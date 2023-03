SM-liigatuomio: Hämmentävä kierre jatkui – ”Eihän tässä ole mitään järkeä!”

SM-liigatuomio perkaa puolivälierien puhuttavimmat henkilöt, tapahtumat ja ilmiöt.

Pelicans kaatoi tiistai-iltana puolivälieräsarjan seitsemännessä ottelussa KalPan 4–2.

Välieräparit ovat nyt selvillä. Hallitseva mestari Tappara kohtaa HIFK:n ja Ilves kohtaa Pelicansin.

Puolivälieräsarjat paketoivassa raadissa mukana ovat SM-liigaa tarkasti seuraavat toimittajat Sami Hoffrén ja Aki-Petteri Pulkkinen.

Sami Hoffrén

Tähti

Suomen maalivahtitaivaalle on syttynyt uusi tähti. HIFK:n jäämies Roope Taponen johdatti stadilaisjoukkueen välieriin huimilla otteillaan. 22-vuotias veskari oli HIFK:n ja Lukon välisen puolivälieräsarjan käänteentekevin pelaaja. Tilastot ovat kovaa luettavaa: torjuntaprosentti 94,0%, yksi nollapeli ja päästettyjen maalien keskiarvo 1,57. Taposen osakkeet ovat tällä kaudella sen verran jyrkässä nousussa, että NHL-sopimus on vain ajan kysymys.

HIFK:n ykkösvahti Roope Taponen hehkuu kuumana.

Puheenaihe

Kiekkokansalle on herkkua luvassa välierissä. Kolme suurseuraa ja kauden suursensaatio neljän joukossa. Tappara ja Ilves ovat kiistattomat ennakkosuosikit, mutta Antti Tuiskun keikkaputki heitti erikoiskierrepallon, ja ottelusarjat alkavat altavastaajien kotipubeista. HIFK:n ja Pelicansin iskun paikat ovat perjantain ja lauantain otteluissa.

Tyyli

Ässien kapteeni Jesse Joensuu piti painavan puheenvuoron kauden päättäneen ottelun jälkeen. Vastauksista paistoi maailmaa nähneen miehen kokemus ja sammumaton rakkaus kasvattajaseuraansa kohtaan. Kausi päättyi puolivälierissä, mutta Ässät on palannut pinnalle. Joensuun, 35, merkitys Ässien uskottavuuden palauttamisessa on ollut korvaamaton.

Moka

Suihkukomennustalkoot jatkuivat tiistai-iltana. Pelicansin Topias Vilén lensi pihalle seiskapelin avauserässä taklattuaan Anton Karlssonia. Taklaus osuu päähän, mutta mitä teki Karlsson? Vilén lähti taklaamaan kulmaan eikä Karlsson havainnoi mitään muuta kuin kiekon. Taklattavalla on myös vastuunsa. Eihän tässä ole mitään järkeä, että suihkukomennusnappi on näin herkässä! Tällä kaudella päähän kohdistuneesta taklauksesta voidaan tuomita joko kahden minuutin tai 5+20 minuutin rangaistus. Pikkukakkonen olisi ollut Vilénille oikea tuomio. Pelkästään Pelicans–KalPa-sarjassa nähtiin viisi ulosajoa.

Yllätys

Pelicansin ruotsalaisjärkäle Lars Bryggman on noussut isoon rooliin pudotuspeleissä. Bryggman kiskaisi runkosarjassa 14 maalia, mutta puolivälierissä lahtelaisten oma Tomas Holmström iski seitsemään otteluun viisi osumaa. Bryggman jakaa maalipörssin kärkisijan Jori Lehterän kanssa.

Aki-Petteri Pulkkinen

Tähti

Neljä tehopistettä seiskapelissä takonut Lukas Jasek pelaa huimaa kevättä. Taiturimainen ja vikkelä mailavirtuoosi vaikutti runkosarjan perusteella pehmeältä pudotuspelejä silmällä pitäen, mutta tshekkitähti takoi seitsemään peliin yhdeksän pistettä (3+6). Osoitti, että tulosta syntyy myös tosipaikoissa.

Lukas Jasek johtaa pudotuspelien pistepörssiä.

Puheenaihe

SM-liigan neljässä puolivälieräparissa nähtiin yhteensä yhdeksän (9!) kappaletta ulosajoja. Lukema on hämmentävän suuri. Tuomarien kädet ovat jossakin määrin sidotut: pelaajat asettavat itsensä vaarallisiin tilanteisiin, ja töötin tullessa sattuu. Yleensä tuloksena on ulosajo. Toki aiheellisiakin ulosajoja nähtiin, mutta myös todella heppoisia.

Tyyli

Alkukaudella läjäpäin lokaa niskaansa saanut Ville Peltonen johti HIFK:n välieriin värikkäiden vaiheiden jälkeen. Peltosen puheenvuorot otteluiden jälkeen, esiintyminen penkillä sekä yleinen habitus kesken kiihkeän puolivälieräsarjan – siinä on sitä jotain. Vaikka voittajan on helppo hymyillä, kunnioitus Lukkoa kohtaan paistoi ratkaisevan kuudennen osaottelun jälkeen.

Ville Peltonen on penkin takana yhtä tyylikäs valmentaja kuin oli jäällä pelaaja.

Moka

Vaikka asetelma on ollut jo pitkään tiedossa, on uskomatonta, että pakasta vedetyssä Nokia-areenassa esiintyy SM-liigan kiivaimman pudotuspelikiiman aikana muusikoita eikä jääkiekkojoukkueita. Tappara ja Ilves aloittavat omat välieräsarjansa kahdella vieraskamppailulla. My god, sanoisi Juhani Tamminen.

Yllätys

Tapparan someosastolle sulka hattuun! SM-liigaseuroista ainoastaan Ilves, ja nyt Tappara ovat relevantteja myös siellä, missä uusia kannattajia kalastetaan, eli sosiaalisessa mediassa. Tapparan Twitter-tilillä on liekitetty edessä siintävää HIFK-sarjaa muun muassa Jori Lehterän ”uudella tulemisella”.