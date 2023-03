Lauri Marjamäki oli pettynyt omiensa suorittamiseen.

Viikonloppu ei kohdellut Oulun Kärppiä hyvin. Oululaiset pelasivat perjantaina ja lauantaina ottelut HIFK:ta vastaan, joista tuloksena oli kaksi tappiota ja nolla sarjapistettä äärimmäisen tiukassa pudotuspelikilvassa.

HIFK johti lauantaina Oulun Raksilassa pelattua kamppailua avauserän jälkeen niukasti 1–0. Toisessa erässä Kärpät suli lähiaikojen trendin mukaisesti. Kahden erän jälkeen taululla olivat kotijoukkueen kannalta tylyt lukemat: 0–4.

Päätöserässä pienpedot heräsivät taistelemaan ja kavensivat pelin jopa 3–4:een, mutta kiri jäi vajaaksi.

Kärpät on reilun viikon aikana päästänyt vastustajansa peräti neljä kertaa vähintään kolmen maalin karkumatkalle. Tilasto on huolestuttava, kun runkosarjaa on jäljellä enää muutama kierros ja kevään tosipelit ovat jo ovella.

Kärppälauman pääkäskijä Lauri Marjamäki ruoti joukkueensa suorittamista lauantain ottelun jälkeisessä lehdistötilaisuudessa.

– Oman joukkueen pelaamiseen olen todella pettynyt, Marjamäki aloitti ja jatkoi:

– Toisen erän alussa ote oli meillä, mutta sitten kun tulee 2–0-maali, niin kuusi minuuttia ja peli onkin 4–0. Eikä ole ensimmäinen kerta meidän joukkueelle. Kevyessä on selkäranka, hän annatti.

Ongelma on vaivannut joukkuetta koko kauden, ja siitä on keskusteltu. Kentällä samat tapahtumat kuitenkin toistuvat.

– Aina 2–0-tilanteessa tulee helvetinmoinen lamaantuminen. Pitää jatkaa matkaa ja ottaa kaikki kokemukset vastaan.

Kärppien vaikeuksista huolimatta vastustaja HIFK oli hyvällä pelipäällä. Marjamäki jakoi kunniaa myös HIFK:lle.

– HIFK oli tylyn tehokas, puolusti hyvin ja iski kovalla tehokkuudella kiekot verkkoon.

Kahden peräkkäisen tappion myötä Kärppien suora pudotuspelipaikka ei ole enää oululaisten omissa käsissä. HIFK on pelannut ottelun vähemmän ja on pisteen päässä Kärpistä.

Kärppien matka jatkuu keskiviikkona kotiottelulla Ilvestä vastaan. HIFK:n seuraava ottelu on niin ikään keskiviikkona, jolloin se kohtaa SaiPan vieraskaukalossa.