SM-liigatuomio: Lahdessa nähtiin naurettava tuomio – pettääkö ”sikajoukkueen” kasetti lopullisesti?

SM-liigatuomio perkaa puolivälieräsarjojen puhuttavimmat henkilöt, tapahtumat ja ilmiöt.

MUKANA raadissa ovat SM-liigaa tarkasti seuraavat toimittajat Sami Hoffrén, Sasha Huttunen ja Aki-Petteri Pulkkinen.

Sami Hoffrén

Tähti

Lukon ykkösvahti Artjom Zagidulin oli painepelissä mies paikallaan. Zagidulin on hapuillut HIFK-sarjassa, mutta perjantailöylyissä venäläisvahti oli joukkueensa paras pelaaja. HIFK:n ainoa maali livahti puolihalvasti selän taakse, mutta tämän jälkeen Zagidulin oli täyttä rautaa. Tätä se vaatii jatkossakin, jos Lukko aikoo kääntää sarjan haudan partaalta.

Artjom Zagidulin oli muurikunnossa Nordiksella.

Puheenaihe

Vesi on märkää, jääkiekko on parasta paikan päällä ja Tappara pelaa mitalipeleissä. Tappara harjasi tylyn mestarillisesti KooKoon tieltään ja eteni jo kymmenennen kerran peräkkäin välieriin. Tapparan historiallinen ennätysputki alkoi keväällä 2013. Vastaansanomattoman kova työnäyte Tapparassa tehtävän urheilutyön laadusta ja tapparalaisen tradition vaalimisesta ja jalostamisesta.

Tyyli

Porin Isomäessä 6 150 katsojaa ja Nordenskiöldinkadun pyhätössä 8 200 katsojaa. Kevään kiekkokiimaa loppuunmyytyjen katsomoiden edessä ei voita mikään. Porin hornankattila on valtakunnan pahin paikka hakea voitto, kun hullut porilaiset yrittävät huutaa vierailijat pieniksi jo alkulämmössä. Ilves selvitti porilaispätsin tyylillä. Myös Helsingissä tunnelma nousi perjantai-iltana pudotuspelien vaatimalle tasolle.

Moka

KalPan taskuraketti Aleksi Klemetti lensi suihkuun Lahdessa kevyesti. Klemetti osui mailallaan Pelicansin Aatu Jämseniä kupoliin, mutta ulosajo intensiivisessä ottelusarjassa oli naurettava tuomio. Molemmat veijarit huitoivat toisiaan, ja lopulta Klemetin maila sattui kopsahtamaan Jämseniä. Ei todellakaan suihkukomennuksen arvoinen episodi.

Yllätys

Kesken kauden Ilveksen mestaruusjahtiin SaiPasta siirtynyt Jarno Koskiranta täräytti Porissa kovaan paikkaan pudotuspelikevään ensimmäiset maalinsa. Koskiranta, 36, on hankittu tupsukorviin tuomaan pohjaketjuihin puolustusosaamista ja kokemusta. Hyökkäystehot ovat puhdasta bonusta. Koskiranta ei mässäillyt tehoilla runkosarjassa. Konkarisentteri teki 56 ottelussa tasan kaksi maalia.

Sasha Huttunen

Tähti

Jori Lehterällä on missio: Voittaa Suomen mestaruus. Uran ensimmäinen. Tapparan 35-vuotias tähtisentteri on ytimessä. Hän takoi KooKoo-sarjassa kaksi pistettä per peli (4, 5+3=8) ja liitää pudotuspelien pistepörssin kärjessä. Voittamisen nälkä huokuu Lehterän olemuksesta. On hurjaa ajatella, jos finaaleissa kohtaisivat Lehterän Tappara ja Petri Kontiolan Ilves.

Tapparan Jori Lehterä johtaa pudotuspelien pistepörssiä.

