SM-liigan Lionel Messistä pudotuspelien suurtarina? Mestarivalmentaja myhäilee

Petri Kontiolan viimeinen tanssi on Ilveksen tämän kevään tarina.

SM-liigan pudotuspelien kenties seuratuin yksittäinen pelaaja on Ilveksen ykkössentteri Petri Kontiola.

38-vuotias kiekkovirtuoosi lopettaa pitkän ja komean uransa tähän kevääseen. Suomen mestaruus häneltä yhä puuttuu. Kontiolan ”viimeisestä tanssista” on puhuttu läpi kauden, ja nyt se on toden teolla alkamassa.

Siivittääkö Kontiolan tarina koko Ilveksen lentoon?

– Totta kai tällainen tuo lisävirtaa. Onhan näitä tarinoita, Argentiina ja Messi esimerkiksi, Ilveksen päävalmentaja Antti Pennanen tuumailee.

Siinähän se on. SM-liigan Lionel Messi, Petri Kontiola!

Mittakaavat ovat toki hieman erilaiset, mutta tarina on samankaltainen. Kirkkain kruunu puuttuu – tai toiselta puuttui.

Argentiina pelasi Messille kruunun tämän uran viimeisissä MM-kisoissa. Urheiluhistoria tuntee monia muitakin vastaavanlaisia tapauksia. NHL:ssä Ray Bourque ja Colorado 2001. NBA:ssa oma lukunsa oli Michael Jordanin The Last Dance Chicago Bullsissa 1998…

– Kontiola on Kontiola ja Messi on Messi, Pennanen naurahtaa perään asiaan tartuttaessa.

Lue lisää: Petri Kontiola lopettaa SM-liigan huipulla – paljastaa nyt ison päätöksensä syyt

Petri Kontiola lopettaa huipulla. Hän oli tällä kaudella pistepörssin nelonen.

Runkosarjan lopussa Kontiola oli sarjan puhutuin pelaaja. Haastattelupyyntöjä oli suunnasta jos toisesta. Kaikki halusivat vielä viimeiset sanat legendalta ennen runkosarjauran loppua.

– Uskon, että runkosarjan loppu oli Konnalle vähän haastava. Oli paljon haastatteluja, ja siitä puhuttiin paljon. Kyseltiin, mikset jatka, kun pelaat noin hyvin. Kaikkea hässäkkää.

– Mun mielestä tuo runkosarjan viimeinen HPK-peli klousasi sen tarinan. Konnakin saa nyt keskittyä täysillä tähän hetkeen, Pennanen sanoo.

Vaikka Ilveksen edellinen mestaruus on vuodelta 1985, eivät puheet Kontiolan ja Ilveksen mestaruusunelmasta täysin tuulesta temmattuja ole. Runkosarjassa Ilves sijoittui toiseksi, mikä oli joukkueen paras sijoitus yli 30 vuoteen.

Muutenkin Ilves on nyt viime vuosia valmiimpi pudotuspeleihin.

– Hyvä ja rauhallinen fiilis. Olen hyvin luottavainen, Pennanen myhäilee.

Antti Pennanen hyppäsi lokakuussa liikkuvaan junaan.

Kiekkoväki kohahti lokakuun alussa, kun Ilves vaihtoi valmentajaa ollessaan sarjataulukon kärjessä. Jouko Myrrä vaihdettiin lennosta Pennaseen.

Reilut viisi kuukautta myöhemmin Ilveksen otteita katsoessa ratkaisu vaikuttaa oikealta.

– Onhan tämä ollut haastavaa, opettavaista ja antoisaakin aikaa. On vaadittu myös paljon kärsivällisyyttä ja sopeutumista.

– Uskon, että olemme onnistuneet. Kyllä tämä sellainen nousujohtoinen tarina on ollut. Peli on parantunut koko ajan kevättä kohden. Tällä hetkellä se on hyvässä iskussa, Pennanen sanoo.

Pennasen tulon jälkeen Ilves oli loppukauden aikana koko liigan vähiten maaleja päästänyt joukkue. Ilveksen maine hulivilihyökkäyskoneena on hälvennyt.

– Isoin juttu on se, että on helpompi tehdä kolme kuin kuusi maalia. Olemme onnistuneet puolustamaan paremmin.

– Olemme vieneet pelaamista siihen suuntaan, mitä uskomme, mitä voittaminen keväällä vaatii. Siihen suuntaan olemme pystyneet ruuvaamaan. Siinä isoin juttu on, se, että uskon, että meitä vastaan on aika vaikea luoda nyt maalipaikkoja.

Vaikka Pennanen onkin onnistunut hitsaamaan Ilveksen luukut kiinni, ei hän täysin joukkueen profiilia ole halunnutkaan muuttaa. Ilves oli kuitenkin myös kauden toiseksi eniten maaleja tehnyt joukkue – heti Tapparan perässä.

Ilveksen brändiin on viime vuosina kirkastunut kuva raikkaasta ja yllätyksellisestä pelaamisesta.

– Olen halunnutkin säilyttää sitä. Se on osa Ilveksen kulttuuria, jota haluan kunnioittaa.

– Jos miettii minun nuorten maajoukkueitanikin, niin kyllä siellä paljon samoja elementtejä oli. Liikutaan aktiivisesti ja ollaan rohkeita. Mutta myös se viisaus pitää olla, koska mitäkin ja missä mitäkin. Sitä on haluttu valmentaa nyt Ilveksessäkin.

Pennasen Ilveksen tähtäin on lukittu. Vain mestaruus kelpaa.

Pennanen toi Ilvekseen myös kokemusta voittamisesta. Kun hän edellisen kerran valmensi SM-liigan pudotuspeleissä, tuloksena oli mestaruus. Se oli kevät 2019, joukkueena HPK.

– Ja Mestis-aikanakin minulla oli jo pitkiä sarjoja. Se on varmaan se ymmärrys pitkistä sarjoista. Totta kai siitä voittamisen kokemuksesta on aina hyötyä, Pennanen sanoo.

– Mutta taas on uusi tarina. Se on kuitenkin se juttu, mitä tässä lähdetään elämään.

Ilves aloittaa puolivälierät kotonaan Nokia-areenassa lauantaina. Vastus ratkeaa vasta torstai-iltana.