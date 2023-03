Jori Lehterä latasi kovaa tekstiä voiton jälkeen – ”Erittäin tyhmä systeemi”

Tapparan tähtihyökkääjä antoi palaa välierien pelitahdista.

Tappara otti ensimmäisen kiinnityksen finaalipaikkaan HIFK:ta vastaan pitemmän kaavan kautta.

Perjantai-illan avausottelu Nordenskiöldinkadun jäähallissa venyi aina toiseen jatkoerään asti ennen kuin Tapparan konkarihyökkääjä Veli-Matti Savinainen nousi sankariksi.

Kevään intensiivisissä väännöissä parhaaseensa pääsevä Savinainen iski tutusta toimistostaan, muutaman metrin säteellä maalista irtokiekosta 3–2-voittomaalin ajassa 93.49.

– Kysyin siltä, että missä vaiheessa meinaat tehdä sen maalin, koska tämä rupeaa riittämään. Sitten hän sanoi, että hän tekee kyllä, voittomaalin alustanut Tapparan kultakypärä Jori Lehterä veisteli ottelun jälkeen Ilta-Sanomille.

– No, se kesti 94 minuuttia tällä kertaa. Oli pitkä peli.

Tapparan avausvoitto ei tullut helpolla. HIFK laittoi hallitsevan mestarin todella ahtaalle.

HIFK:n tiivis ja kurinalainen viisikkopuolustus tylsytti Tapparan tähtisikermää, ja lopuista huolehti maagisessa vedossa pelaava HIFK:n 22-vuotias ykkösvahti Roope Taponen.

Mitä pidemmälle ottelu eteni, sitä enemmän Tapparan leiristä alkoi paistaa myös turhautuneisuus.

Samassa ketjussa pelaavat Lehterä, 35, ja Savinainen, 37, ottivat muutaman kerran kovasanaisesti yhteen vaihtopenkin puolella.

– Kyllä siinä joutui välillä huutamaan Savinaiselle, ja se huusi takaisin. Meillä oli pikku miekkailu, Lehterä sanoi.

Välieräsarjan avausottelussa sai kamppailla ja vääntää. Välillä ronskeinkin ottein.

– Tänään oli aika salliva linja. Ei ollut hirveästi erikoistilanteita. Paljon sai roikkua, Lehterä luonnehti.

– Kovaa vääntöä on varmasti luvassa jatkossakin. Sellaista miesten peliä. Ihan siistiä hommaa.

Tapparan kultakypärä oli merkitty mies aina ollessaan kentällä. Pääpimentäjänä oli HIFK:n kokenut keskushyökkääjä Otto Paajanen, jonka kanssa Lehterä väänsi välillä pitkiä pätkiä pelitapahtumien ulkopuolellakin.

– Jos molemmat roikkuvat, niistä ei tarvitse viheltää, mutta ei siinä mitään. Tänään pelattiin tuolla tavalla. Nopeammin oltaisiin päästy kotiin, jos olisi ollut erikoistilanteita enemmän, hymähti Lehterä.

Veli-Matti Savinainen iski ratkaisumaalin.

Ei nyt sentään. Tappara aloittaa välieräsarjan poikkeuksellisesti kahdella vierasottelulla, koska Nokia-areena on buukattu Antti Tuiskun ja Andrea Bocellin konserteille.

Helsingissä pelataan perjantain lisäksi heti lauantaina. Ottelusarjan kolmas peli on edessä Tampereella vasta ensi viikon keskiviikkona.

– Onhan tämä erittäin tyhmä systeemi. Pitäisi vain painaa joka toinen päivä ammattimaisesti, mutta tämä on ohjelma ja sillä mennään, Lehterä sanoi.

Onko Tuisku boikottilistalla?

– Ei ole. Mennään kesällä kattomaan Anaa. Ei kai se hänen vikansa ole.

Väljä otteluohjelma asettaa omat haasteensa molempien joukkueiden pelaajille.

– Ihan kiva, että saadaan heti kaksi peliä putkeen, mutta sen jälkeen taas odotellaan. Nämä ovat niin siistejä pelejä, että tekisi mieli pelata koko ajan nopean välipäivän jälkeen. Pitkät tauot tappavat vähän meininkiä, kun olet mökillä ja katsot kun muut pelaavat, Lehterä sanoi.

– Pelirytmi on erikoinen. En ole ikinä ennen törmännyt tällaiseen. En tiedä, miten me kulutetaan näiden kahden pelin jälkeen aikaa. Kattelen varmaan iltaisin SHL:ää, Netflixiä ja painin lasten kanssa. Kivempi olisi pelata, kun on fiilistä. Nyt sitä joutuu hakemaan koko ajan, kun on taukoja.

Välieräsarjan kakkospeli on edessä nopeasti. Avausottelun päättymisestä lauantain kiekonpudotukseen on aikaa vain 18 tuntia.

– Nyt mennään syömään sitä pastaa. Tehdään töitä ja mennään eteenpäin.