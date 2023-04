SM-liigatuomio: Ilves-luotsilta terävä piikki Pelicansin touhusta – Jukka Jalonenkin ihmettelee TPS:n säätämistä

SM-liigatuomio perkaa välieräsarjojen puhuttavimmat henkilöt, tapahtumat ja ilmiöt.

Välieräsarjat ovat Tappara-HIFK ja Ilves-Pelicans. Viikonlopun jälkeen molemmat välieräsarjat ovat tilanteessa 1–1. Finaalipaikkaan vaaditaan neljä voittoa.

Mukana raadissa ovat SM-liigaa tarkasti seuraavat toimittajat Sami Hoffrén, Teemu Suvinen ja Sasha Huttunen.

Sami Hoffrén

Tähti

Waltteri Merelä on saanut lentävän lähdön välieriin ”väärällä pelipaikalla”. Umpilaiturina aiemmin tunnettu Merelä on pelannut väkevästi Tapparan kakkosketjun keskellä ja tulosta tulee. Ulottuva rightin puolen röyhkeä roikale iski Helsingissä pelatuissa kahdessa ottelussa kolme maalia. Merelä, 24, on ollut Tapparan näkyvin yksilö HIFK:ta vastaan.

Waltteri Merelä (kesk.) oli vahvassa vedossa Nordiksen kirkkaissa valoissa.

Puheenaihe

Kipinät sinkoilevat Ilves–Pelicans-sarjassa, ja hyvä niin. Lauantain kakkospelissä Ilveksen leiristä kuului raporttien mukaan kipakkaa palautetta Pelicansin suuntaan filmaamisesta. Ottelun jälkeen Ilveksen päävalmentaja Antti Pennanen piti painokkaan puheenvuoron joukkueen arvoista. ”Sitä osaan arvostaa, miten pelaajamme pelaavat ja miten he haluavat pysyä pystyssä loppuun saakka. He ottavat taklauksia vastaan puhtaasti. Uskon, että niiden arvojen kanssa me kaikki Ilves-ihmiset voimme elää”, Pennanen linjasi. Pieni piikki pelikaanileiriin.

Tyyli

Ensin tuplapelit ja sen jälkeen 3–4 päivää huilia. Välierät pelataan poikkeuksellisella pelitahdilla Nokia-areenan tukkoisen varauskalenterin takia. Iso sääli. Muun muassa Tapparan tähtisentteri Jori Lehterä otti terävästi kantaa pelitahtiin, joka ei ole pelaajille optimaalinen. Toivottavasti tulisesti alkaneet välieräsarjat eivät viilene liikaa pitkän tauon aikana.

Moka

TPS:n juhlakausi oli lopulta täydellinen limbo. Sääleistä pihalle ja sekavan kauden kruunuksi seura antoi kenkää Jussi Ahokkaalle. KalPasta pikahälytyksellä palkattu Tommi Miettinen saa käyttöönsä aiempaa kalliimmat lelut, mutta työympäristönä Turku on huomattavasti myrskyisämpi kuin Kuopio. TPS:n sisäiset valtataistelut näyttäytyvät ulospäin ihmeelliseltä pelleilyltä.

Yllätys

Ilves oli runkosarjassa sarjan paras erikoistilannejoukkue. Tupsukorvien yli- ja alivoimapelin yhteenlaskettu lukema 110,4 oli liigan hurjin. Välieräjoukkueista Ilves on toistaiseksi ollut tilastojen valossa yllättäen vaatimattomin erikoistilannejoukkue (ylivoima 21,74% ja alivoima 80,0%).

Teemu Suvinen

Tähti

Pelicansin väkkärän IIkka Kangasniemen kausi on ollut vaikea, mutta viimein välieräsarjassa kaukalossa on nähty tuttuja taiturimaisia otteita. Lauantain ottelussa Kangasniemi, 28, tarjoili kaksi komeaa syöttöä Lukas Jasekille. Se on Pelicansille valtavan suuri mahdollisuus, jos Kangasniemi on nyt kunnolla herännyt.

