Kommentti: HIFK teki kovan ratkaisun Ville Peltosen kanssa – näin rakentui Nordiksen ihme

HIFK:n kasvutarina hakee vertaistaan tämän kauden SM-liigassa, kirjoittaa jääkiekkotoimittaja Sami Hoffrén.

Helsingin IFK pelaa tänä keväänä SM-liigan mitalipeleissä. Uskomatonta, mutta totta.

HIFK kaatoi kuudennen puolivälieräottelun jatkoerässä Lukon 3–2 Nordenskiöldinkadun jäähallissa 7 131 katsojan edessä. HIFK:lla oli sauma katkaista sarja jo perjantaina suoraan neljässä ottelussa, mutta Lukko pani stadilaisjoukkueen kovaan puntariin.

Vielä uskomattomampaa on tapa, jolla HIFK eteni välieriin maanantai-iltana. HIFK oli sellaisessa pesukoneessa, josta selviää voittajana ulos kerran sadasta.

Nyt oli se kerta.

Lukko oli reilut kaksi erää dominoiva. Suorastaan ylivoimainen. Lukko teki välillä mitä halusi. HIFK pysyi tolpillaan vain ja ainoastaan ykkösvahtinsa Roope Taposen ansiosta.

HIFK oli kolmen minuutin päässä joutumisesta seiskapeliin Raumalle. Sitten tapahtui Nordiksen ihme.

HIFK otti maalivahdin pois ja Ilari Melart iski 1–2-kavennuksen ylivoimalla ajassa 56.52. Puolitoista minuuttia ennen summeria Eetu Koivistoinen täräytti 2–2-tasoituksen ja räjäytti Nordiksen sellaiseen huutomyrskyyn, jota ei ole tapahtunut vuosikausiin.

Loppu on taattua HIFK:laista folklorea. Otto Paajanen runnoi voittomaalin ajassa 67.33, ja piinallisen pitkän videotarkastuksen kautta sarja lyötiin pakettiin. Nordis sekosi uudestaan.

Tästä illasta HIFK:n kannattajat puhuvat vielä pitkään.

Eetu Koivistoinen räjäytti Nordiksen huutomyrskyyn.

Puolivälierien kuudes ottelu oli kuin pikakelaus HIFK:n kuluneesta kaudesta. Joukkue on noussut vaikeiden, lähes lohduttomien vaiheiden jälkeen neljän parhaan joukkoon.

HIFK:n kasvutarina hakee vertaistaan tämän kauden liigassa.

Vielä kolme kuukautta sitten ei ollut mitään viitteitä siitä, että HIFK pelaa mitaleista. Sydäntalven kuukausina kyse oli lähinnä siitä, mille säälipudotuspelisijoille alisuorittava miljoonamiehistö päätyy.

Resursseihin nähden HIFK oli syksyn ylivoimaisesti suurin floppi. Sarjan pohjilla rämpinyt ökyseura näytti ulospäin olevan sortumispisteessä.

HIFK:n kriisi henkilöityi päävalmentaja Ville Peltoseen ja urheilujohtaja Tobias Salmelaiseen.

Varauksetonta arvostusta ja luottamusta HIFK:n yhteisössä nauttiva Peltonen ei saanut ulosmitattua nimekkäästä joukkueesta tulosta millään irti. Surkeisiin tuloksiin peilaten todennäköisesti kuka muu tahansa kuin Peltonen olisi saanut kenkää syksyn kriisin keskellä.

Myös Salmelaisen suuntaan satoi ansaittua kritiikkiä. Joukkueessa oli valuvikoja, jotka lävähtivät silmille ensimmäisten kuukausien aikana.

Vain HIFK:n johtoportaassa tiedetään, miten lähellä potkut todellisuudessa olivat.

Tuloksellisesta syysfiaskosta ja kovasta ulkoisesta paineesta huolimatta HIFK:n sikariportaassa päät pysyivät kylmänä ja luottamus niin valmennus- kuin urheilujohtoon säilyi.

HIFK:n nousu syyskauden konttaamisen jälkeen mitalipeleihin on ennen kaikkea kärsivällisyyden voitto.

