Kommentti: Tästä syystä SM-liigaa ei pidä ikinä avata – Ruotsin tie on tuhon tie

SM-liigan avaaminen olisi typerintä, mitä suomalaisessa jääkiekossa voitaisiin tehdä, kirjoittaa uutispäällikkö Juha Hiitelä.

Kun listataan 2000-luvun mieleenpainuvimpia ottelusarjoja kotimaisesta jääkiekosta, käytännössä jokaisella listalla yksi on ylitse muiden.

Ässien ja Sportin välinen karsintasarja keväällä 2009 oli eeppinen. Jos tuon kevään kiirastorstaina kiekko olisi pomppinut vähän toiseen suuntaan sarjan kuudennessa pelissä, Sport olisi voittanut.

Mutta sarja kuitenkin jatkui. Ja pääsiäislauantaina Porin Isomäen jäähallissa oli aivan käsittämätön tunnelma, kun Ässät jyräsi voittoon seitsemännessä pelissä.

Tuohon ottelusarjaan palataan usein, kun puhe kääntyy SM-liigan avaamiseen.

Keväällä 2009 vaasalaiset jonottivat Ässät-Sport-karsintapeliin.

Se keskustelu on ollut taas tapetilla. Sport ja SaiPa pitivät tyhjennysmyynnit, ja molemmat seurat pelaavat tämän kauden loppuun umpisurkeilla kokoonpanoilla.

Kyse on kahdesta osakeyhtiöstä, jotka yrittävät estää joutumasta konkurssiin tekemällä muutoksia liiketoiminnassaan. Ilman, että yhtään työntekijää pitää irtisanoa. Ei siinä ole mitään väärää.

Kiistatonta on se, että SaiPan ja Sportin toiminta ei ole SM-liigalle pr-mielessä hyväksi. Mutta ei sillä ole mitään tekemistä suljetun sarjan kanssa. Se on huonoa yritysjohtamista, jota nyt paikataan taloutta tasapainottavilla teoilla.

SM-liigan olisi takavuosina pitänyt tarkemmin vahtia, millaisia seuroja se päästi läpi seulastaan. Nyt on selvää, että Sportia ei olisi pitänyt päästää SM-liigaan 2014, etenkin kun seuran toimitusjohtaja myönsi hiljattain Ylellä vaasalaisseuran olevan yhä liian pieni SM-liigaan.

SM-liigan pitäisi ottaa myös seurojen johtaminen tiukempaan otteeseensa. Silloin ei voitaisi olla tilanteessa, missä SaiPalla ei ole vuosikausiin urheilujohtajaa.

Samaan hengenvetoon on muistettava, että SaiPa sentään yritti. Se palkkasi päävalmentajakseen Pekka Virran, joka tuli Lappeenrantaan tuoreen mestarivalmentajan statuksella. Projekti epäonnistui monesta syystä, mutta lappeenrantalaisia on turha syyttää siitä, että olisi vedelty vuosia sammutetuin lyhdyin.

Eikä SaiPan kausi pistekeskiarvolla mitattuna edes ole mikään historiallisen huono.

SM-liigassa on monia ongelmia, mutta sarjan avaaminen ei niitä ratkaise. Se päinvastoin vain suurentaa niitä.

Palataan pääsiäisviikonloppuun 2009. Tilanne oli silloin todellisuudessa karu.

Jos Sport olisi voittanut sarjan, pääsiäisen jälkeisenä tiistaina HC Ässät Pori Oy:n johto olisi kiikuttanut käräjäoikeuteen konkurssihakemuksen. Yhden kiekkobrändin tarina olisi ollut siinä.

Myöhemmin olemme saaneet lukea, että vaasalaisten seurajohdossa tiedettiin jo tuolloin, ettei Sportilla olisi ollut mitään eväitä haalia seuraavaksi kaudeksi kasaan edes SM-liigaan vaadittavaa pelaajabudjettia puhumattakaan liigalisenssin lunastamisesta.

Tilanne olisi ollut täysfarssi.

Ja samalla kun tuo ottelusarja nauttii – ansaitusti – jääkiekkoväen folkloressa suurta arvostusta, sitä seuraavat liigakarsintasarjat olivat enemmän tai vähemmän pannukakkuja.

Vai kuka muistaa mitään Ilveksen ja Jokipoikien välisestä karsintasarjasta 2010?

Kuka muistaa, että Ilves ja Jokipojat pelasivat SM-liigan karsintoja 2010?

