.

Hän on vapaa kahleista.

42-vuotias valmentaja pääsee nuolemaan haavojaan ja tähyämään rauhassa uutta kohti. Palkka juoksee.

TPS toi hänen tilalleen uudeksi päävalmentajaksi KalPasta lähteneen Tommi Miettisen. Asiat etenivät kulissien takana jopa ennätysvauhtia, mutta valmentajanvaihdos on vain pieni välähdys siitä, mikä seuran sisällä on vellonut jo vuosia.

Palloseura julkaisi merkittävän tiedotteen elokuussa 2019. Erkka Westerlund liittyy HC TPS Oy:n hallituksen jäseneksi. Puhuttiin taustavoimasta.

Kaksi kuukautta myöhemmin TPS:n urheilutoimenjohtaja Antero Niittymäki irtisanoutui.

– Tämä on raskas päätös, mutta koin, etten voi jatkaa tehtävässäni urheilutoimenjohtajana haluamallani tavalla, Niittymäki sanoi tiedotteessa.

Hän olisi halunnut vaihtaa päävalmentajaa, mutta Westerlund esti erottamasta Kalle Kaskista.

Niittymäen tilalle urheilujohtajaksi tuli Rauli Urama Jääkiekkoliitosta.

Kaskinen ja Urama kuuluvat niin sanottuun ”Erkan klaaniin”.

TPS-legenda, kuusinkertainen mestarivalmentaja Hannu Jortikka oli ilmaissut huolensa jo sillä hetkellä, kun Niittymäki sai lähteä.

– Se pelko tässä on, että Erkka rupeaa keräämään tätä hänen klaaniaan, joka on pyörinyt hänen kanssaan Jokereissa ja muualla. Jos se steppi otetaan, niin on turkulainen jääkiekko semmoisessa solmussa, ettei ole koskaan ennen ollut, Jortikka sanoi Ylelle lokakuussa 2019.

”En voi jatkaa tehtävässäni haluamallani tavalla.”

Niittymäen kolmen ja puolen vuoden takaisessa lausunnossa on klangi, joka olisi sopinut myös Ahokkaan suuhun.

Toki sillä erolla, että Ahokas ei irtisanoutunut.

Hän ei päävalmentajana saanut täysin toteuttaa itseään, vaikka vastuu tuloksesta oli hänellä. Häiriötekijöitä pyöri ympärillä, jopa omassa vaihtoaitiossa.

TPS:ssä tapahtuu aggressiivista mikromanagerointia, jossa Urama ja Westerlund puuttuvat käytännössä kaikkeen.

TPS:n maalivahtivalmentajaksi tuli vuonna 2020 Uraman palkkaamana Ari Moisanen. Moisanen on alansa huippuja, mutta TPS:n vaihtopenkillä hän käyttäytyi välillä kuin päävalmentaja.

Näky oli jopa koominen. Ahokas ja hänen apurinsa Kari Kalto ohjasivat toiseen suuntaan, maalivahtivalmentaja Moisanen veti toiseen.

– Kaksi valmennusfilosofiaa riitelee, totesi yksi TPS:n valmentajista allekirjoittaneelle.

TPS:n pukukopissa Moisanen tunnetaan nimenomaan ”Uraman miehenä”, joka raportoi tälle kopin sisäisiä asioita.

Maalivahtivalmentaja Ari Moisanen (vas.) otti isoa roolia TPS:n valmennuksessa.

Myös Ahokkaalla oli vahva kontakti Uramaan, kun hänet värvättiin TPS:n päävalmentajaksi vuonna 2021. He olivat tehneet yhteistyötä Jääkiekkoliitossa, mikä huipentui Ahokkaan luotsaamaan nuorten MM-kultaan 2019.

TPS-kausien aikana Uraman ja Ahokkaan välit viilenivät. Lopussa niitä ei tainnut enää olla.

Ahokas on ollut Suomi-kiekon nousevia valmentajanimiä, jolle potkut Tepsistä olivat ensimmäinen merkittävä takaisku viime vuosien menestyksen, nuorten maailmanmestaruuden ja SM-liigan hopean, jälkeen.

Erinomaista englantia puhuvan espoolaisen suunnitelmana on ollut siirtyä TPS-pestin jälkeen ulkomaille.

Kysyntää olisi varmasti Suomessakin, kun potkuralli taas ensi syksynä käynnistyy.

Ahokas tuskin on ainoa, joka joutuu lähtemään tai saa lähteä TPS:stä. Myös joillekin muille toimihenkilöille joukkueessa ollaan tiettävästi näyttämässä ovea. Pelaajistossa vaihtuvuus on, taas kerran, valtavaa.

Jatkumoa ei ole.

Sana TPS:n toimintakulttuurista on kiirinyt myös muihin seuroihin.

IS:n kiekkopiireistä kuulema viesti kertoo tilanteesta paljon. Kun TPS oli lähestynyt HPK:n supertaituria Michael Jolya rahakkaalla sopimustarjouksella, tämä kysyi näkemystä eräältä TPS:n pelaajalta.

– Ei kannata tulla missään nimessä, kuului painava neuvo.

Isoin ja käsittämättömin imagotappio on Aron Kiviharjun lähtö.

17-vuotias Kiviharju on TPS:n suurin huippulupaus pitkiin aikoihin, jalokivi, jonka sukunimi huutaa tepsiläisyyttä. Jos seurassa olisi hyvä olla, ei hänen tarvitsisi edes vilkaista muualle.

Toisin kävi. Kiviharju halusi pois TPS:stä, mikä aiheuttaa seuralle myös tulonmenetyksiä NHL:n kasvattajarahoissa.

Kiviharju siirtyy HIFK:hon, kuten IS uutisoi maaliskuussa. Hän vahvisti viime viikonloppuna Instagramissa, että jättää TPS:n.

Huippulupaus Aron Kiviharju, 17, jättää TPS:n ja siirtyy Helsingin IFK:hon.

Vastuuton valta on termi, jota on viime vuosina voinut käyttää kuvaamaan TPS:n johtamiskulttuuria. Urheilujohdon pitäisi olla vastuussa urheilullisesta tuloksesta, mutta TPS:ssä vastuun kantaa yksin päävalmentaja.

Urheilujohto ei ole vastuussa mistään.

Urama halusi antaa Ahokkaalle potkut, mutta Uraman nimeä ei potkutiedotteesta löydy. Klaani pesi kätensä ja suojasi selustansa. Tiedotteessa puhuvat vain toimitusjohtaja Aki Holma ja puheenjohtaja Kai Koskinen.

Tommi Miettinen tunnetaan jämäkkänä valmentajana, joka teki tällä kaudella hyvää työtä KalPassa.

Hänellä olisi varmasti annettavaa TPS:lle, jos hän saa olla päävalmentaja.