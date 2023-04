Ari, 65, kävi kolmessa sydänleikkauksessa reilun kuukauden sisällä – ei silti edes harkinnut eläkkeelle jäämistä

Ari Stenius on selostanut Raimo Helmisen viimeisen ja Mikael Granlundin ensimmäisen liigapelin. Tunnettu kiekkoääni kertoo, miksi on pysynyt radiossa ja miksi ei edes harkinnut eläkepäiviä kolmen sydänleikkauksen jälkeen.

Oulun Kärppien kausi on päättynyt jo viikkoja sitten yllättävään mahalaskuun pudotuspelien ensimmäisellä kierroksella.

Nyt käynnissä on spekulaatiot siitä, kuka Kärppien paidassa ensi kaudella pelaa ja tapahtuuko joukkueessa muita muutoksia.

Yksi asia lienee kuitenkin varma, selostamossa kauden alkaessa istuu, luurit korvilla, Ari Stenius.

OULULAINEN selostajalegenda Stenius teki hiljattain laskutoimituksia. 65-vuotias Stenius ynnäili selostaneensa paikallisradioon parituhatta Kärppien peliä.

– Kukaan ei ole nähnyt enempää, Stenius arvelee.

Stenius aloitti Kärppien pelien selostamisen 1980-luvulla.

1990-luvulla tuli muutama välivuosi Kärppien rämpiessä kolmannella sarjatasolla. Edellisen vuosituhannen lopussa Kärpät ja Stenius palasivat paikallisradioon. Siitä asti hän on selostanut kaikki oululaisjoukkueen koti- ja vieraspelit, paikan päällä.

Stenius oli selostuskopissa oululaisten pudotessa liigasta vuonna 1989 ja noustessa takaisin 2000. Nousun varmistaneessa ottelussa Pelicansia vastaan Kärppien voittomaalin syötti seuran nykyinen urheilutoimenjohtaja Harri Aho. 15 vuotta myöhemmin Stenius huusi maalia, kun Ahon poika Sebastian ratkaisi seitsemännen SM-finaalin jatkoajalla.

– Olen nähnyt monen persikkaposkisen pillikintun tulevan Kärppien rinkiin. Siitä on kasvanut mies, joka on lähtenyt maailmalle ja tullut perheellisenä miehenä takaisin Kärppiin. Jotkut ovat tulleet vielä valmentajiksi.

ENSIMMÄISESTÄ selostuskeikasta tuli tammikuussa kuluneeksi 39 vuotta.

Stenius oli kehunut isänsä kaverille, Ylen Oulun päällikölle Asko Seppäselle, olevansa kova jääkiekkoselostaja. Vähän myöhemmin Yleltä tuli puhelu, jossa kysyttiin, lähtisikö nuori toimittaja Jussi Sipilän kaveriksi Raksilaan selostamaan Suomen ja Neuvostoliiton lätkämaaottelua tammikuussa 1984.

– Mietin, että nyt jätkät huijaavat mua. Soitin Ylen keskukseen ja kysyin Hannele Kurvia, joka oli soittanut aiemmin. Se meni läpi ja Kurvi oli siellä uudestaan.

– Hätävalheena sanoin, että jos Sipilän Jussi tulee, voin mennä lentokentälle vastaan. Kurvi sanoi sen käyvän hienosti ja kertoi, millä koneella Sipilä tulee. Menin häntä sitten kentälle vastaan.

Pitkän uransa aikana Stenius ei ollut missannut ainuttakaan Kärppien peliä sairaslomien takia. Ei ennen loppuvuotta 2021.

Steniuksen oli määrä mennä sydänleikkaukseen kesällä 2021. Piti tehdä päivitys, ajastaa sydän uudestaan, hän kuvailee.

Ajankohdan hän valikoi kesälle, kiekkokausien väliin, jotta operaatio ei häiritsisi työntekoa.

Koronapandemian aiheuttamien hoitojonojen takia operaatio kuitenkin lykkääntyi. Yhtenä iltana Stenius oli jo ottamassa iltalääkkeitä, kun sairaalasta soitettiin, että seuraavalle aamulle sovittua leikkausta pitää taas siirtää.

Lopulta hän pääsi leikkaukseen joulukuussa 2021 – samoihin aikoihin, kun Nokia-areena korkattiin Tampereella.

Kuukausi leikkauksen jälkeen oli kontrollikäynti. Piti tarkastaa, että kaikki on kunnossa. Sydämestä löytyi riekale, joka olisi voinut aiheuttaa tukoksen. Rinta avattiin seuraavana päivänä uudestaan.

Toisen leikkauksen jälkeen ihmeteltiin, kun arvot eivät parantuneet pariin päivään. Kävi ilmi, että sydämeen vuoti verta. Riekaletta poistaessa oli tullut haava. Rinta avattiin kolmannen kerran.

– Mietin siinä, että rintaan olisi ollut kiva saada vetoketju, jos tarvitsee vielä käydä, Stenius vitsailee.

– Kaikki meni kuitenkin hyvin. Olen tosi tyytyväinen, että se tehtiin hyvin. Aiemmin en havainnut ongelmia, mutta leikkauksen jälkeen olen huomannut, että selostaminen ja ylipäätään puhuminen on helpompaa. Hengitysrytmit ja kaikki.

