Kommentti: SM-liigassa jysähti yllättävän kova päätös – jättäkää syytön mies rauhaan

SM-liigan kritisoitu kurinpitodelegaatio ansaitsee isot kehut, kirjoittaa jääkiekkotoimittaja Sami Hoffrén.

Tilanne näytti hirveältä. Ensimmäinen ajatus oli, että nyt kävi pahasti.

Pelicansin ja Ilveksen välieräsarjan toista ottelua oli lauantaina pelattu vain kuutisen minuuttia, kun ottelu sai kylmäävän käänteen.

Ilveksen kapteeni Eemeli Suomi rojahti ilkeännäköisesti pää edellä päin laitaa niskassaan 103-kiloinen Pelicansin puolustaja Ben Blood.

Blood, 34, sai tilanteesta ison rangaistuksen ja pelirangaistuksen laitataklauksesta. Suomen peli päättyi loukkaantumiseen.

Tilannehuone perkasi tilanteen. Päävideotuomarin näkemyksen mukaan tilanteesta olisi pitänyt määrätä Bloodille ottelurangaistus tai pelikielto laitataklauksesta, joten tapaus eteni kurinpitodelegaation pöydälle.

Sunnuntai-iltana kello 22.35, kesken eduskuntavaalien pyörteiden, SM-liigan kurinpitodelegaatio julkaisi päätöksensä: Bloodille ei määrätä pelikieltoa.

Tästä pitää antaa isot kehut kurinpitodelegaatiolle ja sen kurinpitopampulle Sampo Liusjärvelle. Päätös oli ryhdikäs ja ehdottoman oikea.

Kaikista tärkeintä on tietenkin Suomen, 27, terveys. Raporttien mukaan hän voi olosuhteisiin nähden hyvin.

– Lääkärit seuraavat Suomen tilannetta päivittäin, mutta eivät voi vielä ennakoida, milloin paluu kaukaloon on ajankohtainen. Tarkempia tietoja pelaajan terveydentilasta Ilves ei potilaan asemaa ja oikeuksia koskevan lain nojalla voi antaa, Ilves kertoi tiedotteessaan.

Toivottavasti Ilveksen kapteeni nähdään mahdollisimman pian taas askissa.

Suomi on Ilveksen arvokkain kenttäpelaaja, joka on johtanut jykevästi joukkuettaan tämän kevään mestaruusjahdissa. Ennen loukkaantumistaan Suomi oli tehnyt kuuteen otteluun maireat tehot 3+5.

Koska kyseessä on SM-liigan tähtipelaaja, vaarana oli, että kurinpitodelegaatio ylireagoi ja langettaa tapauksesta kovan pelikiellon pelaajan statuksen sekä seuraamusten takia.

Kurinpitodelegaation jermut pitivät päät kylmänä, eivätkä taipuneet paineen keskellä.

Suomen loukkaantuminen oli karmeiden ja epäonnisten sattumusten lopputulos.

Suomi lähti hyökkäysalueen kulmassa kiekon kanssa kiertämään Bloodia laidan puolelta. Bloodin mailahäirinnän takia Suomi menetti kiekon hallinnan.

Tallenteen perusteella Suomi yritti kääntyä tai jarruttaa taakse jääneen kiekon suuntaan, mutta vasemman luistimen tökkäyksen takia hän menetti tasapainonsa. Tämän takia Blood törmäsi kropallaan Suomen selkään, minkä seurauksena Suomi rojahti rajusti päin laitaa.

Blood ei tee tilanteessa käsillään tönäisyliikettä, joka vaikuttaisi Suomen laitaan osumiseen. Tässä kohtaa myös fysiikan lait tulivat vastaan. Kaksikon välillä on painoeroa 20 kiloa ja pituuseroa 16 senttiä.

Pelicansin jenkkipuolustajalla ei yksinkertaisesti ole tilanteessa aikaa reagoida ja mahdollisuutta välttää tilanteessa törmäämistä Suomen selkään.

Blood itse kommentoi tilannetta ottelun jälkeen Twitterissä.

– Hän (Suomi, toim. huom.) kaatui. En voinut tehdä mitään estääkseni törmäyksen. Se oli epäonninen ja pelottava tilanne. Toivottavasti hän on okei, Blood kirjoitti.

Kurinpitodelegaation perusteluiden oleellisin pihvi on tässä:

– Bloodin tilanteen pelaamisessa ei ole huolimattomuutta tai moitittavuutta ja siten vastustajan piittaamatonta vaarantamista.

Vaikka Ilveksen leirissä kurinpitodelegaation ratkaisua ei saateta katsoa hyvällä, takavuosina kohua ronskeilla otteillaan aiheuttanutta ”Veri-Penaa” on aivan turha alkaa syyttää Suomen loukkaantumisesta.

Lauantain ottelun jälkeen Ilveksen hyökkääjä Santeri Virtanen antoi Ylellä kommentin, joka oli suunnattu Bloodin suuntaan.

– Se on varma, jos tämä kaveri pelaa vielä jatkossa, niin sitä me ei unohdeta, eikä anneta mennä olan kolahduksilla ohi, Virtanen ilmoitti.

Täysin ymmärrettävä reaktio Ilveksen leiristä, mutta tuskin tässä nyt mitään noutohommia nähdään. Ennakkosuosikki Ilveksellä riittää työmaata Pelicansia vastaan ihan riittävästi ilman naurettavaa pullistelua ja epäolennaisuuksiin keskittymistä.

Bloodin tapaus tuo kuitenkin lisää jännitettä Ilveksen ja Pelicansin välille. Harmi vain, että kuuma välieräsarja on telakalla torstaihin asti.

Tunteet alkavat lämmetä Ilveksen ja Pelicansin välieräsarjassa.

Isossa kuvassa tuorein kurinpitopäätös antaa toivoa.

Tähän asti kuluva pudotuspelikevät on sisältänyt erikoisia päätöksiä. Kurinpitojärjestelmän uskottavuus on ollut koetuksella liian monta kertaa.

Myös tuomarilinja on heitellyt. Välillä askissa saa roikkua ja repiä puolirikollisin keinoin, mutta taklaustilanteissa pilli on soinut liiankin herkästi. Isoista ovista on lähtenyt hämmentävän paljon pelaajia suihkun puolelle.

Sekavuutta on lisännyt tilannehuoneen ja kurinpitodelegaation tulkinta- ja näkemyserot. Pudotuspeleissä on nähty ylilyöntejä, joista osasta on tärähtänyt pelikieltoa ja osasta ei.

Räikeimmillään tilanne on ajautunut siihen, että seurat ovat joutuneet kaivamaan kuvetta ja tekemään erillisiä käsittelypyyntöjä, jotta selkeisiin ylilyönteihin puututtaisiin.

Bloodin tapauksessa kurinpitodelegaatio hoiti työnsä ryhdikkäästi ja ammattimaisesti. Pitäkää tämä linja.