Pelaajien myyminen ja kauden luovuttaminen ei ole peruste periä valtion maksamia koronatukia takaisin. Koronatukia urheiluun ajanut kansanedustaja kuvailee seurojen toimintaa kyseenalaiseksi.

SM-liigan seurat saivat vuosina 2020–2022 mittavia koronatukia.

Helsingin Sanomien viime kesäkuussa tekemän selvityksen mukaan eniten tukea sai yli 1,8 miljoonan euron kokonaispotin kerännyt HIFK, vähiten vajaat 300 000 euroa saanut Vaasan Sport.

Tuet ovat verrannollisia liikatoiminnan kokoon ja perustuvat yleisiin säädöksiin.

Useampi SM-liigaseura kertoi viime kesänä tehneensä ennätystuloksia, osin mittavien koronatukien avittamana. Tukia jakoivat Business Finland, ely-keskukset, Valtiokonttori sekä Ruokavirasto.

Nyt SM-liigassa on meneillään harvinaisen näkyvä tyhjennysmyynti. Seurat, joiden mahdollisuudet selviytyä pudotuspeleihin ovat karanneet, ovat heittäneet hanskat tiskiin urheilullisen menestyksen suhteen. Koska suljetussa sarjassa ei ole vaaraa putoamisesta, ne myyvät surutta pelaajiaan välttyäkseen taloustappioilta.

Alkuvuodesta valkoista lippua ovat heiluttaneet SaiPa ja Sport. Liiga-Saipa Oy sai koronatukia 491 554 euroa.

Kun seurat ovat aiemmin saaneet mittavia koronatukia, se herättää väistämättä kysymään, onko kauden luovuttamisen ja veronmaksajilta saatujen tukieurojen välillä ristiriita?

SaiPan kausi on sujunut murheellisissa merkeissä.

Kansanedustaja Pauli Kiuru (kok) oli etulinjassa ajamassa koronatukia urheiluun. Entinen huipputason triathlonisti sanoo IS:lle pitävänsä kauden luovuttamista urheilullisesti huonona asiana.

Raskauttavana asianhaarana muutaman liigaseuran toiminnalle hän pitää sitä, että seurat saivat valtion koronatukia.

Valkeakoskelainen Pauli Kiuru on kolmannen kauden kansanedustaja.

– Tukien kannalta se ei vastaa sitä henkeä, jota olen itse edus­kunnassa ajatellut. Jos tukia annetaan, siihen liittyy moraalinen velvoite toimia tietyllä tavalla, Kiuru sanoo.

Kiuru luonnehtii korona­tukia saaneiden ja nyt parhaat pelaajansa myyneiden seurojen toimintaa ”hieman kyseen­alaiseksi ja kulma­karvoja kohottavaksi”.

– Toivoisin urheilullista draivia ja loppuun asti taistelemisen mentaliteettia.

– Jos osakeyhtiöllä ei ole kysymys taloudellisesta selviämisestä, talous ei saisi mennä urheilullisen ajurin edelle. Tässähän se tuntuu menevän, kun seura ei ole kassakriisissä. Kyllä silloin pitäisi mennä urheilu ja menestys edellä, vaikka ei olisikaan kärkeen pääsemässä.

Kiuru muotoilee yleisellä tasolla, että vaikka sääntöjä ja lakia noudatetaan, ei toiminta ole välttämättä aina hyväksyttävää.

Tukea seuroille jakaneista tahoista Valtiokonttori ja Business Finland selventävät Ilta-Sanomille, ettei pelaajien myyminen ole peruste periä tukea takaisin.

Valtiokonttorin yritysten kustannustukiyksikön palvelujohtaja Mari Selviranta sanoo SM-liigaseuran vertautuvan mihin tahansa yritystoimintaan.

– Yrityksen on mahdollista myydä irtainta eli omaisuutta. Jos ajatellaan, että pelaajia verrataan yrityksen irtaimeen, heitä voi myydä tai luovuttaa eteenpäin. Valtiokonttorilla ei ole siihen mitään sanottavaa tai kantaa, Selviranta selventää.

” Jos ajatellaan, että pelaajia verrataan yrityksen irtaimeen, heitä voi myydä tai luovuttaa eteenpäin.

– Jos yritys on ollut tukihetkellä tukikelpoinen, se on ollut oikeutettu tukeen. Ainoa asia, mitä tulevaisuudessa seurataan on, että yritykset eivät saa jakaa osinkoa niiltä tilikausilta, joilta ovat saaneet tukea siltä osin, kun osinko kohdistuu tukimäärään.

Business Finlandin asiantuntija Kari Komulainen kirjoittaa sähköpostilla BF:n myöntäneen koronatukea rahoitushakemuksessa kuvattujen projektien toteuttamiseen.

Niiden tarkoituksena oli kehittää uusia tuotteita, palveluita tai toimintatapoja, joiden avulla yritys pystyisi korjaamaan koronan liiketoimintaansa aiheuttamia häiriöitä.

– Oleellista on siis, että yritys pyrkii hyödyntämään projektin tuloksia liiketoiminnassaan. Toki urheilullisella menestyksellä ja liiketoiminnan menestyksellä on kytkös, mutta puhtaasti urheilullisen menestyksen tavoitteluun ja siinä onnistumiseen ei projektirahoitusta ole kytketty, Komulainen valottaa.