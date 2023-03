SM-liigatuomio: Huomasitko? Ilveksen pelaajien luistimissa oli piiloviesti

SM-liigatuomio perkaa jokaisen peliviikon puhuttavimmat henkilöt, tapahtumat ja ilmiöt.

MUKANA raadissa ovat SM-liigaa tarkasti seuraavat toimittajat Sami Hoffrén, Teemu Suvinen ja Sasha Huttunen.

Sami Hoffrén

Tähti

Todennäköisesti Pelicansin Tommi Niemelä pokkaa Vuoden valmentaja -palkinnon, mutta KalPan Tommi Miettinen ansaitsee myös kunniaa. Miettisen neljännellä – ja samalla viimeisellä – kaudella KalPa on pelannut vakuuttavalla tasolla tähän asti. Omaleimainen, vuosi vuodelta vahvistunut pelillinen identiteetti on kantanut KalPaa. Tämän kauden kuopiolaisjoukkueesta huokuu kova usko ja oikeanlainen röyhkeys, joka ei ole KalPalle tyypillistä.

Tommi Miettisen valmentama KalPa sijoittui runkosarjassa viidenneksi.

Puheenaihe

Sykähdyttävän runkosarjan loppupuristuksen jälkeen askelmerkit pudotuspeleihin ovat selkeät: Tampere vastaan muut. Tappara on ylivertainen mestarisuosikki ja Ilves on kirvesrintojen kovin haastaja. Fanit unelmoivat paikallisfinaalista ja hehkutus joukkueiden ympärillä on muutenkin kovaa, mikä lisää paineita. Tappara on todistetusti terästä keväisin, mutta nyt mitataan miten nousukautta elävä Ilves vastaa huutoon.

Tyyli

Sarjakakkosen Ilveksen tulivoimasta kertoo paljon se, että runkosarjan pistepörssin 11 parhaan pistemiehen joukossa oli viisi ipalaista. Petri Kontiola (4.), Henrik Haapala (6.), Les Lancaster (7.), Joona Ikonen (8.) ja Aku Räty (11.). Tasan kymmenen vuotta sitten Ilveksen paras pistemies Matias Sointu oli pörssissä sijalla 35 ja Ilves valmistautui liigakarsintoihin. Eteenpäin on menty.

Les Lancaster voitti puolustajien pistepörssin tehoilla 13+34.

Moka

Kärpät floppasi raskaasti runkosarjassa. Puolen Suomen joukkueeseen on pumpattu häikäilemätön määrä euroja, mutta sarjan kallein nippu aloittaa kevään säälipudotuspeleistä. Fiaskohan se on. Kärpät otti vielä pataan neljästi putkeen runkosarjan päätteeksi, ja nyt vastassa on KooKoo. Kärpillä on pelkästään hävittävää paras kolmesta -ottelusarjassa.

Yllätys

Lukko on luisussa. Pitkään runkosarjan kärkipaikalla keikkunut joukkue lähtee pudotuspeleihin umpilukossa. Runkosarjan yhdeksästä viimeisestä ottelustaan Lukko hävisi seitsemän. Ainoat voitot tulivat luovuttajaryhmiä SaiPaa ja Sportia vastaan. Lukon hyökkäyspeli sakkaa ja ykkösvahti Artjom Zagidulin on peluutettu puhki. HIFK on ennakkosuosikki puolivälieräsarjaan.

Teemu Suvinen

Tähti

KooKoo ei jättänyt mitään arvailujen varaan kaataessaan TPS:n 7–3 ja varmistaessaan pudotuspelipaikan. Upeaa esimerkkiä näytti kapteeni Heikki Liedes, joka kaappasi joukkueensa reppuselkään avauserässä. Liedes teki ensimmäisen kaksikymppisen aikana tehot 2+1. Toisen maalinsa hän teki alivoimalla. Näin johdetaan tyylillä.

Heikki Liedes päätti runkosarjan tymäkästi.

Puheenaihe

Ongelmia ei lopulta tullut, mutta on se käsittämätöntä, että runkosarjan päätöskierroksella pelattiin otteluita eri aikaan. KooKoo olisi voinut hyötyä siitä, että HPK:n ottelun tulos oli tiedossa jo aiemmin. HPK:n ottelua vielä kaiken lisäksi aikaistettiin vain noin viikko sitten. Silloin oli tiedossa, että Kerho taistelee pudotuspelipaikasta tiukasti. Ilmassa oli farssin ainekset.

