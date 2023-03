Ilves potki Raimo Helmisen tylysti pihalle

Raimo Helminen ei saa jatkaa Ilveksen valmennusryhmässä.

Lauantaina 59 vuotta täyttävä Raimo Helminen on Ilveksen seuraikoni.

Mutta nyt legendan ja Ilveksen välinen yhteistyö katkeaa.

Ilta-Sanomien useasta lähteestä saaman tiedon mukaan seuran apuvalmentajana toimiva Helminen ei saa jatkaa tehtävässään ensi kaudella.

Helminen tuli Ilveksen valmennusryhmään kesken tämän kauden ennen kuin Antti Pennanen korvasi Jouko Myrrän tamperelaisseuran päävalmentajana. Myrrän ohella potkut sai apuvalmentaja Marko Ojanen, mutta Helminen sai jatkaa.

Nyt Pennanen haluaa IS:n tietojen mukaan tuoda valmennustiimiinsä omat apuvalmentajansa, eikä Helminen kuulu tamperelaisseuran ensi kauden suunnitelmiin.

Yksi vaihtoehto on IS:n tietojen mukaan ollut uransa viimeistä kautta pelaava Petri Kontiola, jolle on tiettävästi tarjottu Ilveksestä apuvalmentajan paikkaa. Kontiola ei kuitenkaan ole vielä päättänyt mitä aikoo uransa jälkeen tehdä. Hänelle on IS:n tietojen mukaan tarjottu valmennuspestejä myös muualta.

Helminen, 59, pelasi Ilveksen paidassa 751 runkosarjaottelua ja oli voittamassa Suomen mestaruutta keväällä 1985. Ilveksen lisäksi hän pelasi NHL:ssä, farmisarja AHL:ssä sekä lukuisia vuosia Ruotsissa. Helminen oli peliurallaan A-maajoukkueen vakiokasvo, ja oli mukana ikimuistoisessa vuoden 1995 maailmanmestarijoukkueessa.

Peliuransa jälkeen Helminen on valmentanut muun muassa alle 20-vuotiaiden maajoukkuetta kahteen eri otteeseen, ollut apuvalmentajana KHL:ssä sekä Jokereissa että Ak Bars Kazanissa ja päävalmentajana SM-liigassa Ilveksessä ja TPS:ssä. Viime kaudella hän valmensi Italiassa.

IS:n tietojen mukaan Helmisellä ei ole vielä työpaikkaa ensi kaudeksi.