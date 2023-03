Tappara voitti SM-liigan runkosarjan! Nämä pudotuspeliparit varmistuivat

Tappara kaatoi Ilveksen paikallisottelussa ja vei SM-liigan runkosarjan voiton.

Tappara varmisti toisen peräkkäisen SM-liigan runkosarjan voiton kaatamalla Ilveksen paikalliskamppailussa lukemin 5–3.

Tappara on nyt pelannut kaikki runkosarjan ottelunsa. Se keräsi pottiinsa 116 pistettä. Toisena olevalla Ilveksellä (112 pistettä) on jäljellä vielä yksi ottelu, mutta Tappara on jo tupsukorvien tavoittamattomissa.

Ilves sijoittuu runkosarjassa toiseksi. Myös Lukon sijoittuminen kolmanneksi on varmistunut.

Perjantain kierroksen jälkeen on selvillä kaksi pudotuspeliparia.

Maanantaina alkavalla ensimmäisellä kierroksella iskevät yhteen kahdeksantena ennen viimeistä kierrosta oleva TPS ja yhdeksäntenä oleva Ässät. Sarjan kotietu ratkeaa lauantaina SM-liigan viimeisellä kierroksella.

Puolivälierissä puolestaan kohtaavat neljäntenä ennen päätöskierrosta oleva Pelicans ja sijan lahtelaisten perässä oleva KalPa. Tämänkin sarjan kotietu ratkeaa viimeisellä kierroksella.

Muut pudotuspeliparit ratkeavat lauantaina.

Kymmenennestä sijasta eli viimeisestä pudotuspelipaikasta käydään lauantaina huima taistelu HPK:n, KooKoon ja Jukurien kesken. Tällä hetkellä kymmenennellä sijalla on HPK, jolla on kasassa 82 pistettä. KooKoo (81) on pisteen perässä ja Jukurit kaksi pistettä hämeenlinnalaisia perässä.

HPK kohtaa lauantaina Ilveksen, Jukurit haastaa Kärpät, ja KooKoo puolestaan pelaa TPS:ää vastaan.

Myös viimeisestä suorasta pudotuspelipaikasta eli kuudennesta sijasta kamppaillaan lauantaina kiivaasti. Kuudentena tällä hetkellä oleva Kärpät on tasapisteissä HIFK:n kanssa mutta edellä paremman maalieronsa turvin.

HIFK kohtaa lauantaina JYPin, Kärpät siis pelaa Jukureita vastaan ottelussa, joka on molemmille joukkueille todella tärkeä.