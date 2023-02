SM-liigatuomio: Liigapamppu laukoi aivan käsittämätöntä tekstiä – linjatuomarikin sai kyytiä, kun Marko Anttila suuttui

SM-liigatuomio perkaa jokaisen peliviikon puhuttavimmat henkilöt, tapahtumat ja ilmiöt.

MUKANA raadissa ovat SM-liigaa tarkasti seuraavat toimittajat Sami Hoffrén, Teemu Suvinen ja Sasha Huttunen.

Sami Hoffrén

Tähti

Sarjan säkenöivin viivatykki Valtteri Kemiläinen pelaa fantastista kautta. Kemiläinen on kerännyt 37 ottelussa mojovat tehot 8+32. Tapparan tähti on ainoa puolustaja, joka paahtaa piste per peli -tahdissa. Pistekeskiarvo 1,08 on koko liigan paras. Kemiläisen sulava viivapelaaminen on parhaimmillaan taidetta. Ylivoimalla yhteispeli Jori Lehterän kanssa tuottaa jatkuvaa maalintekouhkaa.

Valtteri Kemiläinen takoo tulosta tehtaan takuulla.

Puheenaihe

Runkosarjan loppukierroksille riittää panosta. Runkosarjan voitto on kolmen kauppa: Lukko (56 peliä, 105 pistettä), Tappara (54, 104) ja Ilves (54, 101). Voi olla, että kärkipaikka ratkeaa toiseksi viimeisellä kierroksella Tampereen paikalliskapinassa. Alimmalla viivalla viimeisestä pudotuspelipaikasta kisaavat Jukurit (56 peliä, 74 pistettä), HPK (55, 74) ja KooKoo (54, 73) ovat pisteen sisällä. Kutkuttavat asetelmat.

Tyyli

Kevät on pelaajien ja kiekkoentusiastien parasta aikaa. Viikonlopun kierroksilla nähtiin komeita yleisömääriä ympäri Suomen. Viikonloppuna pelattiin 13 ottelua, joiden yleisökeskiarvo oli 5 439 katsojaa. Nokia-areena oli perjantain paikallistaistossa tuttuun tyyliin loppuunmyyty. Areenan kolme ottelua veti lehtereille yhteensä 29 176 katsojaa (keskiarvo 9 725). Huimia lukuja. Se on kevät nyt.

Moka

Kannattajien syyttelyä. Median ajojahtia. SM-liigan ja Vaasan Sportin puheenjohtaja Heikki Hiltunen laukoi erikoisia lausuntoja Ilta-Sanomien haastattelussa. Muun muassa sarjajärjestelmämallin monipuolisemman käsittelyn vaade medialta oli ihan perusteltu nosto, mutta SM-liigan nokkahenkilön kommentit olivat myös paikoitellen käsittämättömiä.

Yllätys

Turun Palloseura ei varsinaisesti säteile raikasta kevätkuntoa. TPS kyykkäsi perjantaina kotonaan jumbo-SaiPalle. Sunnuntaina TPS pesi hieman kasvojaan hakemalla tylyn 5–0-voiton Ässien vieraana. TPS:n ympärillä on kuitenkin isoja kysymysmerkkejä. Jussi Ahokkaan luotsaama nippu on voittanut kymmenestä viime ottelustaan vain kolme varsinaisella peliajalla.

Teemu Suvinen

Tähti

Kärpät ailahtelee, mutta Marko Anttila sentään on äitymässä hyvään vireeseen kevään ratkaisupelien lähestyessä. ”Mörkö” on tehnyt maalin Kärppien kolmessa viime ottelussa ja ollut muutenkin energinen. Perjantaina Anttila veivasi KalPan puolustajan kahville ja viimeisteli tylysti. Lauantaina linjatuomarikin sai, kevyesti toki, suuttuneen Anttilan nyrkistä, kun suuttunut jättiläinen nahisteli Colby Sissonsin kanssa.

Puheenaihe

Ei voi olla totta, että HIFK on jälleen samassa maalivahtipulassa kuin viime keväänä. Roope Taposen loukkaannuttua HIFK joutui lähettämään maalinsa suulle alaikäisiä pojankloppeja, joista Tappara teki selvää jälkeä. Vastuu on Tobias Salmelaisen, joka ei taaskaan varautunut maalivahtien loukkaantumisiin.

