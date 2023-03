SM-liigan superjoukkue räjäytti pankin: ”Kausi oli yhtä saatanan eläintarhaa”

Ilta-Sanomat listasi SM-liigan kaikkien aikojen kolme parasta mestarijoukkuetta. Nouseeko Tappara tänä keväänä listan neljänneksi?

Mikä on kaikkien aikojen paras joukkue SM-liigan historiassa?

Kysymys, josta saa aina debatin aikaiseksi. Historia tuntee useita legendaarisia mestarijoukkueita, jotka ovat jättäneet vahvan leiman Suomi-kiekkoon.

1980-luvulla jylläsi Tapparan dynastia. 1990-luku muistetaan kahden jättiläisen TPS:n ja Jokerien valtakautena. 2000-luvulla Kärpistä kehittyi uusi dynastia. 2010-luku oli Kärppien ja Tapparan kilvoittelua.

Kysymys kaikkien aikojen joukkueesta on taas ajankohtainen, sillä hallitseva mestari Tappara on tänäkin keväänä suurin mestarisuosikki. Tappara on ollut tällä kaudella pysäyttämätön voittokone.

Runkosarjan voittaja Tappara on tämän kevään suurin mestarisuosikki.

Kirvesrinnat voittivat seurahistorian ensimmäisen CHL:n mestaruuden helmikuussa. Tappara jyräsi myös toiseen peräkkäiseen runkosarjan voittoonsa. Kevään mestaruusjahtinsa Tappara aloitti kaatamalla KooKoon puolivälierissä tylyn 4–0-marssin jälkeen.

Voiko tämän kauden Tappara olla yksi kaikkien aikojen kovimmista SM-liigajoukkueista?

– Se on mahdollista. Tappara voitti viime keväänä ja nyt he voittivat CHL:n. Se tekee tästä Tapparasta saakelin kovan ja poikkeuksellisen joukkueen. Tapparassa on määrätynlaista voittamisen kulttuurin siirtymää, asiantuntija Raimo Summanen sanoo.

– Viime aikojen menestyksestä huolimatta Tapparalla on nälkää voittaa lisää.

Valtava draivi henkilöityy Tapparan ykköstähteen Jori Lehterään, 35.

– Lehterä on tämän joukkueen tarina. Hän janoaa ensimmäistä mestaruutta. Sen näkee kaikesta.

Jori Lehterä on aloittanut pudotuspelit räväkästi. Konkarisentteri on tehnyt neljään peliin tehot 5+3.

Tämä kevät on myös yhden aikakauden loppu, kun mestarivalmentaja Jussi Tapola luotsaa toistaiseksi viimeistä kauttaan Tapparaa.

Vahvan itseluottamuksen lisäksi Tappara pelaa aina nöyrästi voitosta, mikä tekee siitä vaikeasti voitettavan.

– Tapparassa on tasaisuutta ja varmuutta, joka mestarijoukkueista huokuu. Tappara uskoo siihen, että jossain kohtaa vastustajan kasetti leviää. Tapparalla on myös kyky kääntää momentum väkisin itselleen vaikeidenkin jaksojen jälkeen, Summanen luonnehtii.

Ilmassa on toki vielä muutama kysymysmerkki ennen lopullista ”tuomiota”. Tapparan olisi ensin voitettava neljä kertaa välierissä HIFK. Sen jälkeen temppu olisi uusittava finaaleissa.

Siksi Summanen ei ala kuuluttaa Tapparan mestaruutta kirkossa.

– En ole ollenkaan varma, että Tappara edes voittaa tänä keväänä mestaruutta. Vaikka tätä ei tapahtuisi, tämän kauden Tappara on poikkeuksellisen kova jengi.

Rima kaikkien aikojen joukkueeksi on korkealla. Ilta-Sanomat listasi liigahistorian kolme parasta. Valikoidulle listalle päätyi kolme mestarijoukkuetta: HIFK 1998, TPS 1995 ja Kärpät 2005.

HIFK 1998

Tämä joukkue nousee yleensä ensimmäisenä mieleen, kun listataan kaikkien aikojen liigajoukkuetta.

Kasassa oli liigan mittapuulla ennennäkemättömän nimekäs joukkue, jonka arkkitehtina hääri nuori urheilujohtaja Jarmo Kekäläinen. Joukkuetta johti toisiaan tasapainottava koutsikaksikko Erkka Westerlund-Raimo Summanen.

Kauden 1997–98 HIFK oli tuhoisa yhdistelmä taitoa, fyysisyyttä ja röyhkeyttä.

– Seura satsasi helkkarin hyviin pelaajiin ja joukkue pelasi äärimmäisen aktiivista tempojääkiekkoa. Jan Caloun oli hyökkäyksen käänteentekevin pelaaja. Puolustuksessa oli nykyaikaista dynaamisuutta, jota edustivat parhaiten Kimmo Timonen ja Brian Rafalski, Summanen muistaa.

HIFK:lle ei riittänyt vain pelien voittaminen. Sen piti murskata vastustajansa jään rakoon brändin mukaisella tavalla.

– Joukkue ei ollut henkisesti ujo – meni se minne tahansa. Se oli todella vallaton jengi ja kausi oli yhtä saatanan eläintarhaa. Kauden aikana räiskyi paljon, mutta pudotuspeleissä joukkue pelasi erittäin nöyrästi ja tekemisestä paistoi rauha, kuvailee Summanen.

HIFK:n suvereeniudesta kertoo kaiken se, ettei joukkue hävinnyt pudotuspeleissä peliäkään. HIFK jyräsi pudotuspeleissä tieltään Ässät, Kiekko-Espoon ja finaalissa Ilveksen voitoin 3–0.

– Tämä tilastollinen fakta tekee HIFK:n mestaruudesta erityisen kovan, Summanen sanoo.

