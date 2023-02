Severi Lahtinen on poikkeuksellinen liigakiekkoilija.

Miten SM-liigan viihdyttävin pelaaja elää, syö ja nukkuu?

Tätä mystisyyden verhoa JYPin taiturimainen hyökkääjä Severi Lahtinen avasi tubettaja Jaakko Parkkalin tuoreimmassa jaksossa, joka on otsikoitu ”Suomen sytyttävin jääkiekkoilija”.

Lahtinen, 24, esittelee jaksossa muun muassa jääkaappinsa sisältöä. Oven takaa paljastuu varsin askeettinen kattaus.

Liigakiekkoilijan jääkaapista löytyy kananmunia, mehua, voileipätarpeita, jogurttia, cola- ja energiajuomaa, olutta ja puolityhjä Jaloviina-pullo.

– Mutta tärkeintä ruokaa on tässä, Lahtinen ilmoittaa ja ottaa käsiinsä karkkipussin.

– Aina ennen pelipäivää edellisenä päivänä syön choco-pussin. Toi on tärkeä. Se on muodostunut rutiiniksi.

Ravinnon lisäksi myös Lahtisen leporutiinit eroavat ammattiurheilijan peruskaavasta. Kämpästä löytyy asianmukainen sänky, mutta Lahtisella on tapana nukkua yönsä olohuoneen sohvalla.

– Tsiigailen telkkaria iltaisin ja tähän mä aina nukahdan. Menen tosi myöhään aina nukkumaan. Makkarissa käyn vain vaihtamassa vaatteet, Lahtinen virnistää.

Lahtinen ei perusta 7–9 tunnin yöunista. Parkkalin kuvaamalla videolla Lahtinen herää pelipäivän aamuna sohvansa kulmasta ”perus nelkun” jälkeen.

– Otetaan parin tunnin päikkärit, niin sillä se on hyvä, Lahtinen linjaa päivän suunnitelmat ennen illan liigaottelua.

Ilta-Sanomien asiantuntija Raimo Summanen tutustui pyynnöstä Lahtisen uniikkeihin rutiineihin.

– Urheilija tarvitsee laadukasta bensaa koneeseen. Tuo jääkaappi näyttää siltä, että siellä ei ole hirveästi sellaista kamaa, Summanen hämmästelee.

– Ravinnon merkitys on äärimmäisen tärkeää kovassa pelitahdissa.

Jääkiekkoasiantuntija Raimo Summanen.

Summanen myös muistuttaa, että yli 20 pelaajan jääkiekkojoukkueeseen mahtuu paljon persoonia erilaisine elintapoineen.

– Joukkuelajeissa löytyy aina myös pelureita, joiden ei välttämättä tarvitse olla huippu-urheilijoita. Monilla huippupelaajillakin on joku pahe. Selvästi näyttäisi, että Lahtisella tämä pahe on karkkipussi, Summanen hykertelee.

Ravinnollisesti irtokarkkipussin nauttiminen ennen urheilusuoritusta on kaukana optimista, mutta Summasen mielestä Lahtisen tapauksessa kyse voi olla turvallisesta tavasta.

– Vaikka ei olisi valmistautunut fyysisesti ja ravinnollisesti parhaalla mahdollisella tavalla, rutiinista voi saada lisää uskoa. Se voi kantaa johonkin asti. Jengillä on erikoisia rutiineja, Summanen hymähtää ja pyörittelee päätään.

Summanen muistaa omalta pelaajauraltaan tilanteen, missä maailman paras jääkiekkoilija Wayne Gretzky ravitsi itseään epätyypilliseen tapaan vain hetki ennen ottelua.

– Gretzky veti kerran alkuverryttelyn jälkeen hampurilaisen. Hän oli sen verran laihassa kunnossa ja laihtui kovassa pelitahdissa, joten hän joutui tankkaamaan. Näitä tarinoita riittää.