Petoluolan sisältä on kuulunut viestiä, että joulun jälkeen pelattu Spengler Cup oli henkisesti tärkeä hengähdystauko raskaan syksyn jälkeen.

Tuloksellisesti reissusta ei jäänyt HIFK:lle mitään käteen, mutta Sveitsin-matka tarjosi joukkueelle mahdollisuuden kerääntyä yhteen kaukana painekattilasta. Siitä tuli HIFK:n kauden taitekohta.

Vuodenvaihteen jälkeen HIFK laittoi isoa vaihdetta silmään. HIFK oli tammikuun alusta lähtien Tapparan jälkeen sarjan paras joukkue runkosarjassa.

Joulukuun 16. päivästä alkaen HIFK pelasi peräti 16 ottelun mittaisen jakson, jonka aikana joukkue ei jäänyt kertaakaan pisteittä.

HIFK:n nousu ei perustu radikaaleihin pelitavallisiin muutoksiin. Peli on kehittynyt, mutta pääpiirteittäin Peltosen joukkue on luottanut samoihin pelitavallisiin teemoihin kuin kauden alussa.

HIFK:n puolustuspeli oli rakenteellisesti melko hyvin kasassa jo syyskaudella, mutta tehokkuus sekä hyökkäämiseen että puolustamiseen oli puutteellista. Kun tulos ei seurannut perässä, pelaamiseen hiipi väkisin myös arkuutta, mikä näkyi virhesumina.

Merkittävin muutos on tapahtunut korvien välissä. Vastoinkäymisten voittaminen on kasvattanut joukkuetta valtavasti.

Ville Peltonen valmentaa toista kauttaan HIFK:ssa.

Peltonen puhui ennen pudotuspelien alkua paljon henkisestä kasvusta. Luottamus joukkueen sisällä kasvoi, kun vaikeiden aikojen jälkeen onnistumiset seurasivat toisiaan.

Kohentunut itseluottamus on näkynyt jäällä pelirohkeutena ja oikeanlaisena tunnetasona, joka palvelee HIFK:n pelityyliä parhaiten. Tämä on johtanut muun muassa vahvempaan kamppailupelaamiseen, joka on HIFK:lle tärkeä huoneentaulu.

Vapautuneisuus näkyy kiekollisessa pelissä, sillä yksilöiden vaistot ohjaavat paljon HIFK:n hyökkäyspeliä. Yhtä lailla tärkeässä roolissa on viisikoiden parantunut harmonia. HIFK:n viisikot eivät enää repeile samalla tavalla kuin pimeimpinä aikoina.

Voitot ja onnistumiset ovat tuoneet lisää varmuutta ja luottamusta siihen, että oma pelitapa toimii ja tuottaa tulosta.

Paperilla HIFK ei ollut niin huono kuin umpisurkeat syksyn tulokset antoivat ymmärtää. Joukkue kaipasi kuitenkin lisää leveyttä puolustukseen ja tulivoimaa hyökkäykseen.

Salmelainen paikkasi molempia puutteita hankkimalla alakertaan Victor Berglundin ja Christian Kåsastulin. Tärkein värväys oli kuitenkin Kristian Vesalainen.

HIFK:n oman kasvatin paluu Nordikselle on ollut jättimenestys. Vaikeiden kausien jälkeen Vesalainen on loistanut kymppipaidassaan suoraviivaisella ja tehokkaalla pelityylillään. Vesalainen paahtoi lähes piste per peli -tahdilla (40, 16+21) runkosarjassa.

Vesalainen on vetänyt särmikkäällä tyylillään muitakin kärkihyökkääjiä paremmin talkoisiin mukaan. Koivistoinen ja Iiro Pakarinen ovat roihahtaneet liekkeihin kunnolla vasta keväällä.

HIFK:n käänteentekevin pelaaja on seissyt koko ajan tolppien välissä. Liigakauden sensaatio Taponen, 22, oli jo syksyllä punaisten harvoja valopilkkuja, ja taso on vain noussut kevään kovissa peleissä.

