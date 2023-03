Petri Kontiola lopettaa SM-liigan huipulla – paljastaa nyt ison päätöksensä syyt

Petri Kontiola päättää pelaajauransa tähän kevääseen. Palkintokaapista puuttuu vielä mestaruus.

Milloin on oikea aika lopettaa? Jokainen pelaaja joutuu uransa ehtoopuolella pohtimaan kysymystä mielessään.

Tapoja ja tyylejä on monia. Kaikkien aikojen suomalaistykki Teemu Selänne pelasi NHL:ssä uransa loppuvuodet yksi vuosi vielä -mentaliteetilla.

Tampereen Ilveksen maestro Petri Kontiola on luottanut Selänteen pelikirjaan. Kontiola on halunnut viime vuodet edetä harkiten ja solmia vuoden sopimuksia kerrallaan.

Ennen kauden alkua Kontiola, 38, päätti, että kuluva kausi jää hänen uransa viimeiseksi.

– Taustalla oli pidempi mietintä. Ei niin, että päätänpä nyt lopettaa. Viime kaudella oli jo sellainen fiilis, että oliko se tässä, Kontiola taustoittaa nyt.

Siirto Ilveksen laatunippuun ja pelaaminen uudessa areenassa intohimoisten kannattajien edessä sai Kontiolan innostumaan uudestaan.

– Tuli olo, että eihän tämä tähän voi loppua.

Moni Ilveksen kannattaja on miettinyt samaa tällä kaudella.

Vuodenvaihteen jälkeen Kontiola vitsaili pyörtävänsä lopettamispäätöksensä, jos löytyy rikas sheikki, joka on valmis kaivamaan kuvetta. Seuraavassa Ilveksen kotiottelussa oli ”sheikki” paikalla turvamiesten ympäröimänä ja kyltissä luki: Konna, how much?

”Sheikki” antoi painetta Nokia-areenan aitiossa 25. tammikuuta.

– On ollut mahtavaa nähdä fanien heittäytymistä, että tullaan halliin vehkeet ja kyltit mukana. Se laittoi hymyn huulille. Tuollaista tarvitaan. Se oli hieno ele, mutta päätös lopettamisesta pitää, Kontiola linjaa.

Raha on tässä vaiheessa toissijaista. Kontiola on ehtinyt tienata pitkällä ja komealla urallaan itselleen talot, autot ja taloudellisen vakauden uran jälkeiseen aikaan. Nyt kyse on enää pelaamisen nautinnosta ja voittamisesta.

Kontiolan viimeisestä tanssista on kehkeytymässä häikäisevä huipennus. Kokenut keskushyökkääjä kantaa sarjakärki Ilveksessä kultakypärää ja on liigan pistepörssin nelonen tehoilla 12+39=51.

– Tämä on mulle hyvä kausi päättää. Olen vetänyt rennonletkeästi turhia murehtimatta. Pelikin on kulkenut paremmin kuin viime kaudella. Ei ny mitään spektaakkelia, mutta ihan ok on mennyt, sanoo Kontiola.

Kontiola on kuvaillut itseään pelaajaksi, ei treenaajaksi. Tähän tiivistyy myös syy, miksi ura jääkiekkoilijana päättyy tänä keväänä.

Kontiola voisi hyvinkin jatkaa pelaamista, mutta ammattilaistasolla se tarkoittaisi täydellistä, ympärivuotista omistautumista harjoitteluun ja urheilijan elämäntapaan.

– Jos nyt loppuisi kausi ja pitäisi alkaa valmistautua uuteen kauteen, se ei huvittaisi. Silloin on turha jatkaa. Pelaaminen on tosi mukavaa, ja se on koko jutun juoni. Varmasti tulee vielä se päivä, kun haluaisin takaisin pelaamaan, mutta tässä hommassa pitää tehdä vähän kaikkea muutakin, sanoo Kontiola.

Pelaamisen ja harjoittelun lisäksi aikaa pitäisi pyhittää riittävästi myös perheenisän velvollisuuksiin.

– Arjen pyörittäminen pelien ympärillä on välillä vähän raskasta.

