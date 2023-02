Tapparan pisterohmu kuuli tilastokummajaisesta ja yllättyi: ”Ei tule vastaavaa mieleen”

Valtteri Kemiläinen rohmusi ottelussa HIFK:ta vastaan viisi syöttöpistettä.

Tampere

Kun joukkue voittaa jotain suurta, siitä seuraa tosi usein ainakin hetkellinen henkinen ulospuhallus.

Tappara on tässä suhteessakin mestarillinen joukkue.

Kirvespaidat tyrmäsivät HIFK:n Nokia-areenassa maalein 8–2. Ykköskapellimestarina hääri peräti viisi maalia syöttänyt puolustaja Valtteri Kemiläinen.

– Taisi olla toinen kerta urallani, kun viiteen pinnaan ylsin. Muutama vuosi sitten Mikkelissä Jukureita vastaan tein yhden ja syötin neljä maalia, Kemiläinen muisteli.

Kemiläisen kauden pistesaldo on vakuuttava: 35 ottelussa 7 maalia ja 32 syöttöä = 39 tehopistettä. Se on samalla hänen uusi yhden kauden piste-ennätyksensä.

Puolustajien pörssissä hän nousi kolmanneksi. Kemiläinen on ainoa puolustaja, joka on tehtaillut liigassa yli pisteen per peli keskiarvolla.

Tuolla pistetahdilla hän taistelisi jopa koko SM-liigan pistepörssin voitosta, ellei olisi joutunut jättämään kauden aikana 16 ottelua loukkaantumisten takia väliin.

Koko SM-liigaurallaan hän on tehnyt 338. ottelussa 50+154=204 tehopistettä.

Kemiläinen toimii mestarillisena viivamiehenä Tapparan ykkösylivoimassa, jossa muina lenkkeinä pelaavat Jori Lehterä, Veli-Matti Savinainen, Waltteri Merelä ja Niko Ojamäki.

– Katselemme aina ennen matseja, miten vastustaja ehkä yrittää estää meitä tekemästä maaleja. Sitten keksimme jotain uusia juttuja heidän päänsä menoksi. Toistaiseksi Lehterän kikkapankista on aina löytynyt uusia ylivoimakuvioita.

Monesti Lehterä on keksinyt jonkun uuden variaation myöhäisillan tunteina. Hän viestittelee tai soittaa niistä Kemiläiselle.

– Mukavaa olla Jorin luottomiehenä. Ei ole vielä tarvinnut yhtään ideaa tyrmätä, Kemiläinen kehuu.

Kirvespaidat nostelivat lauantaina Luulajassa jääkiekon Mestarien liigan voittopokaalia ja otti kaiken ilon pitkään jahdatusta saavutuksesta.

– Pari päivää juhlittiin kunnolla. Nautittiin toistemme seurasta ja fiilisteltiin. Samalla tiedostettiin, että HIFK-pelissä pitää pystyä lataamaan. Halusimme näyttää, ettei meillä ole minkäänlaista mestaruuskrapulaa, Kemiläinen sanoi.

Kemiläinen pääsi juhlimaan CHL-voittoa toisen kerran peräkkäin.

– Hieno hetki se oli Röglen paidassakin 2022. Se oli silloin vasta kolmas otteluni joukkueessa, mutta pääsin voiton avulla hyvin sisään porukkaan. Tämä oli kuitenkin vielä paljon maukkaampi, kun olin mukana koko matkan ja sitä CHL-voittoa oli jahdattu Tapparassa niin pitkään, Kemiläinen vertaili.

Kemiläinen ja CHL-pokaali.

Tappara tyrmäsi HIFK:n jo avauserässä (5–1).

– Tiedostimme, että vastustajalla on pelissä nuori maalivahti. Päätimme panna hänet puntariin toimittamalla kiekkoja aktiivisesti maalille. Tavoitteena oli sitten ohjailla tai tehdä muuten niiden avulla maaleja, Kemiläinen paljasti.

HIFK:n maalivahti Eemil Vinni sai SM-liigauralleen rankan alun.

Taktiikka todella onnistui. Maalilla aloittanut Eemil Vinni vaihdettiin Severi Soukkaan jo avauserässä.

– Heti alusta tuntui, että olemme tänään vielä aiempaakin tiiviimpi porukka. Uskon, että jokainen sai lisää itseluottamusta CHL-voitosta. Se tietää hyvää kevättä ajatellen.

Ennen ottelua pidetyssä tyylikkäässä seremoniassa Mestareiden liigan viiri nostettiin Nokia-areenan kattoon.

Puhetta on ollut, että myös Tapparan aiempien SM-liigan mestaruuksien muistoplakaatit palautetaan Nokia-areenaan.

– Toivottavasti näin myös tapahtuu. Niiden kuuluu olla näkyvissä siellä missä pelataan ja katsojat ne pääsevät näkemään.

Tapparan CHL-mestaruutta juhlistettiin vielä keskiviikkonakin.

HIFK:n nuoret maalivahdit joutuivat mahdottoman tehtävän eteen keskiviikkona.

Toisessa erässä tapahtui sellainenkin tilastokummajainen, ettei Tapparan Niko Hoviselle kirjattu yhtäkään torjuntaa.

– Hyvin me pelasimme, mutta yllätyin, kun kuulin kuulutuksesta tuon nolla torjuntaa. Ei me nyt ihan niin ylivoimaisia mielestäni oltu. Ei tule mieleen vastaavaa peliä mieleen, missä vastustaja ei jossain erässä yhtään laukausta olisi kohti maaliamme saanut, Kemiläinen pohti.

Tapparan seuraava tavoite on runkosarjan voitto.

– Piikkipaikkaan pyritään. Se antaa parhaat lähtökohdat kauden loppuun saakka.

Jos Tappara samaan malliin pelaa, tavoite voi hyvin onnistua.

Runkosarjan voiton kannalta yksi erittäin tärkeä ottelu on jo perjantaina, kun paikallispelissä vastaan tulee Ilves täydessä Nokia-areenassa.