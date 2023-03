Kommentti: Nyt joku roti! SM-liigassa on käynnissä irvokas näytelmä

Mikä pörröinen happy family -kerho SM-liigassa tällä hetkellä pyörii? kysyy jääkiekkotoimittaja Sami Hoffrén.

– Suomen liigaa aina välillä vähän aliarvioidaan mediankin toimesta. Kun miettii pelejä Suomessa muitakin kärkijoukkueita vastaan, ihan turhaan. Ei meidän kannata yhtään hävetä liigan tasoa siihen, mitä se on suhteessa muuhun Eurooppaan. Jokaisen, joka vähänkin jääkiekosta ymmärtää, pitäisi herätä siihen.

Tapparan mestarivalmentaja Jussi Tapola piti painokkaan puheenvuoron viime viikolla Tampereen paikallisottelun jälkeen.

Tapolan kommentit olivat sinällään perusteltuja. SM-liigan urheilullinen ja pelillinen taso kestävät vertailun Euroopan rahasarjoihin Ruotsin SHL:ään ja Sveitsin NL:ään.

SM-liiga on taktinen huippusarja, missä kamppailu- ja luisteluvaade ovat kovalla tasolla. Terävän kärjen takana keskikasti on leveä ja tasainen. SM-liigan kärkiporukat ovat Euroopan ehdotonta huippua.

Tuorein esimerkki tästä nähtiin, kun suomalaisen seurakiekkoilun tämän hetken ylväin lippulaiva Tappara voitti CHL:n mestaruuden.

SM-liigassa on paljon hyvää, mutta sarjan mainetta tahraa irvokas show.

Tyhjennysmyynnit ovat puhuttaneet tänä keväänä erityisen paljon. SM-liigan pohjamudissa rypevistä seuroista Vaasan Sport ja Lappeenrannan SaiPa tyhjensivät pajatsoa isolla kädellä.

Etenkin Sportin kirpputorikojulla kävi poikkeuksellisen kova kuhina, kun vaasalaisseura pani kylmästi kaikki kärkipelaajansa lihoiksi.

Tyhjennysmyyntien jälkiseuraukset ovat kiusallista katsottavaa.

Helmikuun puolivälissä Ilves tyrmäsi hanskat tiskiin lyöneen Sportin Nokia-areenan kirkkaissa 5–1. Ottelun jälkeisessä lehdistötilaisuudessa Sportin päävalmentaja Risto Dufva aneli kieli poskessa armoa Ilveksen Antti Pennaselta joukkueiden seuraavaan kohtaamiseen.

Dufva tunnetusti tykkää heitellä lakonisia vitsejä, mutta rajansa kaikella.

Sport ja Ilves kohtasivat uudestaan keskiviikkona. Ilves ei antanut armoa. Turpalöyly oli perusteellinen, kun Ilves haki 8–0-voiton Kuparisaaresta. Vierasvoitto oli Ilveksen suurinumeroisin voitto 25 vuoteen. Ottelun jälkeen Pennanen toivotti Dufvalle voimia.

Mikä pörröinen happy family -kerho SM-liigassa oikein tällä hetkellä pyörii?

Tuskaista on. Sport kyntää kymmenen ottelun tappioputkessa.

Suuressa ja mahtavassa NHL:ssäkin on tällä hetkellä käynnissä samankaltaiset tyhjennysmyynnit, kun sarjan heittopussit kauppaavat parhaita pelaajiaan pudotuspelijoukkueisiin.

Suljetussa sarjassa, kuten SM-liigassa ja NHL:ssä, pudotuspelisaumat menettäneen joukkueen systemaattinen heikentäminen on satsaus tulevaisuuteen.

SM-liigassa logiikkana on tasata taloutta ja helpottaa joukkueen palkkakulueriä. NHL:ssä ”tankkauksen” tarkoituksena on tehdä tilaa palkkakattoon ja parantaa osakkeita seuraavan kesän varaustilaisuuteen.

On kuitenkin vaikea nähdä tilannetta, missä NHL:n heittopussijoukkueen päävalmentaja anelisi tappion jälkeen armoa kameroiden edessä. Taalaliigassa sentään yritetään pitää haperoita kulisseja yllä siitä, että joukkue yrittäisi voittaa jokaisen ottelun.

Siirtorajan jälkeen SM-liigan tasoerot ovat runkosarjan loppupuolella räikeimmillään, mikä väistämättä vääristää kilpailua.

Muun muassa Kärppien päävalmentaja Lauri Marjamäki älähti tästä Kalevalle.

– Valitettavaa, että osa pelaa vielä Sportia ja SaiPaa vastaan. Sillä ei ole mitään tekemistä huippu-urheilun kanssa, Marjamäki jyrisi.

Raadollisen rehellinen lausunto. Jos kohta Kärpät oli yksi niistä, joka heikensi SaiPan iskukykyä nappaamalla ykkösvahti Niclas Westerholmin Ouluun.

Helmikuun puolivälin jälkeen SM-liigassa on ollut tasan kaksi pisteautomaattia.

SaiPa on hävinnyt seitsemästä viime ottelustaan kuusi. Maaliero on 14–35. Keskiviikkona SaiPa sai vaivaiset kuusi laukausta KalPan maalia kohti 0–3-tappiossa. Sport on vetänyt pohjat. Sport on hävinnyt seitsemän viime ottelua hyytävällä maalierolla 7–31.

Luovuttaminen kesken kauden on jo itsessään riittävän rumaa touhua. Ei valmentajien tarvitse enää erikseen korostaa farssimaista asetelmaa leukailemalla tappioiden jälkeen.

Oman surkeuden voivottelu ja kollegoiden sääliminen on suoraan sanottuna karmean näköistä toimintaa. Kyse on kuitenkin ammattilaisurheilusta, jossa viime kädessä vain voittamisella on merkitystä.

Jokaisen, joka vähänkin jääkiekosta ymmärtää, pitäisi herätä siihen.