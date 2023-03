SM-liigassa muhii todellinen jättipaukku – näin käy pudotuspeleissä

Näistä puhutaan kevään pudotuspeleissä.

SM-liigan puolivälierät alkavat perjantaina. Pudotuspelien ensimmäiseltä kierrokselta kahdeksan parhaan joukkoon etenivät Ässät ja KooKoo.

Puolivälieräparit ovat Tappara-KooKoo, Ilves-Ässät, Lukko-HIFK ja Pelicans-KalPa. Ilta-Sanomat iskee pöytään kahdeksan ennustusta kuumaan pudotuspelikevääseen.

Unelmafinaalia pukkaa

Pöytä on katettu liigahistorian ensimmäiselle tamperelaisjoukkueiden väliselle finaalisarjalle. Suurimman mestarisuosikin Tapparan ykköshaastaja Ilves on maksanut oppirahat. Molempien tähtisikermien iskukyky on optimaalinen mestaruusjahtia varten. Tappara jauhaa konemaisella varmuudella finaaleihin, mutta Ilveksen tie finaaleihin on kivikkoisempi. Alla perustelut.

Pori on tulessa

Ei nyt kirjaimellisesti, mutta kuvainnollisesti. Isomäki on kevään veemäisin hornankattila vastustajille. Ässät lähtee selkeänä altavastaajana Ilvestä vastaan, mutta tämä sopii pubijoukkueelle, kuten porilaisseura itsekin vitsailee, enemmän kuin hyvin. Ilveksellä on kaikki paineet. Ilves on paperilla ylivertainen nippu Ässiin nähden, mutta tässä parissa muhii kevään jättipaukku. Ässien sielukapteeni Jesse Joensuu johtaa joukkoja edestä, patapaidat puolustavat henkensä kaupalla ja Niklas Rubin seisoo viimeisenä muurina. Ässät laittaa Ilveksen niin piukoille kuin mahdollista, ja lopulta Ilves etenee seiskapelistä jatkoon.

Pata on taas monen vuoden tauon jälkeen valttia.

Konkari vie maalipörssin

Tapparan 37-vuotias hyökkääjä Veli-Matti Savinainen syttyy aina keväisin. Tälle voi antaa laatutakuun. Nelinkertainen Suomen mestari on kuin kotonaan kevään kiihkeissä kapinoissa. Runkosarjassa Savinainen oli Tapparan toiseksi paras maalintekijä 17 osumallaan. Tämän voi ottaa talteen: Savinainen voittaa koko pudotuspelien maalipörssin.

Tampere menee sekaisin

Suomalaisen jääkiekon napa Tampere sykkii ennennäkemättömällä tavalla. Ensimmäistä kertaa 2000-luvulla sekä Tappara että Ilves ovat huipulla, mikä näkyy katsojaluvuissa. Runkosarjassa Ilves oli ykkönen (yleisökeskiarvo 8 216) ja Tappara kakkonen (7 646). Viime kevään pudotuspeleissä Ilves keräsi keskimäärin 10 625 katsojaa. Tapparan vastaava oli 8 216. Nyt lukemat nousevat. Ilveksen keskiarvo nousee yli 11 500:n ja Tapparan yli 9 500:n.

Tappara ja Ilves vääntävät finaaleissa tänä keväänä.

HIFK pelaa mitaleista

Uskomatonta, mutta totta. Päähän potkittu HIFK selvitti syyskauden kriisinsä ja lähtee pudotuspeleihin vahvassa vireessä. Vuodenvaihteen jälkeen HIFK keräsi Tapparan (56) jälkeen eniten pisteitä (53). HIFK on löytänyt paremman tasapainon viisikkopelaamiseen. Hyökkäyspeli tuottaa tontteja, tulikuuma ykkösketju johtaa ja sensaatiovahti Roope Taponen tuo tukevan selkänojan. HIFK kampeaa pahasti hiipuneen Lukon puolivälierissä ja etenee välieriin.

Komeetta lyö läpi

KalPan taiturimainen tulokashyökkääjä Oliver Kapanen nousee yllättäjäjoukkueen puhutuimmaksi pelaajaksi. Kapanen, 19, pelasi vahvan runkosarjan KalPan kolmossentterinä. Montreal Canadiensin kakkoskierroksen varaus oli kuopiolaisten seitsemänneksi paras pistemies. Pudotuspeleissä Kapanen ottaa isompaa roolia ja rynnii KalPan tehotykkien joukkoon.

Oliver Kapanen (vas.) edustaa KalPassa nuorta voimaa. Ykkössentteri Jaakko Rissanen kokemusta.

Uudet pohjalukemat

Ässien ja TPS:n välisessä ottelusarjassa nähtiin koruttoman juroja lehdistötilaisuuksia. Ässien Karri Kivi ja TPS:n Jussi Ahokas pitivät mölyt mahassaan. Avausottelun jälkeinen pressitilaisuus kesti vain minuutin ja 13 sekuntia. Kun panokset nousevat ja paine kasvaa, tänä keväänä nähdään pressitilaisuus, jossa homma lyödään pakettiin alle minuutissa. Jääkiekko on vakava asia. Pudotuspelijääkiekko on helvetin vakava asia.

Näin siinä lopulta käy

Tapparan ja Jussi Tapolan yhteinen taival päättyy toiseen peräkkäiseen Suomen mestaruuteen. Tappara kaataa eeppisessä finaalisarjassa Ilveksen. Samalla Tapola, 48, nousee legendaarisen Rauno Korven rinnalle neljän Suomen mestaruuden kultasormeksi. Jori Lehterä saa viimein janoamansa mestaruuden, ja 35-vuotias maestro valitaan pudotuspelien parhaaksi pelaajaksi. HIFK palaa mitalikantaan kahden vuoden tauon jälkeen ja nappaa pronssia KalPan edestä.