Kontiola edustaa nykyisessä SM-liigassa vanhaa liittoa. Kontiola ei ole sarjan säntillisin harjoittelija tai sulavin luistelija, mutta pelikäsitykseltään ja hyökkäystaidoiltaan hän on yhä sarjan huippua.

– En ole enää nuori jätkä ja vauhti jäällä on kova. Kolhujakin on tullut. Joka päivä saa tehdä hommia, että pääsee treeneihin mukaan, luonnehtii Kontiola.

Ilveksen nuorista hyökkääjistä Aku Räty (oik.) on päässyt tällä kaudella nauttimaan Petri Kontiolan laatutarjonnasta.

Ilveksen vanhimman pelaajan pitää olla hereillä myös pukukopissa. Kontiola myöntää, että nuoren polven kanssa samalla aaltopituudella pysyminen on haastavaa.

– Välillä olen seurannut touhua ihmeissäni, mutta viime aikoina olen päässyt paremmin mukaan ja ymmärrän Fortnitet ja muut. Ne ovat kovia juttuja nuorille. Jätkät oikeasti laittavat omaa rahaa, että saavat ostettua jonkun konsolipelin hahmolle tavaraa. Se on kovaa touhua, Kontiola nauraa.

Kontiolan ammattilaisura alkoi vajaat 20 vuotta sitten samassa kaupungissa, missä se tänä keväänä päättyy. Seinäjoelta lähtöisin oleva Kontiola debytoi Tapparan paidassa kaudella 2003–2004.

– 20 vuotta sujahti kuin viikossa. Juurihan mä vasta tulin tähän liigaan, ja nyt vedetään viimeisiä, Kontiola hämmästelee.

– Matkan varrella on ollut kivoja maisemia.

Tuolloin 19-vuotias Petri Kontiola kuvattuna Pikkuleijonien leirillä vuonna 2003.

Neljän Tappara-kauden jälkeen hän piipahti Pohjois-Amerikassa ennen kuin löysi pelillisen kotinsa KHL:stä. Kontiola kiekkoili peräti 11 kautta KHL:ssä neljässä eri seurassa.

Kontiola jäänee historiaan KHL:n kaikkien aikojen toiseksi tehokkaimpana suomalaispelaajana tehoilla 120+221=341. Ennen Venäjän hyökkäyssotaa ja sitä seurannutta länsimaalaisten pelaajien joukkopakoa Teemu Hartikainen (157+198=355) ehti rikkoa Kontiolan suomalaisennätyksen.

Turhauttavan Jokerit-kauden jälkeen Kontiola palasi SM-liigaan kaudeksi 2020–2021. Hän olisi halunnut palata Tapparaan, mutta kirvesrinnoista ei tullut vastakaikua. HPK otti konkarin avosylin vastaan, ja loppu on historiaa.

Kontiola voitti 36-vuotiaana kaikkien aikojen vanhimpana SM-liigan pistepörssin, ja liigapelaajat valitsivat hänet myös runkosarjan parhaaksi.

Kausi huipentui Latvian MM-kisoihin, mikä oli Kontiolalle samalla terapiareissu. Kevät oli raskasta aikaa kaukalon ulkopuolella.

Kontiolan isä sairastui syöpään ja joutui saattohoitoon. Kontiola jättäytyi HPK:n toiminnasta pois pariksi viikoksi ennen paluuta runkosarjan viimeiseen otteluun. Päätösottelussa Kontiola varmisti pistepörssin voiton tehoilla 1+3. Pian tämän jälkeen hänen isänsä nukkui pois.

– Se oli meidän äijän viimeinen peli, jonka hän näki. Se lämmitti mieltä.

Huippukauden jälkeen Kontiola halusi viimein palata kotiin. Ilves oli ykkösvaihtoehto.

Avauskaudellaan Kontiola oli runkosarjassa Ilveksen toiseksi tehokkain 38 pisteellään. Pudotuspeleissä Kontiola teki yhden maalin, mutta sitäkin tärkeämpään paikkaan. Kontiolan jatkoaikamaali seiskapelin jatkoajalla Kärppiä vastaan vei Ilveksen mitalipeleihin 21 vuoden tauon jälkeen. Kausi päättyi pronssijuhliin.

