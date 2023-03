Valmentaja täräytti SM-liigan nuorelle tähdelle suorat sanat – siitä alkoi hurja muodonmuutos: ”Oli savet housuissa”

Aatu Jämsen joutui tiukkaan puhutteluun viime kesänä. Sen jälkeen alkoi tapahtua.

LAHTI

Huoneessa odottivat kaikki valmentajat.

Aatu Jämsen astui sisään ja istui alas. Hän tiesi, että nyt oli tosi kyseessä.

Lahden Pelicansin nuori huippulupaus oli saapunut kesälomalta rapakunnossa. Hän oli reputtanut edellispäivän testit. Päävalmentaja Tommi Niemelä pyysi palaveriin.

Jämsenin debyyttikausi miesten tasolla oli ollut vaisu ja mikä pahinta, fyysistä kehitystä ei ollut tapahtunut.

Niemelä ja muut valmentajat latasivat taitoniekalle kylmät faktat päin näköä: Lahjoilla et enää pärjää. Jos aiot pelata ammatiksesi, on pakko alkaa paiskia hommia.

– Siinä oli, sanotaanko, savet housuissa. Tuli niin paljon rapaa. Ilmapiiri oli aika vakava, Jämsen sanoo viime kesän palaverista.

Huoneesta ulos astuttuaan hänellä oli tasan kaksi vaihtoehtoa.

Jämsen on tuttu nimi lahtelaisessa jääkiekossa. Isä Lasse Jämsen, 47, pelasi pelikaanipaidassa kuudella liigakaudella 2000-luvun alussa. Pojat Juuso, 22, ja Aatu, 20, ovat seuranneet perässä ja ovat isänsä tavoin hyökkääjiä. Molemmat edustavat Pelicansia.

Aatu ei muista isänsä pelejä Suomessa, mutta hän muistaa tämän uran viimeisen kauden 2006–2007 Itävallan Dornbirnissä. Aatu Jämsen oli tuolloin neljä.

– Muistan kun pääsin pukukoppiin ja puin veskarin kamat. Minulla oli maski päässä.

Pojasta ei kuitenkaan tullut maalivahtia, vaikka hän pihapeleissä usein tolppien välissä olikin. Luontainen paikka löytyi kentältä ja nimenomaan hyökkäyspäästä.

– Aika ylhäällä pelasin. En jäänyt ikinä omiin, hän virnistää.

Aatu Jämsen nakutteli runkosarjan 43 ottelussa tehopisteet 14+18=32.

Valmentajien puhuttelusta päästyään Jämsen päätti, että hän ryhtyy hommiin.

Ohjeet olivat selkeät. Pelkkä jäällä kikkailu ei enää riitä, vaan pitää alkaa elää kuin urheilija. Se tarkoittaa niin syömistä, nukkumista kuin oheisharjoitteluakin.

– Fysiikkaa on helpompi kehittää kuin taitoja, koska se on vain toistoja. Mietin, että nyt ei auta muu kuin jaksaa tehdä niitä. Sitten on taivas auki, Jämsen kertoo järkeilleensä.

Pelicansin fysiikkavalmentajat olivat tukena.

– Kesällä kävin heidän kanssaan salilla koko ajan. He katsoivat jokaisen toiston, mitä tein siellä. Sillä me aloitettiin treenaaminen.

Jämsen imi oppia. Tavat tarttuivat. Työtä, työtä, työtä.

Muutoksen näkee ja tuntee.

– Viime kaudella painoin 71 kiloa. Nyt muutama viikko sitten oli 77. Se kuusi kiloa on lihasmassaa. Rasvat olivat pysyneet samana. Pituutta on tullut puoli senttiä tai sentti lisää ja on nyt 189, hän ynnäilee.

” Viime kaudella painoin 71 kiloa. Nyt muutama viikko sitten oli 77.

Jämsenin peli näyttää siltä kuin hän olisi saanut moottorit alleen. Hän löi kaasun pohjaan ja tykitti runkosarjan 43 ottelussa 32 (14+18) pistettä. Vielä viime kaudella saalis oli huono, 34 ottelua ja tehot 1+4=5.

Kasvanut lihasmassa muutti pelaamista.

