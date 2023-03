SM-liigan kriisijättiläisessä myrskyää – Raimo Summanen innostuu: ”Paras tilanne!”

Mitä Kärpissä tapahtuu?

Oulun Kärpät jää SM-liigan runkosarjassa suurella todennäköisyydellä kuudenneksi tai seitsemänneksi.

Monille joukkueille suoritus olisi vähintäänkin kohtuullinen, mutta ei todellakaan Kärpille. Joukkueelle, joka lähti kauteen huimalla tähtisikermällä ja valtaisin panostuksin.

Vain reilu viikko ennen pudotuspelien alkua Kärppien leiristä kuului kummia. Joukkueen tähtipelaaja ja toiseksi paras pistemies Ville Leskinen kritisoi varsin suoraan joukkueen pelitapaa Kalevassa.

Kun Kärpät pelasi keskiviikkona huippuottelussa Ilvestä vastaan, Leskinen oli heivattu kokoonpanosta katsomoon. Kyse ei ollut loukkaantumisesta – ainakaan fyysisestä sellaisesta.

– Mielestäni tämä on Lauri Marjamäeltä fiksu peliliike. Viltittää pelaaja, joka ei ole edes pelannut erityisen hyvin ja sitten vielä puhuu noin, Ilta-Sanomien asiantuntija Raimo Summanen näkee.

– Valmentaja voi tehdä niin, että alkaa nuolla pelaajia, pelasivat ne miten tahansa. Mutta nyt siellä uskalletaan tehdä ratkaisu, että hyvääkin pelaajaa uskalletaan pitää katsomossa.

Ville Leskinen istui katsomossa, vaikka Kärpät pelasi huipputärkeistä pisteistä. Lauri Marjamäki selitteli ratkaisua sillä, että Leskinen ”tarvitsee hyvän harjoitusviikon”.

Kärppien ”kriisipesäkkeestä” on vaikuttanut muutenkin nousevan viime aikoina savua.

Päävalmentaja Marjamäki ilmoitti Petopodissa pelitapakritiikin olevan ”paskapuhetta”. Hän lisäksi ilmoitti, että peliä hitaana pitävä on ”pihalla kuin lintulauta".

Oulu vaikuttaa pudotuspelien kynnyksellä kaikkea muuta kuin tyyneltä paikalta. Mediassa kirjoitetaan Kärppien kohuista, ja sarjasijoitus on pahasti alakanttiin.

Lue lisää: Kärppien tähtipelaajan kommentit nostivat myrskyn – Lauri Marjamäki ärähti podcastissa: ”Täyttä paskapuhetta”

Summasen mielestä tilanne on yllättäen Kärppien kannalta otollinen.

– Jos kyseessä olisi kokematon joukkue, silloin tämä olisi huolestuttavaa. Silloin fokus voisi karata. Mutta usein kokeneemmat pelaajat motivoituvatkin vain enemmän tällaisesta.

Viime viikonlopun HIFK-tappioiden jälkeen Marjamäki haukkui joukkueensa ”selkärangattoman” esityksen ja vaati lisää esimerkkiä ja johtajuutta joukkueeseen.

– Täällä on kaikki asiat aika eri tavalla kuin mitä on ollut. Ja minä otan tämän homman niin saatanan henkilökohtaisesti, Marjamäki sähisi Kalevalle.

Lauri Marjamäki on ärähdellyt julkisuudessa pitkin kautta.

Entinen huippupelaaja ja pitkän linjan valmentaja Summanen kertoo, että kevään korvalla usein aiheutetaan jonkinasteinen kohu vaikka väkisin, jottei joukkue mukavoidu liikaa.

– Nythän tarina on kääntynyt sillä tavalla, että Kärpät ei onnistuisi tänä keväänä. Se on urheilussa paras tilanne! Kärpät on ollut ennakkosuosikki ja menestyspaineet olleet kovat. Nyt ne ovat menneet.

– Kärpissä huomataan nyt, että ollaankin selkä seinää vasten. Se on paras asia kokeneelle joukkueille.

Summasen mukaan ”säälipleijareihin” valuminen voisi olla jopa hyvä asia Kärpille.

– Kärpille on tuossa tilanteessa ihan sama, lähtevätkö he sääleistä vai pääsevätkö kuuden joukkoon. Voi olla jopa heille parempi etu, että pääsevät pelaamaan pelejä. Kärpät on kokenut ja kestävä joukkue. Tosin pikkaisen hidas nykykiekkoon.

– Silloin ei ehdi ylivalmistautua ja miettiä liikaa. Bussi lähtee vain liikkeelle. Kaikille joukkueille se ei missään nimessä olisi hyvä tilanne. Kärppien kohdalla se voi olla enemmänkin mahdollisuus, koska joukkue on niin kokenut, Summanen sanoo.