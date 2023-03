Kärppien tähtipelaajan kommentit nostivat myrskyn – Lauri Marjamäki ärähti podcastissa: ”Täyttä paskapuhetta”

Kärppien päävalmentaja antoi palaa Petopodin haastattelussa.

Oulun Kärpät kompuroi viime viikonloppuna kahteen otteeseen Helsingin IFK:ta vastaan.

HIFK kaatoi perjantaina kotijäällään Kärpät 2–0. Lauantaina Raksilassa HIFK johti kahden erän jälkeen tylyin 4–0-lukemin ennen kuin Kärpät heräsi kotiyleisönsä edessä. Siitäkin huolimatta HIFK vei ottelun lopulta 4–3.

Ottelun jälkeen Kärppien tähtihyökkääjä Ville Leskinen avautui oululaiselle Kalevalle. Leskinen kaipasi Kärppien peliin lisää vapautta.

– Kun vastustaja johtaa 2–3 maalilla, unohdetaan vähän juttuja ja annetaan mennä vaan. Meillä pitäisi olla enemmän tuota, Leskinen kommentoi lehdelle.

– Kaikki alkaa näyttää hitaalta, jos tuolla kentällä joutuu miettimään liikaa asioita.

Kärppien päävalmentaja Lauri Marjamäki vieraili tämän viikon maanantaina Petopodi-podcastin lauteilla. Marjamäeltä kysyttiin mielipidettä näkemykseen, ettei Kärppien pelissä pelaajilla olisi riittävästi vapauksia toteuttaa asioita askissa.

– No en ole tuollaisesta kuullut. Tuo nyt on täyttä paskapuhetta, Marjamäki ilmoitti.

Marjamäen mukaan joukkue piti puolitoista viikkoa sitten palaverin, jonka anti miellytti päävalmentajaa.

– Joukkue on tosi tyytyväinen. Pelaaminen on aktiivista ja aggressiivista. Pelissä ei ole enää mitään miettimistä, mitä oli syksyllä. Sen näyttää maalimäärätkin. Nyt saa antaa palaa. Mistään muusta ei ole huudettu. Meidän tasakenttäpeli on +25. Se on sarjan kärkeä, Marjamäki sanoi.

Kärppien haasteet tehokkuudessa ovat Marjamäen mukaan erikoistilannepelaamisessa, eivät 5–5-pelissä. Marjamäki ei alkuunkaan ymmärrä väitettä, että Kärppien pelaaminen olisi kahlittua.

– Aika ohut on kommentti, jos joku on noin sanonut. Joukkueen kanssa on juteltu ja töitä on tehty pienryhmissä. Kaikki sanovat, että nyt meininki on enemmän kuin hyvä.

– Jos joku tuntee vielä sillä tavalla, niin on kyllä pihalla kuin lintulauta, Marjamäki hymähti.

Sattumaa tai ei, oululaisjoukkueen toiseksi paras pistemies Leskinen ei ole Kärppien pelaavassa kokoonpanossa keskiviikkoillan huippuottelussa Ilvestä vastaan.

Kärpät on ennen illan kierrosta runkosarjan kuudennella sijalla 95 pisteellään.