” Jos Lahtinen olisi 18-vuotias pelaaja ja hän olisi tyrkyllä NHL:n varaustilaisuuteen, kaikki scoutit olisivat aivan ihmeissään tuollaisesta touhusta.

Leijonien entisen päävalmentajan suu venyy leveään hymyyn monta kertaa Lahtisen videon aikana.

– Onko tämä joku vitsi? Jos tämä ei ole show’n takia järjestetty juttu, niin tässä on ihanaa se, että tämä kaveri pelaa Jukka Rautakorven JYPissä. Rautakorven joukkueissa on aina puhuttu urheilullisuudesta. Tässä on helkutin kiinnostava ristiriita, Summanen intoilee.

– Tässä kohtaa kysymys kuuluu, onko urheilu vai peluri keskiössä.

Lahtinen on aina ollut rennonletkeä oman tiensä kulkija. Tyyli ja näyttävyys ovat monesti menneet työmäärän ja kilpailullisuuden edelle.

– Tämä on kulttuurisesti mielenkiintoinen juttu, koska varmasti moni nuori fanittaa Lahtista. Monessa seurassa houkutellaan pelaajia niin, että heistä tehdään parempia urheilijoita ja korostetaan joukkueen arvoja. Voisiko olla, että jossain vaiheessa individualistisuudelle annetaan enemmän tilaa ja vain peli ratkaisee, Summanen pohtii.

– Jos Lahtinen olisi 18-vuotias pelaaja ja hän olisi tyrkyllä NHL:n varaustilaisuuteen, kaikki scoutit olisivat aivan ihmeissään tuollaisesta touhusta. Silloin nähtäisiin vain riskejä.

– Lahtinen on kuitenkin vanhempi pelaaja, joka lähettää tällaisella toiminnalla myös viestin joukkueelle ja valmennukselle.

Severi Lahtinen on tehnyt tällä kaudella 45 ottelussa tehot 9+18.

Lahtinen on pelityyliltään jäljittelemätön taitopelaaja, joka tykkää tehdä kiekon kanssa tavallisuudesta poikkeavia ratkaisuja.

Taiteilija Lahtinen on veivannut tällä kaudella komeita suorituksia ja osumia, jotka ovat nousseet otsikoihin.

Lahtelaisen pelurin kauteen on mahtunut myös vaikeita pätkiä. Kauden alkupuolella Lahtisen peli tökki ja hän joutui seuraamaan otteluita myös katsomossa.

Hyvänä päivänä Lahtinen voi olla kaukalon paras pelaaja. Huonona päivänä hän voi istua viltissä puremassa tuppea.

– Tuollaisilla elintavoilla hän antaa tasoitusta. Nyt hän taistelee omaa optimia vastaan, Summanen sanoo.

Summanen näkee Lahtisessa paljon käyttämätöntä potentiaalia. Hän heittää pöytään verrokkipelaajan: Lukon kapteeni Anrei Hakulinen.

– Hakulisella oli nuorempana ongelmia alkoholin kanssa, mutta hän ryhdistäytyi ja pelaa nyt huipputasolla. Nyt hän kertoo ylpeänä sitä kehitystarinaa. Kaikki kivet kannattaa kääntää ennen kuin on liian myöhäistä.

Summanen on pitkän valmennusuransa aikana ollut tilanteissa, missä oman pelaajan elintavat eivät ole kestäneet päivänvaloa. Siinä kohtaa hän on ehdottanut pelaajalle kokeilujaksoa, jonka aikana kaikki asiat harjoittelusta, ravinnosta ja levosta alkaen tehdään ammattimaisesti. Sen jälkeen tuloksia verrataan aiempaan.

– Luodaan verrokki ja katsotaan voiko pelaaja nousta seuraavalle tasolle. Siinä kohtaa myös selviää, onko pelaajalla aidosti halua ottaa seuraava askel urallaan. Pienillä elintapamuutoksilla kehitysaskelia voi ottaa helpostikin. Se on parasta, mitä pelaajalle voi tapahtua.