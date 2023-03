Hurjaa draamaa taistelussa paikoista SM-liigan pudotuspeleihin!

HIFK menetti pisteen Lappeenrannassa. Kärpät venyi Ilvestä vastaan.

Keskiviikon tulokset:

JYP–KooKoo 3–1 (1–0, 1–1, 1–0)

Kärpät–Ilves ja. 2–3 (0–0, 0–2, 2–0, 0–1)

SaiPa–HIFK vl. 3–4 (1–1, 2–1, 0–1, 0–0, 0–1)

Sport–Tappara 1–4 (1–0, 0–3, 0–1)

Ässät–Pelicans ja. 2–3 (1–1, 1–0, 0–1, 0–1)

Suorasta puolivälieräpaikasta taisteleva HIFK voitti jumbojoukkue SaiPan keskiviikkona Lappeenrannassa 4–3 vasta voittolaukauskilpailun jälkeen.

Ratkaisevan maalin teki Otto Paajanen.

HIFK hallitsi ottelua pitkät tovit, mutta joutui yllättävän tiukoille. Ilari Melart iski helsinkiläisten 3–3-tasoituksen ajassa 58.04.

Samaan aikaan Oulussa Kärpät sai arvokkaan pisteen Ilvestä vastaan, vaikka lopulta hävisi ottelun. Kärpät pystyi nousemaan tasoihin varsinaisen peliajan viime hetkillä. Oululaiset hakivat tasoitusta kolmannen erän lopussa ilman maalivahtia, ja Peter Tiivola teki 2–2 ajassa 59.49.

Les Lancaster ratkaisi ottelun jatkoajalla Ilvekselle.

Tappara voitti vieraissa Sportin 4–1 ja nousi runkosarjan kärkeen. Se johtaa Ilvestä yhdellä pisteellä, mutta sillä on pelaamatta runkosarjassa enää yksi ottelu, Ilveksellä vielä kaksi.

Kuusi parasta joukkuetta selviytyy suoraan puolivälieriin. Lukko on tukevasti kolmantena, mutta sen perässä käydään kiivasta kamppailua. KalPa on neljäntenä 99 pisteellä. Sitä seuraa Pelicans 97 pisteellään. Kärpät on kuudentena ja HIFK seitsemäntenä, molemmat 96 pisteessä.

Kärpillä on jäljellä enää yksi runkosarjaottelu, muilla kaksi.

Niin sanottuihin säälipudotuspeleihinkin on vielä ruuhkaa. Viimeisessä paikassa eli kymmenennessä sijassa on nyt kiinni KooKoo (79 p.) kannoillaan HPK (79) ja Jukurit (77). Kaikilla kolmella joukkueella on jäljellä kaksi runkosarjaottelua.