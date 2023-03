Suomalaisen agentin teot hämmentävät – SM-liigapelaajia ja seuroja neuvottu olemaan varuillaan

Pelaaja-agentti sai vankeustuomion ja menetti oikeutensa toimia agenttina.

Suomalainen jääkiekkoagentti hämmentää toiminnallaan lajin ytimessä.

Agentti sai viime vuoden lopulla ehdollisen vankeustuomion. Hänet tuomittiin vuoden ja kymmenen kuukauden ehdolliseen vankeuteen velallisen törkeästä epärehellisyydestä. Lisäksi agentti on määrätty neljän vuoden liiketoimintakieltoon.

Tuomio ei ole lainvoimainen, ja agentti on valittanut hovioikeuteen.

Tuomion myötä agentti poistettiin agenttirekisteristä eli hän ei voi toimia agenttina.

– Hänet erotettiin järjestelmästä määräajaksi sekä siviilioikeudessa saadun tuomion että muutamien muiden rikkeiden takia, agenttitoiminnan arviointilautakunnan puheenjohtaja Iiro Järvi kertoo.

– Lautakunta katsoi, että näin on järkevää toimia tällä hetkellä.

Agentti on hyllytettynä siihen asti, että hänen valitusasiansa on käsitelty ja ratkaistu hovioikeudessa.

IS:n tietojen mukaan agentti on jatkanut operointia kulissien takana, vaikka hän on liiketoimintakiellossa ja hänet on poistettu rekisteristä.

Hän on siirtänyt asiakkaitaan eli pelaajiaan liikekumppaninaan toimineen agentin nimiin. Liikekumppania ei tiettävästi epäillä mistään.

Rekisteristä poistettu agentti on myös edelleen lähettänyt vanhoille pelaajilleen laskuja.

– Viestimme on ollut, että ei kannata maksaa niitä laskuja tässä vaiheessa, jos hän laskuttaa omissa nimissään, Järvi sanoo.

Järvi toimii agenttilautakunnan lisäksi myös jääkiekon pelaajayhdistyksessä yhteyspäällikkönä.

– Tästä agentin asiasta on informoitu muita agentteja ja seuroja.

Sana on kiirinyt myös pelaajien keskuudessa.

Agentin tuomion tultua julki ovat hänen pelaajansa havahtuneet tarkastelemaan vanhoja laskuja uudemman kerran. IS:n tietojen mukaan ainakin osa pelaajista on huomannut laskuissa epäselvyyksiä. Ainakin yksi pelaaja on ollut yhteydessä pelaajayhdistykseen.

Järvi sanoo, ettei hän voi kommentoida asiaa tarkemmin.

– Sanotaan näin, että asia on tiedossa, mutta määrättyjen yksityiskohtien avaaminen ei ole mahdollista.

Järven mukaan agentin asiakkaina olleiden pelaajien täytyy päättää, ovatko he valmiita jatkamaan agentin liikekumppanin asiakkaina vai haluavatko he purkaa sopimuksen.

– Pelaajat voivat tehdä omia johtopäätöksiään, Järvi toteaa.

Agentti sai tuomion jääkiekon ulkopuolisesta liiketoiminnastaan. Hän oli omistamansa yrityksen toimitusjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja.

Käräjäoikeuden tuomiolauselman mukaan hän nosti yhtiöstä varoja siirtämällä yhtiön pankkitileiltä varoja itselleen sekä myös käyttämällä varoja yksityiskulujensa maksuun.

Käräjäoikeus totesi, että agentin rikollinen menettely aiheutti vakavaraisen yhtiön tulemisen maksukyvyttömäksi ja yhtiön konkurssin. Käräjäoikeus arvioi vahingon määräksi yhteensä noin 225 000 euroa.

Oikeus perusteli liiketoimintakieltoa sillä, että agentin toimintaa on pidettävä velkojien, sopimuskumppaneiden, julkisen talouden taikka terveen ja toimivan taloudellisen kilpailun kannalta vahingollisena.

Agentilla on ollut asiakkainaan useita SM-liigapelaajia.