Kontiola vei Ilveksen mitalipeleihin viime keväänä.

Kontiolan palkintokaapista löytyy jalometallia. Seitsemät MM-kisat ja kahdet olympialaiset pelannut konkari on saavuttanut urallaan kolme MM-hopeaa ja olympiapronssin.

Pitkältä uralta puuttuu se tärkein: mestaruus.

– Viime kauden jälkeen päästiin maistamaan kakkua ja pärjättiin ny vähän, mutta viimeinen silaus puuttui. Kaikki haluavat parantaa siitä. Ei täällä kuitenkaan koko ajan puhuta, että nyt on pakko voittaa. Meillä on hyvä meininki ja kova luotto joukkueeseen, Kontiola ilmoittaa.

Helmikuun alusta lähtien Ilves on hehkunut sarjan kuumimpana joukkueena. Tupsukorvat ovat voittaneet 11:stä viime ottelustaan kymmenen. Runkosarjan voitto on Ilveksen omissa käsissä.

– Nyt on jännät paikat. Pidetään vain hihnaa kireällä koko ajan, niin homma toimii, Kontiola paaluttaa.

Kontiola on huomannut, että joukkueen sisäinen vaatimustaso on noussut.

– Ihan jokainen jätkä pitää sitä yllä. Kaikki ovat tässä hommassa mukana.

– Meillä on koko ajan hyvä tekemisen meininki. Tempo treeneissä on noussut ja on pysynyt kovana koko kauden. Siinä on ollut ero viime kauteen. Treenien jälkeen on sitten aikaa naureskella ja leikkiä, Kontiola sanoo.

Viime kaudesta Ilveksen nahka on parkkiintunut. Joukkue sai arvokasta kokemusta ja ymmärrystä, mitä voittaminen vaatii.

– Meillä on hyvät lähtökohdat tähän kevääseen. Odotuksia ja paineita pitääkin olla, mutta jätetään turha huutelu pois.

Kontiolan jäähyväiskauteen on mahtunut käänteitä. Lokakuun alussa Ilves kohahdutti vaihtamalla päävalmentajaa sarjakärjessä, kun Jouko Myrrä sai kenkää ja Antti Pennanen siirtyi penkin taakse.

– Kaudella on ollut ylä- ja alamäkiä, ja koutsit ovat vaihtuneet. Eiköhän kaikki muutokset ole tehty Ilves-lakki päässä. Sen takia on ollut kova luotto koko ajan, mutta kaikenlaista on tapahtunut. Olemme pitäneet liigan mielenkiintoisena, Kontiola virnistää.

Matkan varrella on ollut aikaa myös luoda ikimuistoisia hetkiä muistipankkiin. Helmikuun alussa Kontiola ja Jukurien konkarihyökkääjä Juhamatti Aaltonen, 37, vaihtoivat pelipaitoja ottelun päätyttyä.

– Se oli sovittu jo hyvissä ajoin ”Juhiksen” kanssa. Me ollaan pelattu paljon yhdessä ja vastaan monta vuotta. Juhiksesta on tullut hyvä kaveri, jonka kanssa soitellaan edelleen aika paljon. Se oli ainutlaatuinen homma.

– Nyt vaan halaillaan ja heitellään läpyjä porukalle.

Ennen lopullisia jäähyväisiä Kontiola haluaa ottaa keväästä kaiken irti. Ilmassa on myös haikeutta.

– Olen aina ollut sellainen, että jos nimeä ei löydy kopista, niin silloin sinne ei ole mitään asiaa. Ihan varmasti jää ikävä koppielämää, kaikkia reissuja ja bussimatkojen korttirinkiä. Pitää varmaan liittyä uran jälkeen paikallisiin tikkiporukoihin.

Yhden lupauksen Kontiola antaa. Vaikka pelit ammattilaistasolla päättyvät, Konnan koukkuja nähdään jatkossakin pelikentillä.

– Pelit jatkuvat, mutta vähän pienemmissä piireissä. Olen käynyt sunnuntaisin pelaamassa jalkahöntsyä, mikä ajaa pelivietin virkaa. Se on ihan mahtavaa touhua. Ehkä musta tulee ammattihöntsääjä.