SM-liigan avaaminen toisi väistämättä eteen tilanteita, missä SM-liigasta putoaisi yksi tai kaksi isoa, merkittävää jääkiekkobrändiä. Jos sarja olisi ollut koko ajan auki, Tampereella olisi tällä hetkellä lähes sadan prosentin varmuudella vain yksi SM-liigaseura.

Ja liigasta putoajan tilalle voisi nousta lähes mikä tahansa seura, jolla ei kuitenkaan olisi realistisia edellytyksiä pärjätä SM-liigassa, koska seuralla ei ole riittävän isoa hallia tai riittävän laadukasta junioritoimintaa.

Suomen kokoisessa maassa ei kannata antaa tasoitusta kehityksessä sillä, että isot seurat makaavat alasarjoissa ja pikkuseurat pelaavat liigassa.

Olisiko suomalaisen jääkiekon etu, että esimeriksi Ilves olisi Suomi-sarjassa tai Mestiksessä ja SM-liigaa pelaisi Imatran Ketterä tai Iisalmen Peli-Karhut?

Ruotsin pääsarjaa SHL:ää pelataan ilman yhtäkään tukholmalaisjoukkuetta, ja sillä on vaikutusta sarjan kiinnostavuuteen.

SM-liiga on tällä hetkellä Suomen ainoa ammattilaissarja, mutta se on nopeasti ns. Veikkausliigan tiellä, jos sarjassa voi pelata kuka tahansa ilman mitään reunaehtoja, kunhan edes paperilla jotenkin täyttää lisenssiehdot.

Kotimaiselle jalkapallollekaan ei varsinaisesti ole ollut eduksi se, että esimerkiksi Rovaniemellä pelattiin vuosikausia käytännössä ulkomaalaispelaajien voimin – joista osa jopa paljastui myöhemmin vedonlyöntihuijareiksi. Eduksi ei ole sekään, että Espoossa pelataan yhä heikoissa olosuhteissa putkikatsomoiden keskellä.

Kovin suurta urheilullista kilpailuakaan Veikkausliigassa ei ole, koska HJK:n voittokulun voi estää vain HJK omalla konttaamisellaan tai mesenaattimiljoonat KuPSin tyyliin.

Suomessa asioita verrataan helposti aina Ruotsiin, mutta samalla unohdetaan joitakin elämän karuja realiteetteja.

Ruotsi on tuplasti suurempi talousalue, ja maassa on paljon enemmän suuryrityksiä, jotka ovat valmiita tukemaan urheiluseuroja ja palloilua.

Silti sikäläisten SHL-seurojen taloustilanne ei ole yhtään sen parempi kuin SM-liigaseurojen. Ennen kaiken sotkenutta koronaa SM-liigan ja SHL:n seurojen taloudelliset tulokset olivat hyvin lähellä toisiaan. Karkeasti laskettuna kolmasosa teki voittoa, kolmasosa nollatulosta ja kolmasosa tappiota.

Erona on se, että ruotsalaisseurat ovat järjestäen selvästi velkaantuneempia kuin suomalaiset.

Kun Tukholman suurseura Djurgården edellisen kerran nousi pääsarjaan, sen seurapomot ilmoittivat rehellisesti, että ellei seura olisi noussut, se olisi mennyt konkurssiin. Vain pääsarjan massiivinen tv-raha pelasti klassikkoseuran.

Djurgården oli velkaantunut, kun se oli ensin epätoivoisesti yrittänyt estää putoamistaan ja sen jälkeen yhtä epätoivoisesti yrittänyt uudelleennousua SHL:ään.

On helppo nähdä, että samankaltainen skenaario olisi voinut kohdata Suomessa esimerkiksi 2010-luvun kestorämpijää Ilvestä.

Ruotsissa myös julkinen valta on juossut useampaan kertaan seurojen avuksi. Räikein esimerkki on Leksands IF, yksi länsinaapurin klassikkoseuroista.

Reilun 16 000 asukkaan kaupungin ylpeys putosi 2000-luvun alussa silloisesta Elitserienistä ja seilasi muutaman vuoden ajan sarjojen välillä ennen kuin jumittautui Allsvenskaniin.

Leksands IF on yksi Ruotsin legendaarisimmista seuroista, mutta on kroonisesti talousvaikeuksissa.

Vuonna 2013 seura oli konkurssikypsä ja joutui irtisanomaan osan henkilökunnastaan ja neuvottelemaan lainaehtoja pankin kanssa uudestaan.

