SM-liigatuomio: Miten liigatähti kehtaa pelata näin? Lauri Marjamäki on rysäyttämässä Kärpät fiaskoon

SM-liigatuomio perkaa jokaisen peliviikon puhuttavimmat henkilöt, tapahtumat ja ilmiöt.

MUKANA raadissa ovat SM-liigaa tarkasti seuraavat toimittajat Sami Hoffrén, Teemu Suvinen ja Sasha Huttunen.

Sami Hoffrén

Tähti

Roope Taponen palasi sairastuvalta maalille ja HIFK palasi voittojen tielle. Taposen paluuviikko oli vakuuttava. Kolme starttia, kolme voittoa ja torjuntaprosentti tasan 95. Taponen, 21, on kiistatta punaisten arvokkain pelaaja. HIFK:n leirissä on pantu kädet kyynärpäitä myöten ristiin, että Taponen pysyy kevään terveenä. Maalivahtiosasto on yhden komeetan varassa.

Roope Taponen on HIFK:n tuki ja turva.

Puheenaihe

Runkosarjan kärkipaikka on kahden kauppa. Pitkään ykkösenä keikkunut Lukko on yllättävän jyrkässä luisussa. Lukko on voittanut kahdeksasta viime ottelustaan vain yhden varsinaisella peliajalla. Suurin mestarisuosikki Tappara ja ykköshaastaja Ilves ratkovat kärkisijan. Perjantain Tampereen paikallispelissä lyödään askelmerkkejä jo pudotuspeleihin. Tampereella tykätään tästä näytelmästä.

Tyyli

Porin Ässät pelaa pudotuspeleissä viiden vuoden tauon jälkeen. Ankeiden kausien jälkeen Ässien kannattajat voivat olla taas ylpeitä joukkueestaan. Patasydän sykkii illasta toiseen sielukapteeni Jesse Joensuun johdolla. Ässät varmisti lauantaina 2–1-voiton ja paikan kevättansseihin Satakunnan paikallispelissä sykähdyttävän taistelun jälkeen.

Moka

Kärpät ei säteile kevätkiimaa. Viikonlopun tuplaottelut arkkivihollista HIFK:ta vastaan olivat täydellinen limbo. Raksilassa yleisö osoitti jo lauantaina mieltään. Kärppien kokoonpano pullistelee nimimiehiä, mutta ylivoimapeli sakkaa edelleen hämmentävän paljon. Viidessä viime ottelussa Kärppien ylivoimapeli on ”jauhanut” seitsemän prosentin tehokkuudella.

Yllätys

Tapparan kultakypärä Jori Lehterä pani ranttaliksi Mikkelin perjantai-illassa. Perus 0+2 ensin taululle ja ottelun loppuun tulinen mylly Jukurien tulokashyökkääjän Niko Huuhtasen kanssa. Tästä tappelusta on turha kenenkään pahoittaa mieltänsä. Välillä räiskyy, eikä kukaan loukkaantunut. Eteenpäin kohti kevättä.

Teemu Suvinen

Tähti

Jarno Pikkarainen sai piiskattua joukkonsa melkoiseen iskuun lauantaina HPK:n kauden toistaiseksi tärkeimpään otteluun KooKoota vastaan. Kerho löi kotikentällään tauluun selvät 5–1-lukemat. Hieno suoritus valmentajalta, joka on jo pitkään ollut rampa ankka. Jos hän vielä kampeaa joukkonsa pudotuspeleihin, HPK saa olla kiitollinen.

Puheenaihe

Viime viikon otteluiden lehdistötilaisuuksissa valmentajien puhe kääntyi turhan monta kertaa tuomareihin. Näin toki käy, kun panokset kasvavat. Joskus kritiikki on tietysti paikallaan muttei suinkaan aina. Ottelusta toiseen jatkuva kritisointi alkaa kuitenkin mennä mauttomaksi.

