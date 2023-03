SM-liigatuomio perkaa puolivälieräsarjojen puhuttavimmat henkilöt, tapahtumat ja ilmiöt.

MUKANA raadissa ovat SM-liigaa tarkasti seuraavat toimittajat Sami Hoffrén, Sasha Huttunen ja Aki-Petteri Pulkkinen.

Sami Hoffrén

Tähti

Jori Lehterältä puuttuu CV:stä mestaruus. Sen näkee kaikesta tekemisestä. Saavutushimo on mieletön. Tapparan 35-vuotias kultakypärä on aloittanut pudotuspelikevään hurjalla tahdilla. Lauantain avausottelussa Lehterä herkutteli kolme pistettä (2+1). Maanantain kakkosottelussa konkarisentteri alisti KooKoota tehoilla 1+2. MVP-juna on raiteillaan.

Jori Lehterä on naulannut kahteen pudotuspeliin tehot 3+3.

Puheenaihe

Kuuman pudotuspelikevään kovin buumi roihuaa Porissa. Ässät on nostanut aneemisten kausien jälkeen kihelmöivän hurmoksen Isomäen hornankattilaan. Maanantai-iltana loppuunmyyty halli kiehui alkuminuuteista asti, ja Ässät pani koko sielunsa peliin. Valtava intensiteetti vyöryi tv:n läpi. Ässien ja Ilveksen välinen ottelusarja on henkien taistelu. Pubijengi vastaan tähtisikermä. Tätä seitsemän peliä, kiitos.

Tyyli

Vanha maestro Petri Kontiola oli kuin kotonaan Porin maanantailöylyissä. Kontiola, 38, tikkasi kultakypärä päässään sen minkä pystyi, jakeli näyttävien syöttöjen lisäksi myös muutaman mojovan taklauksen ja täräytti voimalämärillä Ilveksen 2–2-maalin. Tyylikästä.

Moka

Ilari Melartin sulakkeet paloivat käsittämättömällä tavalla Nordiksella kakkosottelussa. HIFK:n järkäleen lyöntiä hanskalla Anrei Hakulisen päähän ei voi puolustella millään tavalla. Peli tilanteessa 0–0 ja johtava puolustaja sortuu tuollaiseen törkyiskuun. Mitä Melart ajatteli? Karmea ylilyönti ja ansaittu suihkukomennus.

Yllätys

KalPa oli minuutin päässä toisesta kiinnityksestä, mutta sitten taivas rysähti niskaan. Pelicansille 1–1-tasoitus ja ykkösvahti Juha Jatkola loukkaantui. Jatkolan loukkaantuminen ja Pelicansin dramaattinen 2–1-voitto saattoi olla käännekohta koko ottelusarjalle.

Sasha Huttunen

Tähti

Pelicansin iloinen jenkkiväkkärä Tyler Kelleher nousi viime hetken pikasankariksi Lahden maanantai-illassa. 168 senttiä pitkä Kelleher tuikkasi tasoituksen ajassa 58.59 ja voittomaalin 42 sekuntia myöhemmin. Tapparasta pihalle potkittu hyökkääjä on löytänyt oikeat nuotit Tommi Niemelän orkesterissa. Hän on tehnyt KalPa-sarjassa jo kaksi voitto-osumaa.

Tyler Kelleher nousi sankariksi.

Puheenaihe

KooKoon bensa on loppu, mutta muissa sarjoissa on trillerin aineksia. KalPan tulikuuman maalivahdin Juha Jatkolan loukkaantuminen saattoi kääntää koko sarjan Pelicansin hyväksi. Tylyä on urheilu. Jatkola oli vain minuutin päässä toisesta nollapelistään, kun hän poistuikin päätyovista nilkuttaen. Pelicans kiitti ja kuittasi välittömästi.

Tyyli

Ville Peltosen HIFK porskuttaa vakuuttavasti kohti välieriä. IFK:n alivoima on rautaa: maanantaina se tappoi Ilari Melartin typerän vitosen sekä yhden alivoiman myös jatkoajalla. Maalinsuulla Roope Taponen on kestänyt paineet tyylikkäästi. Lukko näyttää alistuvan kohtaloonsa.

Moka

Pelicansin ylivoima on – uskomatonta kyllä – miinuksen puolella. Kolme ottelua, ei yv-maaleja, yksi päästetty av-maali. Sählinki kakkosottelussa oli surkuhupaisaa, kun Aapeli Räsänen ja Tuomas Kiiskinen karkasivat kahdella nollaa vastaan maalintekoon.

Yllätys

Kristian Kuusela seurasi KooKoo-sarjassa myös toisen ottelun katsomosta. Tappara ja Kuusela varmasti tietävät, mitä tekevät. Uransa kenties viimeistä kevättä pelaavan (tai sivussa istuvan) veteraanin soisi kuitenkin jo pääsevän irti. Jos Kuusela, 40, ei pelaa tiistain back-to-back-pelissä, jotain on vialla.

Aki-Petteri Pulkkinen

Tähti

HIFK:n joukkueen mukaan tarvitaan palokunta, sillä Roope Taponen on liekeissä. Hyvänen aika, millä tasolla nuori veskari pelaa. HIFK:n ylivoimaisesti tärkein yksittäinen pelaaja. Vaikka Lukko onkin ollut tehoton, kahteen uran ensimmäiseen SM-liigan pudotuspelistarttiin ujo torjuntaprosentti 98,33.

Punaisten muuri.

Puheenaihe

Alkukaudella runkosarjassa dominoivaa kiekkoa pelannut Rauman Lukko on isoissa ongelmissa. Kevään joukkueeksi mielletty tuhlailijaporukka luo hyviäkin paikkoja ihan riittävästi, mutta viimeistely on karmealla tasolla. Ei mitään Thomas Gregoirelta pois, mutta hyökkäyksen tylsyydestä kertoo paljon se, että puolustaja kantaa joukkueensa kultaista kypärää.

Tyyli

Tähän on nostettava yksittäinen suoritus: Petri Kontiolan 2–2-maali Porissa. Kiekko tulee väärältä- eli kämmenpuolelta, ja kaiken nähnyt konkari laukoo pelivälineen vastustamattomasti suoraan syötöstä ässämaaliin. Ja tuuletus tietysti mikäs muukaan kuin ”miekka tuppeen”. Taidetta.

Moka

Pieni rapala C Morelle. Studio-ottelun olisi ehdottomasti pitänyt olla Ässien ja Ilveksen välinen ottelu. Mediat hehkuttavat Porin hornankattilasta ja huikeasta tunnelmasta, mutta C More ei tarttunut täkyyn. Olisi ollut sarjankin kannalta loistavaa pr:ää näyttää, että peleillä on oikeasti merkitys. Millään muulla paikkakunnalla ei nähdä yhtä aitoa tunnetta kuin Porissa.

Yllätys

Ilari Melartin käsittämätön sekoilu summerin soitua toisessa erässä. Kokenut puolustaja antoi Lukko-kapteeni Anrei Hakuliselle rajua rakkautta mailallaan ulosajon arvoisesti. HIFK:n onneksi se onnistui kairaamaan voiton, mutta jos Melartille lätkäistään useamman pelin kakku, Lukolla on kaikki eväät tulla sarjaan mukaan.