Apuun riensi Leksandin kunta, joka oli ostanut seuralta osuuden sen uudehkosta kotihallista jo aiemmin. SVT:n mukaan 30 miljoonan kruunun, eli noin 3 miljoonan euron, arvoiset halliyhtiön osakkeet myytiin jääkiekkoseuralle 9 000 kruunulla.

Kaupunki myös myi seuralle pätkän jalkakäytävää hallin edestä, minkä avulla halliyhtiö säästi miljoona kruunua kiinteistöveroissa.

Ja samaan aikaan kaupunginvaltuusto päätti yhden koulun lakkauttamisesta.

Leksands IF joutui myöhemmin viranomaisten hampaisiin, kun verottajan mielestä seura oli kiertänyt veroja maksamalla halliyhtiölle liian pientä vuokraa.

Aftonbladetin mukaan julkinen valta oli jo vuosikymmen sitten tukenut Leksandia yli 250 miljoonalla kruunulla eli 22 miljoonalla eurolla.

Takavuosina esimerkiksi HPK ja Hämeenlinnan kaupunki olivat käytännössä naimisissa toistensa kanssa, mutta olisiko mahdollista, että Hämeenlinna 2020-luvulla tukisi HPK:ta suoraan rahallisesti miljoonilla ja jättäisi palkkaamatta opettajia tai sosiaalityöntekijöitä?

Ammattilaisurheilua tuetaan veronmaksajien rahoilla jo muutenkin ihan riittävästi stadioneita ja areenoita rakentamalla ja remontoimalla.

SM-liigaa voisi verrata vaikka ravintolaketjuun.

Jos ketjun yhden yrittäjän ravintola ei täytä ketjun standardeja, se vaikuttaa koko ketjun maineeseen. Siksi sillä on merkitystä, miten Sport, SaiPa tai Ilves tai Pelicans bisneksiään ja toimintaansa pyörittävät.

Mutta ei se tarkoita sitä, etteikö ravintolaketjulla olisi edelleen oikeus päättää kuka heidän ketjuunsa kuuluu ja kuka ei.

Samasta on pohjimmiltaan kyse myös ammattilaisurheilussa, jos sen haluataan olevan terveellä pohjalla.

Suomessa puhutaan aina myyttisestä eurooppalaisesta palloilukulttuurista mutta harvemmin sen varjopuolista. Ylivelkaantuneista seuroista, hämäräperäisistä omistajista, jotka hankkivat seuroja joko tehdäkseen vedonlyöntihuijauksia tai hankkiakseen pehmeää vaikutusvaltaa yhteiskunnassa.

Miten kestävällä pohjalla on toiminta, jota valtio joutuu auttamaan sadoilla miljoonilla? Julkinen valta riensi 2000-luvun alussa apuun, kun Real Madridin piti saada velkansa maksettua. Madridin kaupunki ja aluehallinto ostivat seuran harjoituskentän 300 miljoonalla eurolla, millä saatiin katettua jalkapallojätin 200 miljoonan euron velat.

Real Madridin velat kuitattiin veronmaksajien pussista, jotta jalkapalloseura sai hankittua David Beckhamin.

Myöhemmin EU puuttui asiaan. Yhteensä seitsemän espanjalaista ammattilaisseuraa joutui maksamaan valtionapujaan takaisin. Joukossa Real Madrid, joka määrättiin maksamaan takaisin 18 miljoonaa.

Kuka uskaltaa väittää, että tällainen toiminta on tervettä, läpinäkyvää ja ihannoitavaa?

Suomalaisesta sarjajärjestelmästä saa ja pitää keskustella, mutta keskustelun on syytä olla rehellistä eikä perustua urheiluromanttisiin haaveisiin.

Suomessa on tilaa 16 joukkueen SM-liigalle, mutta pääkaupunkiseudulta pitäisi olla vähintään kaksi, mieluummin kolme joukkuetta.

Tämänkin julkaisun usein mainostama kahden sarjatason 10+10-malli kuulostaa hienolta muttei ole arkirealismia, koska Suomesta ei löydy riittävästi seuroja. Tässä mallissa liiga olisi suljettu sen alemman kymmenen jälkeen, joten miten tässä toteutuu tämä myyttinen palloilusarjojen kulttuuri?

Ja lopulta totuus on myös, ettei SM-liigaa avata ikinä. Se vaatisi osakassopimuksen muuttamista, ja liigan osakassopimusta ei tältä osin voi muuttaa ilman osakkaiden yksimielistä päätöstä.

Eivätkä edes suomalaiset jääkiekkojohtajat ole niin tyhmiä, että lähtisivät tekemään sarjaansa tuhoavia liikkeitä.