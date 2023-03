Ilveksen floppihyökkääjä sai hanat auki kunnolla – ”On ollut tuskaista”

Eetu Tuulola (2+1) upotti Liigan kärkiottelussa Lukon ja sai erityishuomiota sekä Ilveksen kannattajilta että pelikavereilta.

Tampere

Ilves–Lukko 4–1

Ilveksen pelaajat halusivat huomioida Liigan kärkiottelun Lukkoa vastaan ratkaissutta Eetu Tuulolaa erityisesti. Ensin pelikaverit ohjasivat hänet useaan otteeseen jäällä fanien huutomyrskyn eteen kiitettäväksi.

– Meidän fanit ovat loistavia. Jaksavat olla pelistä toiseen tukenamme. Tosi iso arvostus heitä kohtaan.

Paluu tv-haastattelun jälkeen koppiin oli vieläkin ainutlaatuisempi.

– Sain tervetulotoivotukseksi oikein kunnon kylvyn. Jokainen roiskutti vettä päälleni pullostaan. Kylmää tuli kunnolla, mutta vastaanotto lämmitti suuresti. Ei ole vastaavaa huomiota kenellekään muulle annettu, kaksi maalia ja syötön Lukkoa vastaan koonnut Tuulola hymyili.

Tuulola hankittiin viime kesänä Ilvekseen voimahyökkääjäksi, joka iskee tasaiseen tahtiin maaleja.

Kausi alkoikin lupaavasti, kun verkko venyi heti kauden ensimmäisessä ottelussa Ässiä (1+1) vastaan.

Sen jälkeen meni peräti 47 ottelua maaleitta, kunnes keskiviikkona Sportia vastaan ryöpsähti maali ja kaksi syöttöä.

Ilves juhli jo Vaasassa Tuulolan tekemää 6–0-osumaa poikkeuksellisen raivokkaasti. Puolustaja Les Lancasterin hyppyhalaus maalin jälkeen on helposti kauden unohtumattomimpia tuuletuksia.

Eetu Tuulolan hanat aukesivat kunnolla.

Kun iso eläintarha oli lähtenyt harteilta, Tuulola jatkoi hurjaa tehtailuaan myös perjantaina Lukkoa vastaan.

Tuulola oli liekeissä heti pelin alusta lähtien.

– Joskus maaleja ei synny, vaikka teoillaan niitä ansaitsisi. Joskus taas pomppii sopivasti ja maaleja tulee kuin itsestään, Tuulola kuittasi.

Hyökkääjä iski kärkiottelussa Ilveksen ensimmäisen ja toisen maalin sekä syötti kolmannen.

– Tavoitteena on ollut koko ajan auttaa joukkuetta jollain tavalla. Kieltämättä välillä on ollut tuskaista, kun on ollut useampia läpiajojakin, mutta mistään ei ole mennyt sisään.

Mietitkö jo kypärätempun tekemistä?

– Kieltämättä kävi mielessä. En ole koskaan aikuisurallani vielä kolmea maalia tehnyt, mutta ei oikein sellaista paikkaa kahden maalin jälkeen tullut, josta olisi voinut viimeistellä.

Vaikka kiihkeimmät Ilveksen fanit loppusyksyn valottomina viikkoina tuomitsivat Tuulolan toivottomaksi tuhlaajapojaksi, Ilveksen valmennus on koko ajan nähnyt Tuulolan työmäärän ja muut arvokkaat teot joukkueen eteen.

Nyt Tuulola lunastaa odotuksia parhaaseen mahdolliseen aikaan. Hänet hankittiin Ilvekseen tuomaan lisää vääntö- ja kamppailuvoimaa kauden ratkaisupelejä ajatellen sekä iskemään siinä sivussa maaleja.

Jos muiden tekojen lisäksi syntyy maaleja tähän tahtiin – kahdessa viime pelissä 3+3 – hän on iso bonus Ilvekselle pudotuspeleissä.

Näyttöjä Tuulolan ratkaisukyvyistä nähtiin jo HPK:n mestaruuskaudelta 2018–19. Silloin runkosarjassa syntyi omat ennätyspisteet 13+23=36 ja pudotuspeleissä 3+3=6.

– Olen koko ajan tiennyt, että kyllä minulla kykyjä on maalintekoon. Siinä mielessä onnistumiset ovat tulleet parhaaseen mahdolliseen aikaan. Ne nostavat sopivasti itseluottamusta, kun tärkeimmät pelit ovat vasta edessä.

Ilves taistelee runkosarjan voitosta.

Ilveksen voitto Lukosta tarkoittaa erittäin suurella todennäköisyydellä, että runkosarjan ykkönen on jompikumpi tamperelaisjoukkueista.

Tällä hetkellä Tappara on ykkönen (110 pistettä), mutta Ilveksellä (107) on yksi peli vähemmän pelattuna.

Runkosarjan voitto ratkeaa todennäköisesti kauden viimeisessä paikallispelissä ensi viikon perjantaina.

– Haluamme kamppailla ykkössijasta loppuun saakka. Tärkeintä on kuitenkin saada oma peli viritettyä parhaimmilleen pudotuspelejä varten, Tuulola painotti.

Erityismausteen kevääseen tuo se, että Eetun isoveli Joni pelaa Tapparassa.

– Joni voitti CHL-mestaruuden, minulla on ennestään yksi Suomen mestaruus. Aika herkkua olisi pelata vastakkain keväällä loppuotteluissa ja voittaa. Eihän sen hienompaa sarjaa voisi olla, mutta siihen on vielä tosi pitkä matka.

– Pitää osata elää tässä hetkessä. Jos parhaaseemme joukkueena playoffeissa pystymme, ei meitä helpolla mikään vastustaja voita. Silloin myös unelmafinaalisarja voi toteutua, Tuulola luottaa.

Sitä ennen on kuitenkin vielä ratkaistava runkosarjan voittaja. Ilves on voittanut runkosarjan vain kerran liigahistoriassa kaudella 1987–88.

Voittamalla kaikki loput ottelunsa (Pelicans, Kärpät, Tappara, HPK) ykkössija on Ilveksen.