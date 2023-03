SM-liigatuomio: Mitä tapahtui Marko Anttilalle? Tähän pieneen hetkeen tiivistyi Kärppien jättifiasko

SM-liigatuomio perkaa torstaina päättyneen pudotuspelien 1. kierroksen puhuttavimmat henkilöt, tapahtumat ja ilmiöt.

MUKANA raadissa ovat SM-liigaa tarkasti seuraavat toimittajat Sami Hoffrén, Teemu Suvinen ja Sasha Huttunen.

Sami Hoffrén

Tähti

Maailman porilaisin sielupelaaja Jesse Joensuu on Porin Ässien tärkein johtaja, mutta Padan paras pelaaja Niklas Rubin on suurin syy, miksi Ässät pelaa tänä keväänä puolivälierissä. Rubin, 27, on kantanut majesteetillisesti porilaisjoukkuetta läpi kauden. Eleettömän varma ruotsalaismuuri oli TPS:n kannalta masentavan hyvä kireässä ja vähämaalisessa minisarjassa.

Niklas Rubin on valloittanut patakannattajien sydämet.

Puheenaihe

Oulun Kärpät 2022–23 – kaikkien aikojen farssi resursseihin nähden. SM-liigan kalleimman joukkueen käsijarrukausi päättyi rumimmalla mahdollisella tavalla. Kärppien romahdus oli kolossaalinen. Kuohittu joukkue luovutti omiensa edessä häpeällisesti. Kuukausien selittelyjen ja ailahtelevien esitysten jälkeen Kärpiltä petti kaikki, eikä KooKoo antanut armoa. Oululainen jättifiasko. Miten voi pelata noin surkean kauden neljän miljoonan euron joukkueella? Tähän kysymykseen organisaation on saatava rehellinen selvitys. Kriittiseen puntariin pitää iskeä valmennus, pelaajat ja urheilujohto.

Tyyli

Kun pelissä on panosta ja Ässät taistelee joka solullaan, Suomesta ei löydy hurmoksellisempaa hornankattilaa keväisin kuin Porin Isomäki. Piste. Torstain katkopelissä loppuunmyyty Isomäki kiehui jo ennen aloituskiekon putoamista ja patakannattajat pitivät mieletöntä mekkalaa loppuun asti. Ankeiden kausien jälkeen Ässät on ansainnut jälleen täyden tuen omiltaan. Taas sykkii patasydän.

Moka

Pitkässä runkosarjassa joukkueilla on tasapuoliset mahdollisuudet pelata itsensä mahdollisimman edulliseen asemaan kevättä varten, mutta silti pudotuspelien alun pelitahti tuntuu kohtuuttomalta. KooKoo ja Ässät pelasivat yhdeksään päivään kuusi peliä, ja nyt puolivälierät tulevat syliin. KooKoon urakka jatkuu heti perjantaina. KooKoo pelaa seuraavaan viiteen päivään kolme peliä suurinta mestarisuosikkia Tapparaa vastaan.

Yllätys

Kun kaikista pelaajista Marko Anttila ei jaksa takakarvata logon eteen ja vastustaja sutii kiekon pömpeliin leijonasankarin edestä, se kertoo karusti, että kärppäjoukkueessa on jotain pahasti rikki.

Teemu Suvinen

Tähti

Ässien kapteeni Jesse Joensuu. Patapaidat tekivät TPS-sarjassa neljä maalia, joista Joensuu teki kaksi todella tärkeää. Kruununa tietenkin ratkaisuottelun voittomaali. Ässät on johtajansa näköinen, taisteleva joukkue.

Puheenaihe

SM-liigan säälipudotuspeleillä on paikkansa kiekkokeväässä, sen tämä viikko osoitti. Jo ”sääliviikko” tarjoili isoja tarinoita, puheenaiheita ja uutisia oikeusmurhista miljoonamiehistöjen sulamisiin. Ja nyt pudotuspelikevät vasta kunnolla alkaa.

Tyyli

Kärpät romahti historiallisen rumasti, mutta kunnia kuuluu myös KooKoolle. Olli Salo ja kumppanit ovat tehneet hyvää työtä Kouvolassa. Viime keväänä Salo valmensi KooKoon välieriin ja nyt taas jo ainakin puolivälieriin, vaikka kauden aikana oli todella vaikeita aikoja. KooKoo on vakiinnuttanut paikkansa liigan laatujoukkueena.

Olli Salon valmentama KooKoo eteni toista kautta putkeen puolivälieriin.

Moka

Suurten seurojen suuret mahalaskut. TPS:n 100-vuotisjuhlakausi päättyi rumasti, samoin Kärppien kunnianpalautuskausi. Molemmissa seuroissa on nyt suuren mietinnän paikka. TPS:llä sakkasi eniten joukkueen rakennus, Kärpillä valmennus.

Yllätys

Puolivälieriin kavunnut Ässät on liigakauden pirteimpiä yllätyksiä. Lähtökohdat eivät olleet viime kauden taaperruksen jälkeen otolliset, sillä takamatka oli niin iso. Porilaisten usko koko seuraan oli koetuksella, mutta ei ole enää. Siitä kunnia kuuluu Karri Kivelle.

Sasha Huttunen

Tähti

Ässien ja TPS:n sarja oli kahden kuuman maalivahdin, Niklas Rubinin ja Lassi Lehtisen, kaksintaistelu. Molemmat olivat erinomaisia ja pitivät omiaan pystyssä. Voittajana kaukalosta poistui ruotsalainen Rubin. 27-vuotias patamuuri on sellaisessa vireessä, että hän antaa otteillaan Ässille mahdollisuuden taistella voitosta Ilvestä vastaan.

Puheenaihe

Voi Kärpät. Oulun oma country club, mukavoituneiden ex-mestareiden kaverikerho. Kärppien häpeällistä fiaskoa ei voi selitellä mitenkään. Kauden tärkein peli, toisessa erässä 0–5 taululla ja yleisöä alkoi virrata hallista pihalle. Koko Kärppien urheilu- ja valmennusjohto pitäisi laittaa vaihtoon. Lauri Marjamäki ja Harri Aho on jo nähty.

Lauri Marjamäki epäonnistui Kärppien kunnianpalautuksessa.

Tyyli

Kun Derek Barach ampui 1–1-tasoituksen, täpötäysi Isomäki mylvi siihen malliin, että voittajan oikeastaan jo arvasi. Pata painoi porilaisyleisön tukemana päälle ja ilta sai satumaisen lopun. Sydämensä likoon lyönyt kapteeni Jesse Joensuu ohjasi voittomaalin ja Ässät puolivälieriin. Karri Kiven uroteot Porissa jatkuvat.

Moka

Kärpät tuli jo käsiteltyä, joten pari sanaa TPS:sta. Satavuotisjuhlakausi tyssäsi sääleihin. Jo runkosarjan yhdeksäs sija tiesi, etteivät pelit jatkuisi pitkään. Palloseuran runkosarjaa leimasi hyökkäyspelin vajaus ja kärjestä uupunut laatu. Kyykkäys kahden edelliskauden SM-hopeiden jälkeen on syvä. Jussi Ahokkaalla riittää pähkäiltävää.

Yllätys

Puolivälierissä nähdään Ässät, KooKoo, Pelicans ja KalPa. Kuka olisi uskonut? Pakko nostaa vielä KooKoon päävalmentaja Olli Salo esille. Hän on vienyt piskuiset oranssipaidat puolivälieriin molemmilla kausillaan.