– Olen huomannut monia juttuja tällä kaudella. Ensinnäkin on tullut itseluottamusta, kun tietää, että on harjoitellut ja kehittynyt, Jämsen sanoo.

Toinen asia on lisäenergia.

– Kaksinkamppailuihin ei ole tarvinnut käyttää niin paljon energiaa kuin viime kaudella. Viime kaudella se söi pois taidosta ja hyökkäysalueen pelistä, kun jouduin keskittymään niin paljon kamppailemiseen. Nyt pystyin ottamaan siitä vähän pois ja pelaamaan itse peliä paljon enemmän.

Päävalmentaja Niemelän merkitystä Jämsenin kehityksessä ei voi liiaksi korostaa.

– Suuri. Todella suuri, hän sanoo kiitollisena.

Aatu Jämsen kirjoittelee räppiriimejä taiteilijanimellä Kid Jämsen.

Aatu Jämsen on iloinen veijari, jolla on oma alter egonsa räppärinä. Hän tottelee taiteilijanimeä Kid Jämsen.

– Pari keikkaakin on ollut jo. Ollaan Lahden Amarillo pari kertaa täytetty. Muun muassa Fabea ollaan oltu lämppäämässä, Jämsen kertoo suu virneessä.

Riimien kirjoittelu on hänelle harrastus ja myös pakokeino lätkäkuplasta.

– Jollain voi olla harrastuksena lukea kirjoja tai katsoa sarjoja. Itse en katso yhtään sarjoja tai mitään sellaisia. Minulle tämä on harrastus ja ajanviete, jolla saan ajatuksia muualle.

Esiintymisten myötä Jämsen huomaa muuttuneensa sosiaalisemmaksi.

– Joskus yläasteella olin sellainen, etten oikein avannut suutani. Nyt ehkä näiden haastatteluidenkin kautta minusta on tullut paljon sosiaalisempi ja esiintymishaluinen.

Los Angeles Kings varasi Jämsenin seitsemännellä kierroksella vuonna 2020. Viime syksynä suomalainen sai kutsun Kingsin tulokasleirille.

Se oli hänelle ensimmäinen kerta Yhdysvalloissa.

– Ihmiset olivat tosi iloisia, kohteliaita ja ottivat heti mukaan. Sain sieltä tosi paljon neuvoja, että mitä täällä Suomen arjessa voi tehdä.

Palaute oli selkeä: Taidot itse jääkiekon pelaamiseen löytyvät. Nyt täytyy vain petrata jään ulkopuolista toimintaa ja treenata fysiikkaa.

Juuri niin Jämsen on tehnyt. Hiljattain hän allekirjoitti kaksivuotisen jatkon Pelicansin kanssa.

Vielä on auki, pelaako Jämsen ensi kaudella Lahdessa vai Pohjois-Amerikassa.

– Eihän sitä ikinä tiedä. Kovasti teen hommia, että jos vaikka ensi kaudella jo pääsisi sinne (Pohjois-Amerikkaan), hän heittää.

Lasse Jämsen viiletti Pelicans-paidassa vuosituhannen alussa. Kuva vuodelta 2001.

Pelicans avaa tänään puolivälierät KalPaa vastaan. Jämsenille nämä ovat uran ensimmäiset miesten pudotuspelit.

Into on piukassa.

– Molemmat joukkueet pelaavat energistä lätkää, ei paljon jarrutella. Luisteluvaade on kova. Se on varmaan isoin juttu, Jämsen tuumaa.

Pelicans tähtää kohti Kanada-maljaa.

Aatu ja Juuso Jämsenin isä Lasse Jämsen nosteli pyttyä tasan 20 vuotta sitten, keväällä 2003 Tapparan pelaajana.

Hän nousi sankariksi ammuttuaan seitsemännen ottelun jatkoajalla voittomaalin, jolla Tappara kaatoi Espoo Bluesin puolivälierissä.

Lasse Jämsenin kultamitali on kotona seinällä.

– Sitä on katseltu pienestä pitäen, Aatu Jämsen naurahtaa.

Pojat haluavat nousta isänsä rinnalle.

– Olisihan se hienoa, jos sinne seinälle tulisi pari kultamitalia lisää.