Stenius kiertää Suomea Kärppien mukana.

Stenius täytti 64 vuotta hetki leikkausten jälkeen. Hän olisi siis ikänsä puolesta voinut jäädä eläkkeelle. Se ei kuulemma ollut vaihtoehto. Parin kuukauden sairausloman jälkeen hän palasi selostuskoppiin.

– Toki mietin, pystynkö tätä enää tekemään. Maailma meni kuitenkin paremmaksi.

Sen verran Stenius on töitään rukannut, että jätti kirjoitustyöt. Hän avusti paikallislehtiä vuosikymmenet.

– Tämä on elämäntapa – työ ja harrastus yhtä aikaa. Olen pitänyt vain radiotyön, kun olen voinut ja saanut tätä tehdä.

MEDIAKENTTÄ on muuttunut Steniuksen liki 40-vuotisen selostajauran aikana. Kun hän aloitti selostamisen, radio oli tärkein ja usein ainoa media seurata live-urheilua.

Radion kuolemaa on uumoiltu vuosikausia, mutta radio on pitänyt pintansa. Stenius sanoo, ettei ole koskaan vakavasti harkinnut tv-töihin loikkaamista. Radio on tuntunut omalta jutulta.

– Televisiossa pitää miettiä, ettei riko kuvaa. Ei ole mitään hyötyä kertoa, että maila putosi tai kaveri kaatui, koska katsoja näkee sen. Radiossa taas voi puhua niin paljon kuin haluaa. Radiossa yritetään maalata juttu niin, että katsoja pystyy ajattelemaan kaukalon, kuten se on. Ketkä vääntää ja missä vääntää.

Toinen syy, miksi Stenius on pysynyt radiossa, on Kärpät ja Oulu. Hän ei ole fani, mutta on selostajana Kärppien puolella. Selostamistaan Stenius luonnehtii hyväntuuliseksi omien puolella olevaksi jutuksi.

Stenius on selostanut pitkän uransa aikana yli parituhatta Kärppien ottelua.

– Paikallisuus on iso juttu. 90 prosenttia minua kuuntelevista on Kärppien kannattajia. En kuitenkaan katso läpi sormien, jos meidän jätkä vetää töötin päähän. Jos teko on törkeä, se on törkeä.

Oulussa ”Stenkka” on eräänlainen kaupunkilegenda, jota ei välttämättä tunneta ulkonäöltä, mutta jonka äänen liki kaikki kaupunkilaiset tunnistavat.

Jokunen vuosi sitten, Kärppien mestaruusjuhlien tilaisuudessa Stenius istui Oulun silloisen kaupunginjohtajan Kari Nenosen ja yliopiston rehtorin Lauri Lajusen kanssa samassa pöydässä. Molemmat tunnistivat selostajan äänestä.

Toinen kertoi hakevansa sukset ennen Kärppä-pelejä ja kuuntelevansa radioselostusta hiihtolenkillä. Toinen kuunteli pelejä juoksulenkeillä.

– Se oli aika kiva palaute, kun kaksi suhteellisen intellektuellia kaveria kertoi näin.

Muutama kuuntelija on kertonut laittavansa tv-lähetyksen äänettömälle ja täsmäävänsä radioselostuksen tv-kuvaan, jotta pääsee katsomaan Kärppien peliä Steniuksen tulkitsemana.

PITKÄLLE uralle mahtuu lukuisia ikimuistoisia hetkiä.

Raimo Helmisen upean uran viimeinen liigaottelu Hakametsässä 2008, Mikael Granlundin ensipiirrot liigajäillä seuraavana vuonna. Pekka Saarenheimon aloitusvoitto ja sitä seurannut Ari Vallinin mestaruuden ratkaissut jatkoaikamaali 2004 sekä kuusi Kärppien 2000-luvun mestaruutta sen jälkeen, Stenius luettelee.

Myös työskentelyolosuhteet ovat muuttuneet. Aikanaan hän saattoi selostaa pelejä yleisön keskeltä.

– Nyt on hienot vehkeet ja tilat. Muistan yhden kerran Lahdessa, kun piti olla 50 metriä puhelinjohtoa, että saatiin selostus pyörimään.

Yksi asia on kuitenkin pysynyt samana. Stenius matkustaa Kärppien mukana. Sopimus solmittiin jo 80-luvulla ja siitä on pidetty kiinni – vaikka työnantaja on muutamaan otteeseen vaihtunut.

– Majoitun vierasreissuilla aina samassa paikassa. Olen siellä missä Kärpät on ja esimerkiksi syön kun he syövät. Muuten olen vapaasti, mutta tiettyjä omia sääntöjä olen noudattanut 80-luvulta. En esimerkiksi puhu pelaajien kanssa pelipäivinä, jotta he saavat keskittyä.

Kun ikää on 65 vuotta, selostettuja pelejä on enemmän takana kuin edessä. Kauanko uraa selostuskopissa on vielä jäljellä?

– Kaksi vuotta tuntuisi hyvältä, jos nyt asiaa katson. Loputtomiin en halua olla, mutta tällä hetkellä elämäntilanne passaa työhön. Tämä on mukavaa hommaa.