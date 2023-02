SaiPa hävisi 0–8 – päävalmentaja iloitsi hyvästä oppitunnista

Päävalmentaja Ville Hämäläisen mukaan SaiPa sai oppitunnin Tapparalta.

SaiPa hävisi tiistai-iltana Tapparalle häpeällisesti 0–8 Tampereella. Joukkueen tappioputki kasvoi jo 13 ottelun mittaiseksi.

Tasoero Tapparan ja joukkuettaan runsaalla kädellä tyhjentäneen SaiPan välillä oli valtava, minkä myönsi myös lappeenrantalaisten päävalmentaja Ville Hämäläinen.

– Tappara on huippuryhmä Euroopan mittakaavalla. Tänään, rehellisyyden nimissä, jaot olivat sellaiset, että jäimme aika pahasti alakynteen, Hämäläinen sanoi lehdistötilaisuudessa.

Sitten Hämäläinen alkoi yllättäen puhua mailakamppailuista.

– Pelistä ei tietenkään sen enempää analysoitavaa ole. Sellaisesta yhdestä asiasta tuossa puhuimme, että saimme hyvän oppitunnin mailakamppailusta ja vahvalla mailalla pelaamisesta. Vastustajalla on maajoukkuepelaajia ja muutenkin huippuryhmä. Näissä asioissa oli selkeä ero. Olimme vastaantulijoita, Hämäläinen sanoi.

Tapparalta kaiken lisäksi puuttui kokoonpanosta useita avainpelaajia.

Hämäläiseltä tentattiin lehdistötilaisuudessa edes yhtä positiivista asiaa SaiPan pelistä.

– No tietysti aika vaikea lähteä sen enempää perkaamaan, mutta muutaman alivoiman saimme tapettua. Se ainakin oli positiivista.

SaiPan kaudesta on tulossa huonoin yhdeltäkään SM-liigajoukkueelta 15 vuoteen.

15 vuoden aikajänteellä kyseenalaista titteliä pitää hallussaan kauden 2018–2019 Ässät, joka keräsi tuolloin 47 pistettä.

SaiPalla on kasassa 40 pistettä, kun jäljellä on 10 ottelua. Sen ero toiseksi viimeisenä majailevaan Sportiin on 19 pistettä.

SaiPan lähes koko kausi on ollut murheellinen. Joukkue on 50 ottelusta onnistunut voittamaan ainoastaan kuusi varsinaisella peliajalla. Edellisen kolmen pisteen voiton SaiPa naarasi 16. joulukuuta KalPaa vastaan.

SaiPa heitti pyyhkeen kehään hyvissä ajoin ja luopui useasta avainpelaajastaan. Lappeenrannasta matkaansa muihin maisemiin ovat jatkaneet esimerkiksi Niclas Westerholm, Aaron Irving, Kalle Maalahti, Jarno Koskiranta, Kristian Pospisil ja Veikko Loimaranta.

Tapparan päävalmentaja Jussi Tapola oli tiistai-illan ryöpytyksen päätteeksi tyytyväinen omiensa otteisiin.

– Joukkue oli sitoutunut ja kamppaili vahvasti. Emme tyytyneet yhteen tai kahteen maaliin van halusimme tehdä tulosta, Tapola iloitsi.