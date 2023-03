Hurmos valtasi Porin! Karri Kivi paljastaa Ässien tyrmäävän nousun taustat

Ässät on nostanut kiekkobuumin Porissa. Patapakkaa johtaa tuttu kultasormi Karri Kivi, joka ei tiedä yhtään, mitä hän tekee tämän kevään jälkeen.

Karri Kivi on tehnyt sen taas. Kevätaurinko paistaa ja Porin Ässät kilpailee paikasta SM-liigan mitalipeleihin. Skenaario, josta Porissa ei ole voinut unelmoida pitkään aikaan.

Aneemisten kyntökausien jälkeen Ässien nousu SM-liigan tämän hetken kuumimmaksi ilmiöksi on kauden hienoimpia tarinoita. Ässät raastaa voittoja, Pori kiehuu ja loppuunmyyty Isomäki on sarjan pahamaineisin hornankattila kenelle tahansa vierasjoukkueelle.

Edellisen kerran vastaava tapahtui tasan kymmenen vuotta sitten. Silloinkin vetovastuussa oli Kivi.

Keväällä 2013 Ässät kirjoitti yhden liigahistorian uskomattomimmista luvuista, kenties kaikkien aikojen tarunhohtoisimman, kun patapaidat jyräsivät vaikeuksien jälkeen sensaatiomaisesti Suomen mestaruuteen.

Pitkän korpivaelluksen jälkeen pata on taas valttia. Buumi on palannut Poriin. Kivi ja Ässät on yhtälö, joka toimii. Miksi?

– En osaa tuohon itse sanoa mitään, Kivi, 53, hymähtää.

Jokin Kiven ja Ässien symbioosissa kuitenkin toimii.

Kivi oli ensimmäisen kerran mukana Ässien valmennusryhmässä vuosina 2002–2006. Jakso päättyi SM-hopeaan – tai ”irokeesikohellukseen”, kuten Kivi asian ilmaisee.

Seuraava neljän vuoden Ässät-jakso, joista kaksi jälkimmäistä Kivi toimi päävalmentajana, huipentui mestaruuteen.

– Se oli oma tarinansa, ja meillä oli todella hyvä jengi useampana vuotena. Olimme runkosarjassa toinen, viides ja neljäs ennen mestaruutta. Tähän kauteen lähdimme ihan pohjista, Kivi vertaa.

Karri Kivi pääsi nostamaan Kanada-maljan käsivarsilleen 24. huhtikuuta 2013.

Viime kauden jälkeen Ässien uskottavuus oli nollissa. Takana oli häpeällinen kausi, joka päättyi jumbosijaan. Kivi oli korvannut Ari-Pekka Selinin marraskuussa 2021, mutta Kivikään ei saanut käännettyä kurssia kuin hetkeksi.

Ässät lähti tähän kauteen nöyrästi, mutta päättäväisesti.

– Ykköstavoite oli saada yhteisö taas eloon. Se oli ihan dead meat, kun tulin tänne. En kuvitellut, että Porissa voi ikinä olla sellainen tilanne kuin täällä oli, Kivi äimistelee.

Uskottavuuden palauttaminen vaati paluuta perusasioiden äärelle.

– Arjen intohimo. Se oli kaikki kaikessa. Sillä on kauhea merkitys, ketkä näyttävät esimerkkiä. Meidän kreikkalainen veistoksemme Jesse Joensuu on tuonut tunnepuolen ja näyttää kovalla esimerkillään johtajuutta, Kivi kehuu kapteeniaan.

Kymmenen vuoden tauon jälkeen kasvattajaseuraansa palannut Joensuu, 35, on joukkueen tärkein laadunvalvoja arjessa. Ässien nousu lihallistuu Joensuuhun, mutta Kivi korostaa yhteistyön merkitystä.

– Joka päivä täytyy olla utelias, on kyse sitten pelaajasta tai valmentajasta. Ei se sen monimutkaisempaa ole. Joukkueessa on hyviä johtajatyyppejä, mikä auttaa siinä, että nuoret saavat kasvaa mukana.

Kapteeni Jesse Joensuu johtaa joukkoja jäällä.

Taisteleva ja kurinalainen Ässät sai nopeasti syksyllä porilaiset taas taakseen. Kivi näkee, että tällä on iso vaikutus siihen, että kauden toinen päätavoite, pudotuspelipaikka, toteutui.

– Nämä menevät käsi kädessä. Yhteisö herää, jos pudotuspelipaikka on mahdollinen – ja toisin päin. Ykkösasia uskottavuudessa syntyy pelin kautta.

