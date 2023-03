Kommentti: Kärpät väisti luodin – mitä ihmettä Oulussa oikein tapahtuu?

Avausvoitto säälipudotuspelien avauksessa oli parasta mahdollista lääkettä uinuvalle jätille, kirjoittaa jääkiekkotoimittaja Sami Hoffrén.

Oulun Kärpät aloitti maanantai-iltana SM-liigan pudotuspelit sekasortoisessa tilassa.

Oulun nimekästä miljoonamiehistöä on lytätty pitkin kautta oikealta ja vasemmalta. Valtavat panostukset eivät ole realisoituneet missään vaiheessa kautta. Paine on kasvanut. Mestarivalmentaja Lauri Marjamäki on laukonut milloin mitäkin. Pikkupetolaumasta on paistanut tuska.

Siksi maanantain 4–2-avausvoitto säälipudotuspelien avauksessa KooKoota vastaan oli parasta mahdollista lääkettä uinuvalle jätille.

Kärpät sai juuri sellaisen alun, jota se kaipasi ynseän runkosarjan lopun jälkeen.

Kärpät oli paukusta valmis. Kolmen minuutin jälkeen Julius Junttila iski läpiajosta 1–0. Vain yhdeksän sekuntia myöhemmin Joonas Kemppainen ohjasi lukemiksi 2–0.

Maalit iskivät juuri ne pelaajat, joilta Kärpät tarvitsee johtajuutta tässä vaiheessa kautta. Kemppainen, 34, ja Junttila, 31, ovat maailmaa nähneitä kärppätaustaisia konkareita.

Junttilan ja Kemppaisen lisäksi Atte Ohtamaa ja Ville Leskinen ovat niitä johtavia pelaajia, joiden pitää näyttää esimerkkiä vaikeuksien keskellä. He ovat suunnannäyttäjiä ottelusarjassa, jossa Kärpillä on vain hävittävää.

Kärppien menestysvuosina omavaraisuus on aina kantanut Puolen Suomen klaania tiukoissa paikoissa.

Pohjoissuomalaisuus on Kärppien identiteetin voima. Omien kasvattien kautta lihallistuvat seuran arvot, identiteetti ja viime kädessä koko toiminnan uskottavuus.

Omat kasvatit tuovat hengen joukkueeseen, yleisön ja yhteistyökumppanit.

Nyt henki on ollut täysin kateissa.

Näyttää siltä, että kovin moni ei tällä hetkellä usko ”neljän miljoonan euron” joukkueeseen edes Puolen Suomen rajojen sisäpuolella. Raksilassa pudotuspelien avausta seurasi vain 2 767 katsojaa. Mitä ihmettä? Käsittämättömän pieni lukema.

Pudotus on älytön, sillä runkosarjassa Kärppien yleisökeskiarvo oli 4 737.

Junttilan (3+0) superilta pelasti lopulta Kärpät. Räväkän alun jälkeen Kärpät oli ajoittain vaikeuksissa KooKoota vastaan, mutta tolppien väliin lähes kolmen kuukauden tauon jälkeen palannut Joel Blomqvist, 21, oli tärkeillä hetkillä mies paikallaan.

Kärpät väisti luodin kovassa painepelissä. Suurena suosikkina ottelusarjaan lähteneen Kärppien jatkaminen puolivälieriin on tilastollisestikin hyvin todennäköistä.

Nykymuotoisia säälipudotuspelejä on pelattu vuodesta 2004 lähtien 32 ottelusarjan verran. Ensimmäisen ottelun voittanut joukkue on edennyt jatkoon peräti 26 kertaa.

Kärpät ei edelleenkään vakuuta, mutta maanantain kireä avausvoitto saattoi olla henkisesti valtava askel jatkoa ajatellen.