Tyyli

Runkosarjan kaksi viimeistä päivää olivat hienoja. Tampereen paikallisottelu, jännitystä pudotuspelipaikoista, SaiPan kauden ennätysyleisö (halvat tai ilmaiset liput) ja niin edelleen. Petri Kontiolan uraa kunnioitettiin jo tyylikkäästi Ilveksen pelissä. Koko joukkue esimerkiksi käytti keltaisia luistimennauhoja, jotka ovat ”Konnan” tavaramerkki.

Moka

Antero Mertarannan selostushommat menivät vihkoon Ilves–HPK-ottelussa. Mertaranta äimisteli ihmeissään, kun HPK otti maalivahdin pois tasatilanteessa loppuhetkillä. Siinä vaiheessa KooKoo oli jo murskajohdossa omassa ottelussaan, eli HPK todellakin tarvitsi kolmen pistettä päästäkseen pudotuspeleihin. Vielä ottelun jälkeenkään Mertaranta ei tarjonnut oikeaa tietoa HPK:n tilanteesta. Tällaisessa tilanteessa selostajan pitäisi olla kartalla.

Yllätys

Lauri Marjamäki ja Mikko Manner ovat molemmat kuuluneet suomalaiseen valmentajaeliittiin. He ovat SM-liigan mestareita ja Leijonista tuttuja. Nyt molemmat ovat melkoisessa kiirastulessa: Manner sai potkut Ruotsissa, Marjamäen Kärpät konttaa liigassa. Valmentajan työ on todella tuulinen ammatti.

Sasha Huttunen

Tähti

Michael Joly sai varmaan eniten tähtimainintoja runkosarjan Tuomioissa. Loistava pelaaja ja täysin ylivertainen pistepörssin voittaja. Oli raahata HPK:n yksin pudotuspeleihin ja kellotti viimeisessä ottelussa hurjan peliajan 24.55, mutta tie tyssäsi. Sääli, sillä Jolyn pelejä olisi mielellään vielä katsellut. Suomi taitaa jäädä nyt taakse. Jopa NHL-sopimus on 27-vuotiaalle realismia.

Michael Joly vei pistepörssin näytöstyyliin.

Puheenaihe

Sääleihin päätyivät Kärpät, Ässät, TPS ja KooKoo, joista Ässiä lukuun ottamatta kaikkien sijoitus laski viime kaudesta. Jokaisen peli tökki runkosarjan lopussa, joten ilmapiiri on hieman kyyninen. Näiden sarjojen voittajat kohtaavat puolivälierissä Tapparan ja Ilveksen. TPS olisi Ilvekselle peikko: Tepsi vei kohtaamiset runkosarjassa voitoin 3–1 ja välierät vuosi sitten.

Tyyli

Olli Jokisen Jukurit ei antanut periksi. Kausi päättyi kolmen ottelun voittoputkeen ja Kärppien murskaamiseen maalein 6–2. Melkoinen pamaus, kun Kärpillä oli panoksena suora pudotuspelipaikka. Jukureille tulos ei kuitenkaan lopulta riittänyt, vaikka lähellä oli. Raksilan koppiin kannetut oluet olivat ansaitut – ryhdikäs taistelu.

Moka

Lauri Marjamäki valitti läpi runkosarjan milloin mistäkin ja onnistui lopulta tiputtamaan neljän miljoonan euron tähtisikermän sääleihin. Melkoinen saavutus. Kärppien organisaatio on henkinyt pöhöttyneisyyttä, mukavoitumista ja vanhoihin kaavoihin kangistumista jo pitkään. Olisi suursiivouksen aika, mutta kuka sen laittaa vireille?

Yllätys

Pelicans tai KalPa nähdään mitalipeleissä. Se on jymy-yllätys, sillä näitä joukkueita ei veikattu edes pudotuspeleihin. Pelicans on ollut mitalipeleissä viimeksi vuonna 2012 (hopeaa) ja KalPa 2017 (hopeaa). Jompikumpi päävalmentajista, lahtelaisten Tommi Niemelä tai kuopiolaisten Tommi Miettinen, yltää ensi kertaa näin pitkälle. Tiukka sarja luvassa!