Ässät sijoittui runkosarjassa komeasti kahdeksanneksi. Ässät otti kuudenneksi eniten kolmen pisteen voittoja.

– Yleisö löysi meidät ja me löysimme yleisön. Pystyimme säilyttämään tasaisuuden. Siitä kertoo se, että kaksi pisteetöntä peliä oli pahin putkemme. Emme ole ihmetelleet elämän kovuutta. Kun on kova paikka, tämä joukkue on siitä erikoinen ryhmä, että se pystyy pelaamaan erinomaisen pelin, Kivi sanoo.

Viimeisenä muurina on seissyt Ässien paras pelaaja, ruotsalaisvahti Niklas Rubin.

– Kaiken kruununa on Rubin, joka on ollut nimensä veroinen. Hän luo kaiken pohjan. Ilman huippumokea mikään ei ole mahdollista. Hän on viimeisen päälle kilpailija, jonka jatkosopimus on tärkeä signaali koko seuralle, korostaa Kivi.

Nyt Ässillä on pykälässä tavoite numero kolme: menestyminen pudotuspeleissä.

Säälipudotuspeleissä Ässät kaatoi TPS:n voitoin 2–1. Puolivälierissä vastassa on suursuosikki Ilves, joka jäi Ässien jalkoihin loppuunmyydyn Isomäen hurmoksessa maanantaina.

– Kun on noin hyvähenkinen kotiyleisö, siitä tulee valtava tuki. Kaupunki elää voimakkaasti mukana, Kivi luonnehtii.

Ottelusarja on nyt lukemissa 1–1. Kolmospeli pelataan keskiviikkona Tampereella.

Ässät kaatoi Ilveksen maalein 5–2 maanantai-iltana Porissa.

Vaikka Kivi ei ole nostalgiaan nojaavaa tyyppiä, edellisestä mestaruuteen huipentuneesta Porin-keikasta on ammennettavissa paljon tähän kevääseen.

– Valmentajana ei tule kovempaa paikkaa enää vastaan kuin mestaruusmyllerrys. Mestaruus on helpottanut uraani ja tuonut eri mahdollisuuksia. Se oli kokemus, josta voi ammentaa, Kivi kokee.

Mestaruuskaudella Kiveä yritettiin savustaa monta kertaa ulos seurasta, kun pudotuspelipaikka näytti karanneen käsistä. Kivi tiesi tasan tarkkaan, mihin hän lupautui, kun hän sopi joulukuussa 2021 jatkosta myös kaudelle 2022–23.

– Tunsin kaupungin ja tiesin, että tämä voisi sopia meikäläiselle hyvin tähän kohtaa, koska päällä oli semmoinen myräkkä ja soppa. Jere Härkälä saa kasvaa vuoden tähän hommaan. Pori on kova paikka, Kivi tietää.

Ässien mestarivalmentaja tunnetaan suorasukaisesta, avoimesta ja rehellisestä tyylistään. Kun Kivi valmensi Ässät mestariksi, hän oli 43-vuotias. Kymmenessä vuodessa tyyli on säilynyt, mutta perspektiivi on laajentunut.

– Kaikki asiat muuttuvat, kun ihmiset kasvavat. Valmentajana olen käynyt läpi eri vaiheita. Joskus pitää katsoa videota ja joskus opiskella psykologiaa, kun joukkueessa on erilaisia veijareita. Se aina vaihtelee. Lähtökohta on se, että pelistä täytyy olla perillä. Peliä pitää seurata kokoa ajan. Olen uusiutunut koko ajan, Kivi ruotii.

Tämän kevään jälkeen Ässät ottaa komentoonsa nykyinen apuvalmentaja Härkälä, 38. Kivellä ei ole sopimusta mihinkään ensi kaudeksi.

– En ole miettinyt asiaa yhtään. Vuodesta 2002 lähtien kaikki pestit ovat tulleet hatusta. Kaikki. Ainakin 6–7 kertaa olen ollut huhtikuussa tilanteessa, missä ei ole ollut mitään tietoa siitä, mitä teen toukokuussa.

Kiven elämänfilosofian voi tiivistää yhteen yksinkertaiseen ajatukseen: vartti kerrallaan. Kivi on valmentaja, joka osaa nauttia epävarmuudessa elämisestä.

– Jos tuntuu, etten ole valmis siirtymään johonkin, lataan akkuja niin pitkään kuin tarvitsee. En voi olla vain töissä. Tällä hetkellä kalenterissa ei ole muuta merkintää kuin Ilves-sarja. Olen tottunut elämään epävarmuudessa. En osaa ajatella kauhean pitkälle, Kivi sanoo.

– Ehkä siksikin tämä stintti on just hyvä minulle ja seuralle.