Puheenaihe

Pudotuspelien aikana on jouduttu käymään liikaa keskusteluita tuomarilinjasta ja kurinpitopäätöksistä. Kevät on osoittanut, että sääntölinjauksissa on hieman epäselvyyttä kentällä. Johtunee siitä, että kamppailupelaamisen sallivuudesta on yritetty käydä keskustelua seurojen ja tuomarijohdon välillä tällä kaudella. Kultaista keskitietä ei ole vielä löytynyt, sen kertoo esimerkiksi käsistä karannut poikittaisen mailan käyttö.

Tyyli

TPS on sekasortoisessa tilanteessa, mutta kannattajat saivat pelaajauutisesta valoa synkkyyden keskelle. Markus Nurmen, 24, paluu Turkuun on väkevä voimannäyttö myös SM-liigan vetovoiman puolesta, sillä NHL-portteja kolkutelleella pelaajalla oli taatusti kysyntää myös muissa Euroopan sarjoissa.

Moka

Turussa on tuulista. Jukka Jalonenkin sanoi C Moren lähetyksessä suorat sanat TPS:n toiminnasta. Hän antoi Turkuun vinkin, että uudelle valmentajalle Tommi Miettiselle täytyy nyt ”oikeasti antaa” työrauha, eikä joku saa olla koko ajan ”säätämässä mitä pitää tehdä tai miten pelata”. Tätä vinkkiä Turussa kannattaa kuunnella.

Yllätys

Tappara osoitti kuolevaisuuden merkkejä kahdessa ensimmäisessä ottelussa Helsingissä. Tulosten takanakin HIFK on osoittanut pystyvänsä haastamaan Tapparan aidosti ja uskottavasti. Seuraava ottelu kertoo paljon. Jos Tappara pystyy nyt, HIFK:n paineistamana, lyömään uuden vaihteen silmään, sitä ei pysäytä enää mikään.

Sasha Huttunen

Tähti

Pelicansin yv-kuvio on selkeä: poikittaissyöttö Lukas Jasekille, joka tällää kiekon maaliin. Jasek on tehnyt pudotuspeleissä jo viisi maalia – kaikki ylivoimalla ja neljä suoraan syötöstä. Yksi syntyi valelaukauksen jälkeen. Tshekkiläinen kultapotta on hirmuisessa vedossa ja johtaa pudotuspelien pistepörssiä yhdeksän ottelun tehoillaan 5+6=11.

Lukas Jasekin ruuti on kuivaa.

Puheenaihe

Pelin vaade on tapissa Tapparan ja HIFK:n välisessä ottelusarjassa. IFK laittaa raudanlujaa CHL-mestaria tiukille. Ville Peltonen on onnistunut virittämään joukkueensa äärimmilleen kauden tärkeimmällä hetkellä. Nyt mitataan Tapparaa, joka saa pelata seuraavat kolme ottelua Tampereella. Paineet ovat Jussi Tapolan niskassa.

Tyyli

Leevi Teissala väläyttelee. HIFK:n nuori laituri laittoi jalkakikkaa kehiin ensimmäisen Tappara-ottelun jatkoajalla. Näyttävä huippusuoritus, pakki vipuun, eikä maali ollut kaukana. Teissalalta löytyy taitoa ja röyhkeyttä yrittää näitä. Joko keskiviikkona helähtää?

Moka

Ottelutahti on typerä. Välierät aloitettiin kahdella ottelulla kahteen kahteen päivään – ja sitten onkin kolme välipäivää. Ilveksellä ja Pelicansilla jopa neljä. Tunne ja taisteluparit ehtivät haihtua. Nyt tuntuu, että sarjat alkavat alusta. Mikä on tavallaan totta: tilanne 1–1 ja tästä eteenpäin paras viidestä.

Yllätys

Pelicans pelaa SM-liigan välierissä yhdentoista vuoden tauon jälkeen, mutta Lahden jäähalli ei täyty. Ensimmäisessä Ilves-ottelussa oli 4 070 katsojaa ja toisessa 4 200, kun halliin mahtuisi 4 403 silmäparia. Mitä ihmettä lahtelaiset oikein odottavat? Ovatko hinnat liian kovat?