Tyyli

Kristian Vesalainen palasi SM-liigaan vähäteltynä pelaajana, mutta hän on todellakin tukkinut epäilijöiden suut. Röyhkeällä itseluottamuksella pelaava laituri hurjasteli lauantaina Kärppiä vastaan neljä (1+3) tehopistettä ja johdatti helsinkiläiset huipputärkeään voittoon. Vesalainen on noussut Roope Taposen rinnalle elintärkeäksi pelaajaksi HIFK:lle.

Moka

Alkaako Oulussa pinna kiristyä yleisön lisäksi myös pelaajilla? Kärppien tähti Ville Leskinen toivoi Kalevan haastattelussa lisää vapautta ja vähemmän miettimistä joukkueensa pelaamiseen. Kärpät vaikuttaa kaikkea muuta kuin valmiilta kevään peleihin.

Yllätys

Kun Mikael Pyyhtiä, 21, palasi TPS:ään Columbus Blue Jacketsin harjoitusleiriltä, odotukset olivat pilvissä. Pyyhtiä oli viime kevään puhutuimpia maalitykkejä, mutta ilman Markus Nurmen ja Juuso Pärssisen tukea nuorukaisella ei ole kulkenut lainkaan. Pyyhtiä on tehnyt tällä kaudella ainoastaan kuusi maalia. Viime peleissä hän on toki hieman piristynyt.

Sasha Huttunen

Tähti

Karri Kivi osaa hommansa. Ässien päävalmentaja vei porilaiset pudotuspeleihin – vastoin allekirjoittaneen odotuksia. Se on Padalle ensimmäinen kerta playoffeissa sitten kevään 2018. Tärkeä juttu koko Porille. Kivi johdatti Ässät sensaatiomaiseen Suomen mestaruuteen kymmenen vuotta sitten. Hän lähtee pois kauden jälkeen, mutta markkina-arvo on Ilves-potkujen jälkeen nyt nousussa.

Ässät on pelannut hiuka häävii lätkää Karri Kiven alaisuudessa.

Puheenaihe

Huikea viikko edessä! Runkosarja todellakin huipentuu. Ykkössija on auki, kuuden joukko on auki ja kymmenen joukko on auki, kun Ilves ja Tappara (1. ja 2.) sekä KooKoo (10.) ja HPK (11.) ovat tasapisteissä. Karsinnat kuuluisivat oikeaan kilpailuun, mutta nykyisessä sarjamallissa tämä tilanne on luksusta.

Tyyli

HPK:n nuori pakki Mikael Tapio veivaili tyylikkään rankkarimaalin TPS:n nuottaan. 20-vuotias Tapio ei ole saanut vielä maalia tilastoihinsa (35 ottelussa tehot 0+4), mutta Nikita Kutsherovia mukaillut temppu voittolaukauskisassa osoitti, että taitoa Tapiolta löytyy. Hän on muuten laulaja Juha Tapion poika.

Moka

Kärpät oli runkosarjan voittajasuosikkeja, mutta Lauri Marjamäki on tiputtamassa tähtisikermän pois kuuden joukosta. Kärppien floppikausi tiivistyy hyökkääjä Ville Leskiseen, jonka puolustaminen IFK:ta vastaan oli surkuhupaisan näköistä. Ei Leskistä ikinä minään Selke Trophy -voittajana ole tunnettu, mutta jokin työmoraali pitäisi olla.

Leskinen ”puolustaa” videolla Kärppien oikeana laitahyökkääjänä.

Yllätys

Ilveksen hyökkääjä Eetu Tuulola sai vihdoinkin hanat auki. Hän oli tehnyt maalin kauden avausottelussa, mutta vaeltanut sen jälkeen 47 ottelua ilman ainuttakaan osumaa. Viime viikolla helähti. Maali Sportin nuottaan ja kaksi Lukon. Tuuletuksista näki, että vapautumisen tunne oli valtaisan euforinen.