Taponen pani puolivälierissä häikäisevän klinikan pystyyn. Yhtä dominoivaa maalivahtipeliä on nähty HIFK:n maalilla viimeksi keväällä 2016, kun nuori Ville Husso torjui HIFK:n finaaleihin.

On erikoista, jos tämän kauden näytöillä Taposen agentin puhelin ei ala soida NHL:n suunnalta. Kylmäpäinen nuorukainen on suurin yksittäinen tekijä, että HIFK pelaa välierissä.

Roope Taponen oli puolivälieräsarjan hahmo.

Lukon kausi oli päinvastainen HIFK:hon verrattuna. Lukko kiiti pitkään sarjan kärkipaikalla, mutta kevätkaudella kone hyytyi pahasti. Lukko könysi runkosarjan viimeiset viikot nenä ruvella. Tätä taustaa vasten Lukon kesäloman alkamisaika ei yllätä.

Helmikuun puolivälin jälkeen Lukko ei pystynyt voittamaan yhdeksästä viimeisestä runkosarjaottelustaan kuin sarjan heittopussit, kautensa jo luovuttaneet Sportin ja SaiPan. Nekin vain hikisesti.

Vaikka ennakko-odotuksiin nähden Lukko jopa paikoitellen ylisuoritti, kauden viimeinen – ja tärkein – pätkä oli Marko Virtasen valmentamalta raumalaisjoukkueelta heikko.

Lukon sulamisen syitä ei tarvitse etsiä hohtimien kanssa. Kauden kriittisillä vaiheilla tökki ”vain” maalinteko ja osittain maalivahtipeli.

Ykkösvahti Artjom Zagidulin oli syyskaudella sarjan paras maalivahti, mutta kova pelikuorma alkoi näkyä kauden lopulla. Zagidulin hapuili HIFK-sarjan alussa, mutta hän nosti komeasti tasoaan kolmessa viimeisessä ottelussa.

Lukko kaatui tehottomuuteen, mikä alkoi väistämättä nakertaa myös joukkueen henkistä kanttia. Kuutospelissä Lukko dominoi pitkiä pätkiä, mutta maalinteon tehokkuus oli surkeaa. Kipsi näkyi räikeimmin ylivoimapelissä.

Lukon ylivoima sakkasi jo runkosarjan lopulla. HIFK-sarjassa neuvoton pakkopeli ei tuottanut kuin kaksi osumaa 21 ylivoimakerrasta. Erikoistilannepelaamisessa oli merkittävä ero. HIFK rokotti ylivoimalla 30 prosentin tehokkuudella.

Tähän päättyi Rauman Lukon kausi 2022–23.

HIFK:n leirissä, jos missä, tiedetään, millaisissa vesissä Lukko uiskenteli kevään. Lukon ongelmat olivat HIFK:n ongelmia syyskaudella. HIFK painiskeli kroonisen tehottomuuden kanssa pitkään ennen kuin suunta kääntyi.

Puolivälierissä HIFK:n kärki kantoi. HIFK:n tehotykit olivat Koivistoinen 1+5, Pakarinen 4+0, Vesalainen 2+2 ja Sebastian Dyk 2+2.

Lukon kärki petti. Ykköspuolustaja Thomas Gregoire (0+2) pysyi pimennossa. Ison tulosvastuun pelaajista Anrei Hakulinen (0+2) ja Sebastian Repo (0+1) jäivät maaleitta.

Tärkeimmässä kaksintaistelussa Taponen oli Zagidulinia parempi.

Taposen jumalmoodissa periaatteessa kaikki on mahdollista HIFK:lle tänä keväänä.

Sekään ei välttämättä riitä seuraavalla kierroksella, kun HIFK haastaa Tapparan. Puolivälierissä tylyn mestarillisesti KooKoon yli kävellyt Tappara on ylivertainen mestarisuosikki.

Tappara on SM-liigan paras mittatikku tänäkin keväänä. HIFK:n kasvuprosessi joutuu kovimpaan mahdolliseen testiin mestareita vastaan.