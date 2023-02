SM-liigatuomio: Katsoja sortui täysin idioottimaiseen tekoon – tällaisia ei halliin kaivata

SM-liigatuomio perkaa jokaisen peliviikon puhuttavimmat henkilöt, tapahtumat ja ilmiöt.

MUKANA raadissa ovat SM-liigaa tarkasti seuraavat toimittajat Sami Hoffrén, Teemu Suvinen ja Sasha Huttunen.

Sami Hoffrén

Tähti

SM-liigan kuumimmasta veskarista ei ole epäselvyyttä. Kärppien 20-vuotias Leevi Meriläinen on noussut sensaatiomaisesti liigan veskarieliittiin. Meriläinen komeilee kaikkien tärkeimpien tilastojen kärjessä (92,75%, 1,72 m/o, 7 nollapeliä). Voittoprosenttikin on jykevä 62,9. Meriläinen voi pokata runkosarjan jälkeen kaksi pystiä: sarjan paras maalivahti ja Vuoden tulokas. Huima kehitystarina.

Leevi Meriläinen on Kärppien uusi muuri.

Puheenaihe

Suomalaisen seurakiekkoilun ylväin lippulaiva Tappara on nyt myös virallisesti Euroopan paras jääkiekkojoukkue. CHL:n voitto on chapeau-tason saavutus kirvesrintaorganisaatiolta. Tapparan dynastia pohjaa huippuluokan taloudenpitoon ja pitkäjänteisen suunnitelmalliseen urheilutyöhön. Seuraidentiteetti on graniitinkova. Käy runkosarjan loppukierroksilla miten vain, Tappara lähtee pudotuspeleihin suurimpana mestarisuosikkina.

Tyyli

Tapparan Veli-Matti Savinaisen ja Luulajan Leo Komarovin tulinen yhteenotto CHL:n finaalissa sykähdytti. Siinä oli aistittavissa aitoa kevään henkeä. Siviilissä veijarit ovat hyviä ystäviä, mutta askissa ei hekotella tai paiskita kiviä. Asetelma on me vastaan muut. Kaikki tehdään voiton eteen.

Moka

Jumbokyntäjä on lähellä historiallista ”saavutusta”. Hanskat tiskiin heittäneen SaiPan tappioputki on jo 15 ottelun mittainen, mikä sivuaa SM-liigan kaikkien aikojen ennätystä. Jos SaiPa häviää keskiviikkona Ässille, lappeenrantalaisseura ottaa häpeällisen kärkipaikan itselleen.

Yllätys

Potentiaali oli tiedossa, mutta se on hieman yllättänyt, että Ilveksen täsmähankinta Aku Räty on noussut johtavien pelaajien joukkoon ensimmäisellä kaudellaan tupsukorvissa. Oululainen on paukuttanut 46 ottelussa tehot 15+22. Räty, 21, keikkuu koko sarjan tehotilaston ykkösenä saldolla +23. Rädyn veljesten välisessä kisassa isoveli on ottamassa kerskailuoikeudet, sillä viime kaudella pikkuveli Aatu Räty oli tehotilaston neljäs lukemalla +25.

Aku Räty loistaa Ilveksen toiseksi parhaana maalintekijänä.

Teemu Suvinen

Tähti

Tappara varasti ansaitusti huomion viikonloppuna, mutta toinen tamperelainen, Ilves, porskuttaa viiden pelin voittoputkessa ja kirii Lukon etumatkaa sarjan kärjessä. Ero on nyt neljä pistettä – ja tupsukorvat ovat kovassa vireessä. Antti Pennasen joukoille on sattunut kauden aikana pari notkahdusta, mutta niistä joukkue on noussut väkevästi ylös.

Puheenaihe

Tappara oli järisyttävän hyvä CHL:n finaalissa ja antoi myrskyvaroituksen muille liigaseuroille. Samalla on todettava, että Luulaja oli heikko ja onnistui uhkaamaan tamperelaisia vain ylivoimalla. Keväällä SM-liigan pudotuspeleissä Tappara joutuu kovemman haasteen eteen.

