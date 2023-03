Expressenin mukaan HV71 on kaapannut Mikael Seppälän.

Mikael Seppälä on Tapparan runkopelaajia.

Tapparan puolustaja Mikael Seppälä, 29, siirtyy ensi kaudeksi Ruotsin SHL:ssä pelaavaan HV71:een, uutisoi Expressen.

HV71:n urheilujohtaja Kent Norberg ei halunnut kommentoida Seppälän siirtoa Expressenille.

Romuluinen Seppälä on pelannut koko uransa Suomessa. Hän on edustanut SM-liigassa Tapparan lisäksi KalPaa. Puolustaja summasi tämän kauden runkosarjassa tehot 4+1. Pudotuspeleissä pistetili on karttunut yhdellä syöttöpisteellä.

Vuosien 2021 ja 2022 maailmanmestari valmistautuu parhaillaan SM-liigan välieräsarjaan HIFK:ta vastaan. Sarja alkaa perjantaina.