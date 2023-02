Kultaleijona jätti SM-liigaseuran liriin – Olli Jokinen tyrmistyi: ”Kertoo millainen hän oikeasti on”

Frans Tuohimaan lähtöä ei katsota hyvällä Jukureissa.

Mikkelin Jukurien ja tähtimaalivahti Frans Tuohimaan, 31, yhteistyö päättyi myrskyisissä merkeissä.

Keskiviikkoiltana vain muutamia tunteja ennen siirtorajan umpeutumista Jukurit julkaisi tiedotteen, että seura ja Tuohimaa ovat purkaneet kuluvaa kautta koskeneen pelaajasopimuksen.

Jukurien mukaan aloite tuli pelaajalta, joka oli tyytymätön loppukaudeksi tarjolla olleeseen rooliin ja peliaikaan.

Tuohimaan lähtö tuli täytenä yllätyksenä päävalmentaja Olli Jokiselle.

– Tästä jäi erittäin huono maku suuhun. Turha sitä on kieltää, Jokinen sanoo.

– Kolme viikkoa sitten olimme tilanteessa, missä meillä oli vielä kolme maalivahtia (Tuohimaa, Markus Ruusu ja Karolus Kaarlehto). Totesimme, että Kaarlehto saa lähteä. Tiistaina Tuohimaa ilmoitti, ettei hän pysty olemaan tuossa roolissa ja haluaa lähteä pois.

Jukurien kehityspäällikkö Mikko Hakkarainen olisi halunnut pitää Tuohimaan riveissä, mutta Jokinen koki tilanteen niin, että tyytymätöntä pelaajaa on turha roikottaa kokoonpanossa.

– Olin tässä ehdoton. Jos joku ei halua olla joukkueessa, ei täällä väkisin ketään pidetä.

– Kaikille tulee kauden aikana ylä- ja alamäkiä, mutta tärkeintä pitäisi olla sitoutuneisuus. Olen erittäin pettynyt, että tässä vaiheessa kautta pelaaja ilmoittaa lähtevänsä pois, sanoo Jokinen.

Tuohimaa siirtyi täksi kaudeksi kovin odotuksin Jukureihin. Leijonien olympia- ja MM-kultajoukkueen kolmosvahti solmi mikkeliläisseuran kanssa rahakkaan sopimuksen, mutta Tuohimaan kausi Jukureissa oli odotuksiin nähden iso pettymys.

Vähintään 20 ottelua torjuneista maalivahdeista Tuohimaan torjuntaprosentti 89,5 oli sarjan viidenneksi heikoin. Tuohimaan päästettyjen maalien keskiarvo 2,82 oli toiseksi huonoin.

– Ymmärrän sen, että pelaajalla on tuska ja huoli omasta tulevaisuudestaan, mutta tällainen ratkaisu jättää jonkinlaisen leiman pelaajan luonteesta. Kertoo millainen hän oikeasti on, kun tässä vaiheessa heitetään pyyhe tiskiin, Jokinen ruotii.

Tuohimaan viimeiseksi otteluksi Jukureissa jäi 3. helmikuuta pelattu ottelu Kärppiä vastaan. Jukurit hävisi ottelun 1–2.

– Tuohimaa pelasi erittäin hyvin Kärppiä ja sitä ennen Ässiä vastaan. Sen jälkeen Ruusu meni maaliin Ilvestä vastaan ja voitimme sen pelin.

Frans Tuohimaa halusi pois Mikkelistä.

Tällä hetkellä Jukurit on neljän ottelun voittoputkessa. Voittoletkun aikana tolppien välissä on torjunut Ruusu.

– Voittavaa maalivahtia ei vaihdeta. Tuohimaa olisi saanut seuraavan pelin, jos meille olisi tullut tappio. Siinä mielessä en ymmärrä yhtään Tuohimaan ratkaisua, Jokinen ihmettelee, mutta näkee tilanteessa myös positiivisen puolen.

– Uskon siihen, että joukkue on nyt vahvempi. Se on voinut olla jollain tapaa aistittavissa pukuhuoneessa, ettei joku halua siellä olla. Pelaajat eivät ole sitä sanoneet ääneen enkä itse ole havainnut, että henki olisi huono, mutta uskon, että voimme kääntää tämän voimavaraksi.

Loppukauden ajan Jukurien maalivahtikaksikon muodostavat ykkösvahdiksi noussut Ruusu, 25, ja Imatran Ketterästä lainalle saapunut Severi Auvinen, 21.

Tuohimaa, 31, jatkaa kauttaan Ruotsin pääsarjassa Skellefteå AIK:ssa.

Jukureilla on runkosarjaa jäljellä yhdeksän ottelua. Jukurit majailee viimeisellä pudotuspelipaikalla eli kymmenentenä 69 pisteellään.

Sijan alempana HPK on mikkeliläisten kanssa tasapisteissä, mutta Jukurit on voittosarakkeen turvin viivan yläpuolella.

– Jokainen peli on meille seitsemäs peli. Sitä se on ollut meille viimeiset pari viikkoa. 4–5 joukkuetta taistelee muutamista viimeisistä pudotuspelipaikoista. Tämä on hienoa aikaa, kun jokaisella pelillä on hirveä merkitys, Jokinen hekumoi.

– Nyt katsotaan, ketkä oikeasti ovat ammattilaispelaajia. Nyt mitataan henkisiä voimavaroja ja sitä, mitä olemme alkukaudesta tehneet ja millaista arki on ollut kauden aikana.