Tyyli

Risto Dufvan vitsaileva tyyli tiedetään, mutta Sportin tyhjennysmyynneillä leikinlasku ei ollut hauskaa vaan irvokasta. Dufva aneli Pennaselta armoa Sportin ja Ilveksen seuraavaan kohtaamiseen. Armoa Sport kaipaisikin, sillä joukkue on hävinnyt kuusi ottelua putkeen. Aivan SaiPan kaltainen heittopussi se ei toki ole.

Tuskaista on. Risto Dufva pyyteli jo armoa Ilves-tappion jälkeen.

Moka

CHL:n finaali oli hieno kiekkotapahtuma, mutta turnauksen arvostus laahaa. Eurooppalainen kiekkoväki ei todellakaan pysähtynyt seuraamaan Tapparan ja Luulajan välistä finaalia, sillä sekä Suomessa että Ruotsissa pelattiin samaan aikaan isot kierrokset. Se kertoo paljon CHL:n asemasta.

Yllätys

Kärppiin siirtyneen Niclas Westerholmin alku oululaisseurassa oli murheellinen: jatkoaikamaali mukaan lukien HPK takoi Westerholmin taakse kuusi maalia. SaiPassa suurta vastuuta kantanut Westerholm jää Kärpissä kaiken järjen mukaan kakkosrooliin, sillä Leevi Meriläinen ansaitsee ykkösmaalivahdin tontin.

Sasha Huttunen

Tähti

Kristian Kuusela osaa voittaa. Maailmanmestaruuden, neljän Suomen mestaruuden ja yhden Ruotsin mestaruuden jatkoksi tuli CHL:n voitto, kun Tapparan tähtikonkari pääsi nostelemaan kannua Luulajassa. 40 vuotta täyttäneen Kuuselan kirkkaimmat palkinnot ovat tulleet uran viime metreillä. Se kertoo hänestä paljon. Upea urheilija.

Kristian Kuusela villitsi Tapparan kannattajia CHL:n voittopokaalin kanssa.

Puheenaihe

Frans Tuohimaa lähti Jukureista ja jätti taakseen pahaa verta. Olli Jokinen oli syystäkin vihoissaan. Hirveästi ei naurattanut, kun Jukurit taipui HIFK:lle rumasti 2–7. Markus Ruusun torjuntaprosentti ottelussa oli 79,3. Edellisillan JYP-peli meni vielä hienosti, mutta Ruusu ei ole tarpeeksi tasainen maalivahti pudotuspeleihin tähtäävälle joukkueelle.

Lue lisää: Kultaleijona jätti SM-liigaseuran liriin – Olli Jokinen tyrmistyi: ”Kertoo millainen hän oikeasti on”

Tyyli

Pitkän linjan pelaaja-agentti Petteri Lehto on ansioitunut myös kirjoittajana. Mieleen on jäänyt koskettava muistokirjoitus entiselle pelikaverille Teppo Virralle. Nyt Lehto kynäili TPS-legenda Jukka Vilanderista ja loi myös kriittistä perspektiiviä paidanjäädytykseen. TPS kun ei aina kohdellut luonteeltaan vaatimatonta Vilanderia kovinkaan hyvin. Rehtiä on se, että Lehdon kirjoitus julkaistiin TPS:n omilla sivuilla.

Moka

Äly hoi. Katsoja heitti Hippoksella kiekon jäälle, kun vierasjoukkueen Juhamatti Aaltonen pääsi läpiajoon. Täysin idioottimainen ja peliä loukkaava teko. Kotijoukkue JYP on kertonut harkitsevansa porttikieltoa, mutta ei siinä mitään harkitsemista pitäisi olla. Tuollaisia ääliöitä ei halliin kaivata, jos ei osaa kunnioittaa peliä.

Lue lisää: Katsojan idioottimainen temppu hämmensi Jyväskylässä – Olli Jokinen: ”En ole koskaan nähnyt tuollaista”

Yllätys

Ilves on kirimässä Lukon johtoa kiinni runkosarjan kärjessä. Eroa on enää neljä pistettä – ja Ilves on pelannut kaksi ottelua vähemmän. Raumalaiset ovat sortuneet pariin tappioon, kun taas Antti Pennasen poppoo porhaltaa viiden suoran voiton sarjassa. Ilves on noussut runkosarjan voittajasuosikiksi.