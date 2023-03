Jukurit nappasi valtavan voiton! SM-liigan pudotuspelidraama tiivistyy

Torstain ainoassa SM-liigan ottelussa Jukurit säilytti mahdollisuutensa pudotuspeleihin.

Mikkelin Jukurit otti pudotuspelihaaveidensa kannalta elintärkeän voiton jääkiekon SM-liigassa torstaina.

Jukurit kairasi vierasottelussa niukan 2–1-voiton sarjan kärkikastiin kuuluvasta Rauman Lukosta. Mikkeliläisten maalit iskivät Oliver Larsen ja Pekka Jormakka.

Voitollaan Jukurit nousi sarjataulukossa kymmenenneksi eli kiinni viimeiseen pudotuspelipaikkaan.

Mikkeliläisten tilanne on silti tukala. Sekä KooKoo että HPK väijyvät vain pisteen päässä Jukureista, ja molemmilla on jäljellä kaksi ottelua. Jukureilla otteluita on jäljellä vain yksi, jossa vastaan asettuu suorasta pudotuspelipaikasta tiukasti taisteleva Kärpät.

Runkosarjan voittotaistelusta loppusuoralla ulos valahtanut Lukko on hävinnyt kuusi edellisestä kahdeksasta ottelustaan. Se on sarjataulukossa kolmantena Tampereen kaksikon Tapparan ja Ilveksen jälkeen.

SM-liigan runkosarjan viimeiset kaksi kierrosta pelataan perjantaina ja lauantaina.