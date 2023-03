Mirkku törmäsi Ilveksen huoltajaan rapuissa ja tajusi, että nyt oli kiire – pian tapahtui kiekkohistoriaa

Legendaarinen Live Is Life voisi toisessa todellisuudessa olla Ilveksen maalilaulu.

Rummut normaalisti.

Budum-budum tsih tum-tsih tum-tsih tum-tshih tum-tsih.

Sitten tulee akustinen kitara takapotkulla. Lehmänkello! Laulua.

– Na-naa naa-na-na.

– All together now!

– Na-naa naa-na-na.

– Live!

– Na-naa naa-na-na.

– Live is life!

Tappara on tehnyt maalin. Tamperelaisjoukkueen legendaarinen maalilaulu, itävaltalaisbändi Opuksen Live Is Life (1985) soi.

Tapparan fanien ihokarvat nousevat pystyyn. Kaikkia muita ketuttaa.

Mutta biisiä diggailematta ei voi olla.

Live is Lifesta on neljän vuosikymmenen aikana tullut ikoninen suomalaisessa jääkiekossa. Kasarihitti on kuin musiikillinen synonyymi Tapparalle, niin kuin on Junnu Vainion kappale Tappara on terästä.

Biisi on raikunut ämyreistä kahdessa eri jäähallissa, yhteensä seitsemänä keväänä, kun Tappara on jyrännyt tiensä Suomen mestariksi.

Vuonna 1985 oli kuitenkin kiinni yhdestä vuorokaudesta ja sinnikkäästä naisesta, ettei kappaleesta tullut paikalliskilpailija Ilveksen maalilaulua.

Mitä tapahtui? Tarinoita on lähes yhtä monta kuin on kertojiakin.

Tappara juhli maalia Ilvestä vastaan vuonna 1985.

– Ihmiset omivat tarinan kuin olisivat keksineet Tapparan kilven, sanoo Rauno ”Rane” Korpi.

Korpi, nyt 71, oli Tapparan päävalmentaja kesällä 1985. Tappara oli valmistautumassa uuteen kauteen Ruotsissa, jossa joukkue pelasi harjoitusturnauksessa.

– Jonkun ottelun jälkeen, en muista oliko vastassa Vita Hästen vai mikä, meidän huoltajamme Raimo ”Pappa” Paavola sanoi, että oli muuten hienoa musiikkia jäähallissa, Korpi muistelee.

Opuksen Live Is Life, yksi Euroopan kesän isoimmista hiteistä, oli soinut.

Kun Tappara palasi Ruotsista Tampereelle, Korpi ja Paavola kertoivat musiikkikokemuksestaan joukkueen toimistopäällikölle, Mirjami ”Mirkku” Paavolaiselle.

– Istuimme toimistolla ja funtsittiin uutta maalimusiikkia. Pappa kertoi, että Ruotsissa oli ollut joukkueella aika hyvä kappale: Live Is... jotain. Ei hän muistanut. Rane muisti. Minä löin Ranelle rahan käteen ja sanoin, että nyt menet Stockalta ostamaan kasetin, Paavolainen kertoo.

On upeaa ajatella mestarivalmentaja Korpea, kun hän markkoja kädessään ostaa Tampereen Stockmannin musiikkiosastolta Opuksen kasetin.

Niin hän joka tapauksessa teki ja tuli takaisin Tapparan toimistolle.

– Siinä me sitä sitten kuunneltiin ja taputeltiin, että onko tämä taputeltava kappale, Paavolainen, nyt 75, kertoo.

– Päätettiin, että tää se on ja that’s it.

Rane, Pappa ja Mirkku sopivat, että jo seuraavana viikonloppuna Live Is Lifesta tulisi Tapparan biisi. Tamperelaiset kohtasivat perinteiseen tapaan vastustajan Neuvostoliitosta, kun Moskovan TsSKA vieraili Tampereella.

Paavolainen kiikutti ennen ottelua Opuksen kasetin Hakametsän jäähalliin. Matkalla kuuluttamoon vastaan tuli Ilveksen huoltaja Lasse Laukkanen.

– Se kysy, että mitä mää täällä. Mää sanoin, että meillä on peli. Mitäs sää täällä teet? Paavolainen kertoo.

Laukkanen oli viemässä Ilveksen uutta maalimusiikkia kuuluttamoon.

– Mikä se on? Paavolainen kysyi.

– Tismalleen sama!

Ilves oli päätynyt Tapparasta tietämättä valitsemaan maalibiisikseen Live Is Lifen! Hitti oli päätynyt myös tupsukorvien kuultaviksi.

– Pitää paikkansa, muistan tilanteen hyvin. Toimiston väki halusi kappaleen. Näitä somemiehiä ei siihen aikaan niin ollut, Laukkanen vahvistaa.

– Mietin, että ei hyvät hyssykät! Mitäs nyt tehdään? Paavolainen pohti.

Tapparalla oli kuitenkin etu puolellaan. He pelasivat lauantaina. Ilves kohtasi neuvostoliittolaiset vasta sunnuntaina.

Rauno ”Rane” Korpi päätyi parturoitavaksi vuoden 1986 mestaruusjuhlissa.