Puheenaihe

HIFK oli maalin päässä lyödä Lukon kanveesiin suoraan neljässä ottelussa, mutta toisin kävi. Täpötäyden Nordiksen perjantaitrilleri ratkesi Julius Mattilan maaliin ajassa 70.24. Tuuletuksista näki, että teki gutaa. Elossa ollaan! 4–0 ei olisi tehnyt sarjalle oikeutta, sillä raumalaisilla on ollut omat vahvat jaksonsa.

Tyyli

Tommi Tikka taitaa ärsyttämisen. Videolle tallentui, kun Ilveksen sentteri huuteli Ässien vaihtoaitioon Roope Talajalle. “Mua huolestuttaa, kun sä oot niin pehmeä nykyään!” Tikka toisteli. Tikka muuten valittiin Liigan ärsyttävimmäksi pelaajaksi IS:n kapteenikyselyssä.

Moka

Pettääkö KalPan hermokontrolli? Kuopiolaisille on vihelletty kolme ulosajoa kahteen viime otteluun. Aleksi Klemetin pelirangaistus oli ylilyönti tuomareilta, mutta muuten KalPan peli-ilmeessä on havaittavissa läikkymisen merkkejä. Lauantaina KalPa on selkä seinää vasten kotonaan.

Yllätys

Aron Kiviharju jättää TPS:n ja siirtyy IS:n tietojen mukaan HIFK:hon. Aivan älytöntä ja myös noloa, että TPS onnistui pudottamaan jalokiven käsistään – ja vielä kilpailevaan seuraan. Valtava imagotappio. 17-vuotias Kiviharju on ikäluokkansa kärkinimiä koko maailmassa.

Aki-Petteri Pulkkinen

Tähti

Kun kevätaurinko alkaa lämmittää, kevään pelaajat heräävät horroksesta. Näin kävi ainakin Jarno Koskirannan kohdalla. Koskirannan runkosarja oli kaikkea muuta kuin helppo. KHL:n mestaruudenkin voittanut konkari 56 runkosarjaottelussa vain 11 tehopistettä, mutta pudotuspeleissä tahti on piste per peli. Koskiranta kurmuutti Ässiä kolmella tehopisteellä ottelussa, joka olisi voinut kääntää sarjan suunnan täysin.

Puheenaihe

SM-liigan tuomaritoiminta ja kurinpito ovat iankaikkinen puheenaihe, mutta teema nousi uudelle tasolle Lahden perjantai-illassa. KalPalle tuomittiin kaksi ulosajoa samassa ottelussa tilanteista, joista ei lähes varmuudella olisi runkosarjassa isoa kakkua jaettu. Ylen asiantuntija Ismo Lehkonen murisi tuomioiden olleen ”pehmeitä” Ylen kiekkokierroksella.

Tyyli

Lukon venäläismaalivahti Artjom Zagidulinin purkaus jatkoerässä ennen voittomaalia. Venäläinen temperamentti otti miehestä vallan, kun tämä repi mailan Otto Paajasen kädestä ja viskoi sitä pitkin Nordiksen jäähallia. Nämä ylimääräiset pikku rötökset kuuluvat pudotuspeleihin.

Moka

Runkosarjasta täysin muuttunut kurinpitolinja tarjoaa pelaajille mahdollisuuden hyödyn tavoitteluun, joka on surullista katseltavaa. Pelaajat ylinäyttelevät loukkaantumisia hakeakseen hyötyä joukkueelleen. Tämä on täysin ymmärrettävää heidän näkökulmastaan. Vika on siinä, että järjestelmä sen sallii.

Yllätys

Tapparan aivan posketon kevätvire. Toki KooKoon bensamittari vilkutti punaista jo ennen sarjan alkua. Ennustin kyllä Tapparan menevän jatkoon suoraan neljässä, mutta että tällaisella erolla – huh huh. KooKoo teki neljään peliin kaksi maalia eikä voittanut erääkään. On täysin perusteltua aloittaa debatti, onko tämä Tappara kaikkien aikojen kovin SM-liigajoukkue pudotuspeleissä.