Tyyli

JYPin pudotuspelisaumat ovat enää marginaaliset, mutta traktorilauma tarjoaa silti katsojilleen hienoja kiekkoelämyksiä. Lauantaina noin 3 300 katsojaa sai seurata Hippoksella, kun JYP taisteli loppuun asti Pelicansia vastaan. Joukkueen tähti Jerry Turkulainen tasoitti ottelun sekunti ennen ottelun päättymistä. Yleisö nautti.

Moka

Ei näin. SaiPan Antoine Morand pomputteli kiekkoa kesken SM-liigaottelun keskialueella kuin ulkojäällä konsanaan. Ässien Derek Barach pysäytti lajia halveeraavan pelleilyn avojään niitillä ja sai ulosajon päähän kohdistuneesta taklauksesta. Hidastuskuvakulmasta on vaikea sanoa aukottomasti osuiko taklaus päähän – päähän taklaaminen on tietysti kiellettyä tilanteessa kuin tilanteessa – mutta ei kaukalossa kannata terveydellään leikkiä.

Yllätys

SaiPan päävalmentaja Ville Hämäläinen teki erikoisen tempun perjantaina Turussa, kun TPS täräytti avausmaalinsa 20 sekunnin jälkeen. Hämäläinen nappasi maalivahtinsa Jere Huhtamaan saman tien vaihtoon, eikä kyse ollut loukkaantumisesta. Mitähän pikavaihto teki Huhtamaan itseluottamukselle?

Sasha Huttunen

Tähti

Severi Lahtinen laittoi parasta pöytään, kun JYP kaatoi Pelicansin trillerissä maalein 5–4 jatkoajalla. Taitoniekka purjehti iskemään JYPin ensimmäisen maalin ja peippaili sitten syötöt kolmeen seuraavaan: saldo 1+3. Hurrikaanipaitojen tilanne on toivoton, mutta Lahtinen ei ole menettänyt peli-iloaan. Eikä ole muukaan JYP-joukkue. Sen näki Pelicans-voiton tuuletuksista.

Puheenaihe

SM-liigan puheenjohtajan Heikki Hiltusen uskottavuus horjuu. Kaksoisrooli sekä Vaasan Sportin että SM-liigan johtotehtävissä on oma ongelmansa, mutta sen lisäksi Hiltunen möläyttelee mediassa mitä sattuu. IS:n haastattelussa hän tuli syyllistäneeksi asiakkaita eli Sportin kannattajia. SM-liiga on ilmoittanut etsivänsä urheilujohtajaa. Pitäisikö samalla laittaa myös puheenjohtaja vaihtoon?

Tyyli

Unohtakaa Jokerit, unohtakaa Espoo. Mestiksen viilein paikkakunta on Rovaniemi. Keskuskentällä järjestettiin viikonloppuna kaksi ulkoilmaottelua, jotka olivat menestys. RoKi on vaivihkaa nousemassa kaupungin ykkösjoukkueeksi ohi perinteikkään RoPS:n. Yleisömäärät ovat Mestiksen ylivoimaisesti parhaat: keskimäärin 1 598 katsojaa. Liiga-ainesta?

Moka

HIFK:n urheilupomon Tobias Salmelaisen logiikkaa on vaikea ymmärtää. Salmelainen jätti toistamiseen maalivahtiosaston puolitiehen. Viime kaudella se kävi kalliiksi – entä nyt? IFK:n nousujohteinen kausi on vaarassa luhistua. Kaikki on Roope Taposen pelikunnon varassa. IFK:sta pihalle joutuvan Niilo Halosen itseluottamus on jo tuhottu.

Yllätys

Nimi mieleen viimeistään nyt: Konsta Helenius. 16-vuotias Jukurien hyökkääjä paukutti kaksi maalia HPK:n nuottaan. Liukas ja ikäisekseen häkellyttävän itsevarma pelaaja. On Tapparan kasvatti ja sopimuspelaaja, joka pelaa Mikkelissä lainalla. Varataan NHL:ään kesällä 2024.