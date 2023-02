SM-liigan tähtipelaajaa kiinnostaa vain NHL – tässä ovat Sami Nikun vaihtoehdot

Sami Nikun visiitti kotiseura JYPissä on jäämässä yhden kauden mittaiseksi.

Sami Niku teki asian selväksi jo ennen kauden alkua.

Kotiseuraansa Jyväskylän JYPiin vuoden sopimuksella palannut tähtipuolustaja kertoi avoimesti, että hänen unelmanaan siintää yhä NHL. Hän oli pelannut taalaliigaa vuodet 2017–22, mutta vakiintunutta pelipaikkaa ei ollut löytynyt.

Niku päätti hakea uutta vauhtia Euroopasta.

– Haluan näyttää, että kuulun NHL:ään. Luotan siihen, että pystyn pelaamaan siellä. Kunhan vain saisi mahdollisuuden, hän sanoi Urheilulehden SM-liiganumerossa.

Kausi JYPissä on ollut henkilökohtaisella tasolla vahva näytös. Niku on pakkien pistepörssin kärkinimiä taottuaan 50 ottelussa huimat tehot 9+31=40. Hän on myös noussut ensi kertaa urallaan Jukka Jalosen Leijoniin.

Vaikka JYPin kausi on päättymässä hirveään floppiin, pudotuspelien ulkopuolelle jäämiseen, on 26-vuotiaan Nikun markkina-arvo korkealla.

Nikun agentti Jarmo Kork kertoo, että Nikun suunnitelmat eivät ole muuttuneet kauden aikana. Tavoitteena on saada yksisuuntainen sopimustarjous NHL:stä.

– Yhden suunnan diili on se, mitä hän haluaa. Se on oikeastaan ainoa asia, mitä hän haluaa. Ei ole mitään muuta, Kork sanoo.

Pohjois-Amerikassa aiemmin Winnipeg Jetsin ja Montreal Canadiensin riveihin kuulunut perheenisä kyllästyi pompotteluunsa, kun häntä heiteltiin NHL:n ja farmin välillä.

Siksi yksisuuntainen sopimus on nyt ehtona siirrolle.

– Etsimme sellaista NHL-seuraa, joka haluaa kiekollisen pakin, Kork kiteyttää.

Helpommin sanottu kuin tehty. Nikun kaltaisen hyökkäävän pakin ruutuja on joukkueissa vain yksi tai kaksi.

Niku on yksi kuumimmista hyökkäävistä pakeista Euroopan pelaajamarkkinoilla. Useat seurat havittelivat häntä jo tänä keväänä, mutta JYP päätti, ettei se luovu parhaasta pelaajastaan kesken kauden.

Ensi kaudella Niku pelaa mitä todennäköisimmin ulkomailla.

Sveitsin median mukaan suomalainen on saanut tarjouksia maan pääsarjasta. Ilta-Sanomien tietojen mukaan parhaat tarjoukset Euroopasta ovat kuitenkin tulleet Ruotsin SHL:stä.

Jos yksisuuntaista NHL-sopimusta ei ilmesty agentin pöydälle, on Nikun suuntana luultavimmin länsinaapuri.