Mestaruuden ratkaisi 19-vuotias kukkopoika Kuopiosta. Olli Jokinen oli arrogantin HIFK:n vetovoimainen nuori tähti.

Tuohon aikaan HIFK:n joukkueesta moni pelaaja oli valmis siirtymään suoraan NHL:ään.

– SM-liiga ei riittänyt näille jätkille. Mestaruuskauden jälkeen rapakon taakse suuntasivat Jokinen ja Timonen. Myöhemmin NHL:ään siirtyivät Rafalski, Tim Thomas, Jarkko Ruutu, Jere Karalahti, Marko Tuomainen ja Jarno Kultanen, Summanen listaa.

Kapteeni Christian Ruuttu (vas.), ykkösvahti Tim Thomas (kesk.) ja Olli Jokinen poseerasivat kameroille HIFK:n mestaruusjuhlissa.

HIFK:n 1998 mestaruuden voimahahmot: Westerlund (vas.), Kekäläinen (kesk.) ja Summanen.

TPS 1995

Kausi 1994–95 on suomalaista jääkiekkohistoriaa. Suomen ensimmäinen MM-kulta kuuluu nevöfoget-osastoon, mutta myös SM-liiga eli poikkeuksellista kukoistuksen aikaa.

NHL:n työsulku väritti osaltaan liigakautta, kun runkosarjassa nähtiin NHL-tähtiä Teemu Selänteestä ja Jari Kurrista alkaen. Kevät 1995 oli kuitenkin TPS:n ja 20-vuotiaan Saku Koivun.

– Koivulla oli kauhea draivi johtaa ja voittaa isossa valokeilassa. Se oli jotain uskomatonta, samassa ketjussa raastanut Summanen kertoo.

Jokerit oli voittanut edellisenä keväänä finaaleissa TPS:n. Uusintafinaalista kehkeytyi eeppinen ja fyysisesti raju kaksintaistelu, joka kääntyi TPS:lle voitoin 3–2.

Summaselle on jäänyt vahvasti mieleen ilmapiiri, joka Vladimir Jursinovin valmentamassa TPS:n mestarijoukkueessa vallitsi.

– Vaikka paine ympärillä oli kova, joukkueessa oli hallittua viileyttä ja rentoutta. Jengin sisällä voittamisen pakko ei näkynyt millään tavalla. Se oli jännä huomata.

– Kun kasassa on huippupelaajat ja pelisapluunan pääperiaatteet ovat selkeät, silloin pelaajilla on mahdollisuus pelata vapautuneesti ja pakottaa vastustajat virheisiin. Se oli TPS:ssa vahva piirre, Summanen sanoo.

TPS:n materiaali oli kivikova kärjestä pohjakenttiin asti. Mestarijoukkueesta viisi pelaajaa (Koivu, Summanen, Jere Lehtinen, Marko Kiprusoff ja Petteri Nummelin) voitti myöhemmin samana keväänä MM-kultaa Tukholmassa.

– Näinä vuosina liigan kärkijoukkueiden tasoero NHL:ään oli pienimmällään. Moni pelaaja esimerkiksi TPS:sta oli lähellä NHL-tasoa. Joukkueessa oli käsittämätön määrä taitoa ja kamppailusitkeyttä, Summanen muistaa.

Saku Koivu voitti kaiken mahdollisen TPS:n ja Leijonien paidassa kaudella 1994–95. Koivu valittiin SM-liigan runkosarjan ja pudotuspelien parhaaksi pelaajaksi.

Kärpät 2005

Keväällä 2000 tapahtuneen liiganousunsa jälkeen Kärpät eli hurjaa nousukautta. Kärppädynastia jylläsi. Keväällä 2004 Kärpät voitti Suomen mestaruuden 23 vuoden tauon jälkeen.

Seuraavaksi kaudeksi Kari Jalonen otti ”Puolen Suomen” joukkueen komentoonsa. Samalla kaudella NHL:ssä oli työsulku, mikä nosti liigan tasoa entisestään.

Kärppien kokoonpano pullisteli pohjoisen kasvatteja: Jussi Jokinen, Jari Viuhkola, Janne Pesonen, Mikko Lehtonen, Ilkka Mikkola, Mika Pyörälä, Lasse Kukkonen…

– HIFK:n 98- ja TPS:n 95-mestarijoukkueiden tavoin Kärppien joukkueessa oli paljon pelaajia, joista tuli tulevaisuuden maajoukkue- ja NHL-pelaajia. Sillä on paljon merkitystä, ovatko pelaajat tippumassa huipulta vai kovaa vauhtia menossa huipulle, Summanen korostaa.

NHL-apuina takalinjoilla loistivat Josef Boumedienne ja Janne Niinimaa. Eturivissä loistivat myös Eero Somervuori, Petr Tenkrat ja Viktor Ujcik.

– Ydinryhmässä suomalaisten osuus oli vahva. Lisäksi maalilla torjui tuleva maalivahtilegenda, Summanen sanoo viitaten Niklas Bäckströmiin.

Kärpät menestyi myös Suomen rajojen ulkopuolella. Pietarissa pelatussa seurajoukkueiden Euroopan mestaruusturnauksessa Kärpät eteni finaaliin, jossa NHL-tähtiä vilissyt Avangard Omsk oli lopulta Jaromir Jagrin jatkoaikaosuman verran parempi.

– Finaalipaikka turnauksessa oli osoitus sen kauden Kärppien tasosta suhteessa Euroopan huippuun.

Liigan pudotuspelien parhaaksi pelaajaksi valittiin Bäckström, joka siirtyi myöhemmin NHL:ään. Muuan Pekka Rinne oli Kärppien kakkosvahti.

Niklas Bäckström oli Kärppien muuri keväällä 2005.