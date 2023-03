Kriisi-Kärpiltä raju ratkaisu ennen huipputärkeää ottelua!

Kärppien maalia vartioi yllätysnimi.

Kärppien päävalmentaja Lauri Marjamäki kaivaa hihastaan todellisen jokerikortin maanantai-illan pudotuspelikamppailuun KooKoota vastan.

Kärppien maalivahtina aloittaa Joel Blomqvist, joka on pelannut edellisen kerran joulukuussa. Blomqvist, 21, on kärsinyt tällä kaudella päävammoista. Kärppien ykkösvahtina on pelannut joulukuun jälkeen Leevi Meriläinen.

Blomqvist ehti pelata ennen loukkaantumistaan 21 ottelua torjuntaprosentilla 90,66.

Meriläinen vaihdettiin pois Kärppien veräjän suulta runkosarjan viimeisessä ottelussa, 2–6-tappiossa Jukureita vastaan. Maanantain ottelussa kakkosvahtina istuu Niclas Westerholm.

Kärppien kokoonpanossa on toinenkin yllätysnimi, kuukauden päivät sivussa ollut Julius Junttila. Hän korvaa Petter Emanuelssonin.

KooKoon pääkäskijä Olli Salo jatkaa samalla kokoonpanolla kuin runkosarjan päätösottelussa TPS:ää vastaan.

Jättipanostuksin kauteen lähtenyt Kärpät hävisi runkosarjan neljä viimeistä otteluaan. KooKoo on kahden ottelun voittoputkessa.

Illan toisessa villi kortti -kierroksen ottelussa kohtaa Ässät ja TPS. Ottelut alkavat kello 18.30.