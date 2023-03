Oulu hylkäsi Kärpät! Näin seurapomo selittää häpeällistä fiaskoa

Kärppien kotiavaus pudotuspelien avauskierroksella ei vetänyt yleisöä.

Oulun Kärpät aloitti SM-liigan pudotuspelit maanantai-iltana 4–2-voitolla Kouvolan KooKoota vastaan. Oululaisten sankariksi nousi Julius Junttila, joka iski hattutempun paluuottelussaan.

Avausottelun kuumimmaksi puheenaiheeksi nousi kuitenkin yleisömäärä. Puolen Suomen joukkue ei innostanut pohjoissuomalaisia lehtereille.

Raksilassa pudotuspelien avausta seurasi Kärppien kauden ylivoimaisesti vähälukuisin yleisö, vain 2 767 katsojaa.

Mikä selittää näin pienen yleisömäärän, Kärppien toimitusjohtaja Tommi Virkkunen?

– Tiesimme, että tämä on haastava peli yleisömäärän kannalta. Pelasimme runkosarjan loppuun viikon aikana kolme kertaa kotona, ja näissä kaikissa oli keskimäärin yli 5 000 katsojaa (toim. huom. 5 520). Yleisömäärään vaikutti varmaan se, ettei kukaan odottanut meidän pelaavan sääleissä, Virkkunen kommentoi.

Pudotus on raju, sillä Kärppien yleisökeskiarvo runkosarjassa oli 4 737. Oululaisseuran yleisötavoite runkosarjassa oli 5 100. Raksilan yleisökapasiteetti on 6 300.

Maanantain ottelu oli ensimmäinen kerta, kun Kärppien yleisömäärä jäi tällä kaudella alle 3 000 katsojan. Runkosarjan pienin yleisömäärä Raksilassa oli 3 692 katsojaa, kun Kärpät kohtasi 29. syyskuuta pelatussa ottelussa JYPin.

Kärpät lähti kauteen hurjilla panostuksilla, mutta kausi on ollut vuoristoratamainen. Lauri Marjamäen valmentama nimekäs tähtisikermä jäi yllättäen ulos kuuden joukosta ja sijoittui runkosarjassa sijalle seitsemän.

Kärpät pullahti ulos kuuden parhaan joukosta viime lauantaina runkosarjan päätöskierroksella, kun Jukurit haki 6–2-voiton Raksilasta. Kärpät hävisi runkosarjan neljä viimeisintä otteluaan.

Jos Kärpät olisi sijoittunut kuuden joukkoon, oululaisjoukkue olisi aloittanut puolivälierät aikaisintaan perjantaina.

– On hankalaa alkaa myydä lippuja, kun aikaa on periaatteessa vain yksi päivä. Ei siinä ajassa ehdi myydä mitään aitioita. Siitä se yhtälö rakentuu. Maanantai on muutenkin vaikea pelipäivä, ja aina se verottaa yleisöä.

Virkkusen mukaan Kärppien lippuhinnoittelu pudotuspeleihin on käytännössä sama kuin runkosarjassa. Jos Kärpät etenee puolivälieriin, Virkkunen uskoo, että yleisömäärät palaavat ennalleen.

– Emme ole koskaan asettaneet mitään yleisötavoitteita keväälle, koska se riippuu paljon pelipäivistä ja vastustajista. Yleensä määrät pudotuspeleissä ovat olleet 4 000-5 000 välissä. Ottelusarjan viimeinen peli vetää yleensä aina sitäkin enemmän, Virkkunen sanoo.

Minkälainen ilmapiiri Oulussa Kärppien ympärillä tällä hetkellä on?

– Totta kai siihen vaikuttaa menestys. Viime aikoina ilmapiiri on ollut vähän huonompaa, ja se on mennyt pelaamisen mukaan. Silti ihan hyvällä fiiliksellä kumppanitkin ovat mukana.

– Meillä oli viime lauantain perhepelissä yli 5 000 katsojaa. Vastassa oli vielä Jukurit, joka ei perinteisesti vedä tuollaisia lukemia. En ole sillä lailla huolissani, Virkkunen sanoo.

SM-liigan pudotuspelien 1. kierroksen ottelusarjat jatkuvat tiistaina. Puolivälieräpaikkaan vaaditaan kaksi voittoa. Kärpillä on mahdollisuus katkaista ottelusarja tiistai-iltana Kouvolassa.

Toisessa otteluparissa Porin Ässät otti maanantaina 2–1-voiton Turun Palloseuraa vastaan. Porin Isomäessä avausottelua seurasi 5 148 katsojaa.