Paavolaisen koettelemukset eivät olleet vielä ohi. Kun ottelu TsSKA:ta vastaan alkoi, hän tajusi kauhukseen, ettei Tapparalla ollut jäällä mitään mahdollisuuksia. Itänaapurin joukkue murjoi kahdessa erässä murskalukemat taululle.

Tappara ei saanut maaliakaan. Live is Lifea ei päästy soittamaan. Paavolainen alkoi panikoida. Hän juoksi ensin pukukoppiin, jossa valmentaja Korpi oli joukkueensa kanssa.

– Rane sanoi, että katotaan ny. Kyllä me ehkä yks maali saadaan.

Paavolainen ei kuitenkaan halunnut jättää asiaa sattuman varaan. Hän päätti, että kun Tappara tulisi kolmannen erän alussa jäälle, Opus soisi ja kuuluttaja sanoisi, että se on joukkueen maalimusiikki tulevalla kaudella.

– Juoksin kuin älypää ympäri hallia. Musiikkimies sanoi, ettei näin voi tehdä. Samaa sanoi kuuluttaja. Minä kirosin ja meuhkasin, että näin tehdään. Ja piste!

Toimistopäällikön päätös piti. Kun Tappara tuli jäälle, Hakametsä kuuli ensimmäistä kertaa Live Is Lifen.

– Mää seisoin musiikkikopissa. Hyvä, etten pitänyt poikia kaulasta kiinni, että ny soitatte sen!

– Se oli ratkaiseva temppu Mirkulta, Korpi kertoo.

Hetkeä myöhemmin Tapparan Erkki Lehtonen teki maalin ja kipale lähti uudestaan soimaan.

Opus konsertoi Wienissä vuonna 2020.

Naapuriseuran pääkallopaikasta nousi savu.

– Ilveksen toimiston ihmisiä, jotka olisivat halunneet kappaleen, ärsytti aika lailla, kertoo Laukkanen.

– Sitten löysimme Ottawanin kappaleen Hands up, josta tuli Ilveksen maalilaulu.

Tappara voitti Suomen mestaruuden seuraavan keväänä. Synkkänä varjona oli ”Pappa” Paavolan kuolema auto-onnettomuudessa kesken pudotuspelien.

Hänen löytämänsä kappale jäi kuitenkin elämään kirvesrintojen historiassa – Papan muisto muassaan.

– Mää en oo luonteeltani sellainen, että menisin rinta rottingilla. Totesimme vain, miten hyvä kappale oli. Saimme kehuja kannattajilta. Olin vain tyytyväinen, että tuli tehtyä. Se oli minun työtäni, tarinan sankari ”Mirkku” Paavolainen sanoo.

Opus veivaa hittiään yhä. Ohessa tuore veto Mauritiukselta.

Yhden tarinan mukaan tamperelainen musiikkimoguli, kova Ilves-fani Epe Helenius yritti 1980-luvun puolivälissä ajaa Opusta joukkueensa tunnusmusiikiksi. Levykauppias ja levy-yhtiön perustaja tyrmää kuitenkin tarinan urbaanina myyttinä.

– Olin kyllä vuoden 1985 MM-kisoissa Prahassa, jossa Live is Life soitettiin kapakoissa puhki. Mutta Ilvekselle en sitä koskaan yrittänyt saada. Mulle oli ihan sama, mitä Tappara soitti, Helenius kertoo.

– Olen saanut kuunnella Live Is Lifea ihan riittävästi. Hyvä maalilaulu se on, vaikka joskus närästääkin.

Epe Helenius oli tekemässä Ilvekselle omaa kannatuslaulua.

Helenius, 72, on sittemmin ollut isossa roolissa Ilveksen maalimusiikin taustalla. Hän teki yhä nykyisin soivan We Are the Kingsin yhdessä Popedan kitaristin Costello Hautamäen kanssa vuonna 1992. Työn tilasi toimitusjohtaja Jukka Hirsimäki. Helenius kirjoitti kappaleeseen sanat.

– Mentiin Costellon ja noin 10 nuoren tamperelaismuusikon kanssa Viinikan saunalle studioon. Costello sen biisin ex temporee sävelsi tekstin ympärille ja meillä oli valmis mullikuoro mukana. Nuoria hevareita, Helenius sanoi.

Levypomo ja Hautamäki eivät enää muista, keitä ”mullikuoroon” kuului.

Helenius haluaa jo aloittaa psyykkaamisen kohti SM-liigan huipennusta. Tampereella kun odotellaan jo mahdollista paikallisfinaalia Tapparan ja Ilveksen välillä.

– Ei Tappara omista mitään oikeuksia itävaltalaisbiisiin. Jos KooVee tai joku muu haluaa sitä maalilauluna käyttää, ei sille ole mitään estettä. Sen sijaan We Are the Kings on tehty Ilvekselle tilaustyönä.

Tapparan piikittely ei ole Heleniukselle uutta.

– Tein Ile Vainion kanssa pienen jäynän aikoinaan. Hankin Tappara on terästä -biisin kustannusoikeudet. Ei niillä mitään virkaa ole, mutta läppä oli hauska. Voin sanoa tapparalaisille, että mä omistan teidän biisin, Helenius sanoo räkäisesti nauraen.