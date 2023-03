Tapparan sankarilta kovaa puhetta pudotuspeleistä – täräytti rempseän suunnitelman

Tappara voitti SM-liigan runkosarjan. Niko Ojamäen katse on jo tiukasti pudotuspeleissä.

Tampere

Tyly, tylympi, Tappara. Jälleen kerran SM-liigan runkosarjan voittaja ja suurin ehdokas Suomen mestariksi.

Ilveksellä oli 35 vuoden tauon jälkeen mahdollisuus voittaa SM-liigan runkosarja ja samalla Tampereen herruus.

Täpötäysi Nokia-areena sai kuitenkin nähdä, Tappara on todella vaikea voitettava, kun panokset vaijerilla ovat kovimmillaan.

Ei ollut vielä tälläkään kertaa Ilveksestä Tapparan kaatajaksi kaikista kovimmassa paikassa. Kirvespaidat voittivat 5–3 ja varmistivat runkosarjan voiton.

Tampereen herruus jaettiin: voitot 3–3, pisteet 9–9, kuuden ottelun maaliero 17–16 Ilvekselle.

Kun Niko Ojamäki laukoi Tapparan toisen erän alussa ylivoimalla Tapparan 2–0-johtoon, peli vaikutti jo olevan paketissa.

Osuma oli Ojamäelle jo kauden 12:s osuma ylivoimalla – se on eniten SM-liigassa.

– Ylivoimassamme on niin kovia äijiä, että tulosta tulee. Oma roolini siinä maalintekijänä on helppo. Kun uhkaa on koko ajan joka puolelta, tulosta tulee. Aika paha on vastustajan meitä eliminoida. Jos he yrittävät ottaa jonkun pois, aina aukeaa tilaa jollekin muulle ratkaista, Ojamäki perusteli.

Ei ole vaikea ennustaa, että vastustajat ovat pudotuspeleissäkin pulassa, kun Jori Lehterä laidalla ja Valtteri Kemiläinen viivassa pyörittävät peliä. Ojamäki laukoo tulisesti toiselta b-pisteeltä, Waltteri Merelä haistelee tilanteita keskellä ja Veli-Matti Savinainen touhuaa toimistossaan maalin edessä.

Ilvestä vastaan ei haitannut edes Liigan parhaan maskimiehen ja irtokiekoista maaleja iskevän Savinaisen puuttuminen. Anton Levtchi täytti hyvin hänen tonttinsa.

Tapparan kausi oli jälleen kerran nousujohteinen. Se päätti runkosarjan kuumimpana joukkueena, kun kymmenestä viime pelistä tuli kahdeksan voittoa.

– Alkukaudesta tuli asenteellisia ohipelejä, mutta viime aikoina olemme pystyneet taas lataamaan hyvin lähes joka matsiin. Sama tunne on omasta pelistä. Tasaisuus, jota juuri itseltä tältä kaudelta eniten odotin, on koko ajan lisääntynyt, Ojamäki summasi.

Tappara pokkasi perinteen mukaan pelin jälkeen komean runkosarjan pokaalin. Vähemmän yllättäen siihen ei kukaan pelaajista koskenut.

– Itse en mihinkään myytteihin usko, mutten viitsinyt hipelöidä, kun tiedän perinteen.

Ojamäki on viime vuosina noussut todelliseksi voittajaksi. Hän juhli Leijonissa MM-kultaa 2019 ja olympiakultaa 2022. Tänä vuonna hän voitti jo CHL:n mestaruuden.

– Sillä mielellä tein sopimuksen Tapparaan, että poimitaan kaudella kaikki pystit mukaan. Enää ei puutu kuin Suomen mestaruus, hoidetaan se keväällä kotiin, Ojamäki suunnitteli.

Ojamäki tuli Tapparaan edellisen tuplamestaruuden 2016–17 jälkeen ja kehittyi kovan luokan maalintekijäksi. Jo toisella Tapparan kaudella 2018–19 hän paukutti SM-liigassa komeat 23 osumaa.

Viime kaudella hän voitti KHL:n maalipörssin iskettyään Vitjazissa 29 osumaa. Se oli samalla suomalaispelaajien yhden kauden ennätys KHL:ssä kautta aikojen.

Vakuuttava tuloksen tekeminen jatkui tällä kaudella sen jälkeen, kun Ojamäki sai oikeanlaiset mailat käyttöönsä: 55 ottelua, 20+21=41.

Kauden aiemmissa paikallispeleissä Ilves oli jopa hallinnut tapahtumia räjähtävällä luistelullaan ja nopeilla riistoista lähteneillä hyökkäyksillään.

Perjantaina Tappara ei antanut Ilvekselle kahdessa ensi erässä käytännössä mitään.

– Kolmannessa erässä hiukan hölmöilimme omien maaliemme jälkeen ja Ilves käytti paikkansa. On se sen verran kova porukka, että rokottaa, jos tilaisuuksia annamme.

Missään vaiheessa Tapparan voitto ei kuitenkaan ollut vakavasti uhattuna.

Ilveksen näkyvin oli maalin ja kaksi syöttöä koonnut Les Lancaster. Hän nousi pisteillään liigan puolustajien pistepörssin kärkeen (13+34=47) ja teki samalla Ilveksen yhden kauden seuraennätyksen ylittämällä Markus Seikolan kaudella 2008–09 tekemän saldon 18+27=45.

Miten aiot juhlia runkosarjan voittoa?

– Tänään voisi vähän irrotella ja sen jälkeen nauttia vapaasta viikonlopusta. Sitten viikko tiukkaa treeniä ennen puolivälieriä, Ojamäki suunnitteli.