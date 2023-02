Mitä maalijuhlaa! HIFK:n ja SaiPan maalishow sen kuin yltyy – kanadalaishyökkääjä lensi ulos törkytemppunsa jälkeen

SM-liigassa pelataan perjantai-iltana viiden ottelun kierros.

Kärpät–HPK x–x (2–3, 2–1, x–x)

HIFK–SaiPa x–x (4–1, 3–2, x–x)

JYP–Jukurit x–x (0–1, 1–0, x–x)

Pelicans–KooKoo x–x (2–2, 1–0, x–x)

Ässät–KalPa x–x (1–0, 0–3, x–x)

Lappeenrannan SaiPan armottomat selkäsaunat eivät ota loppuakseen jääkiekon SM-liigassa.

Ottelu on kolmannen erän puolivälissä hurjassa 8–5-tilanteessa. HIFK ja SaiPa ovat hurjastelleet näin ollen yhteensä 13 maalia.

HIFK ei tuntenut sääliä vierailijoitaan kohtaan toisessakaan erässä: HIFK johti toisen erän jälkeen surkuhupaisin 7–3-lukemin. HIFK:n johto oli jo lukemissa 7–1, mutta SaiPa iski erän lopussa kaksi kavennusosumaa.

SaiPa tarpoo 13:n ottelun tappioputkessa ja tuubi uhkaa venyä väistämättömästi 14:ään otteluun.

Jyväskylän kireässä ottelussa JYP ja Jukurit jatkavat äärimmäisen tasaista vääntöä tällä kaudella. Taisto on tilanteessa 1–1 kahden erän jälkeen.

Jukurien avausmaali ensimmäisessä erässä oli varsin erikoinen. Mikkeliläisten tshekkivahvistus Michal Kovarcik purjehti vaarattomannäköisesti maalilla ja heitti kiekon yhdellä kädellä Veini Vehviläisen suojuksiin, joista se pomppi takatolpalle. Maalin kiertänyt Kovarcik ehti itse ensimmäisenä takatolpalle tuikkaamaan oman toimituksensa maaliin.

JYPin Tobias Wingberg tasoitti ottelun toisessa erässä.

Avauserässä ajassa 13.39 nähtiin puhuttava tilanne, kun kotijoukkueen Braden Christoffer tuuppasi Jukurien 16-vuotiasta Konsta Heleniusta poikittaisella mailalla kaulan seutuville.

Tuomaristo heitti lyhyehkön palaverin jälleen kanadalaishyökkääjän suihkuun törkytemppunsa seurauksena.

Ottelu on pudotuspeliasetelmien kannalta elintärkeä. Suoralla tappiolla JYPin todennäköisyys kymmenen parhaan joukkoon pääsystä laskee huomattavasti, kun Jukurit kamppailee samoista sijoista hurrikaanipaitojen kanssa.

Oulussa Kärpät ja SaiPa tykittävät tyyleilleen epäuskollisina todellista maalikimaraa. Joukkueet ovat takoneet kahdessa erässä yhteensä kahdeksan osumaa.

Johtoasema on vaihtunut tiuhaan, ja ottelu on ollut maalivahdeilla painajaismainen. Kärppien tähtihankinta Niclas Westerholm on joutunut antautumaan kahdessa erässä neljästi. 40 peliminuutin jälkeen maalivahdin torjuntaprosentti on tasan 75.

Ottelun ykköstähti on toistaiseksi ollut SaiPasta Hämeenlinnaan siirtynyt Veikko Loimaranta, joka on iskenyt ex-joukkuetoverinsa selän taakse tehot 1+2.

Artikkeli päivittyy kierroksen edetessä.