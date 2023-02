SM-liigassa irvokas näytelmä – ”Surullisin liigapeli vuosiin”

Tappara rökitti SaiPan 8–0.

Lappeenrannan SaiPa hävisi 13. kerran putkeen. Tappara voitti hanskat tämän kauden osalta jo aikaa sitten tiskiin heittäneen liigajumbon kotonaan maalein 8–0.

Tapparalta maalinteossa onnistui kahdeksan eri miestä, eikä yksikään pelaaja tehnyt yli kahta tehopistettä.

Tamperelaisten maalilla Niko Hovinen torjui heti Tappara-debyytissään nollapelin. Siihen vaadittiin 14 torjuntaa.

Sarjataulukossa Ilveksen ohi toiseksi noussut Tappara pelasi SaiPaa vastaan ilman kolmea suurta tähteään Jori Lehterää, Niko Ojamäkeä ja Valtteri Kemiläistä.

SM-liigan jumboksi jo varhain jämähtänyt ja useasta pelaajastaan kesken kauden luopunut SaiPa on murheellisessa kurimuksessa.

Lappeenrantalaiset ovat koko kauden aikana napanneet ainoastaan kuusi varsinaisen peliajan voittoa. Edellisen kolmen pisteen voiton SaiPa naarasi 16. joulukuuta Kalpaa vastaan.

SaiPalla on jäljellä vielä kymmenen ottelua. Joukkue on kerännyt 49 ottelusta 40 pistettä. Ero sarjataulukossa toiseksi viimeisenä olevaan Sportiin on 19 pistettä.

Tiistai-illan ottelussa tasoero CHL:n finaaliin valmistautuvan Tapparan ja pyyhkeen kehään heittäneen SaiPan välillä oli valtava.

– Vuosiin surullisin näkemäni liigapeli. Tasoero luokkaa valtameri, raportoi paikan päällä oleva Aamulehden toimittaja Lauri Lehtinen.

SaiPa on alkukeväällä luopunut esimerkiksi maalivahdistaan Niclas Westerholmista, Aaron Irvingistä, Kalle Maalahdesta, Jarno Koskirannasta, Kristian Pospisilista ja Veikko Loimarannasta.

Tapparan maalit tiistai-illan ottelussa tekivät Veli-Matti Vittasmäki, Ben Thomas, Mikael Seppälä, Topi Rönni, Petteri Puhakka, Anton Levtchi, 1100 liigaottelun rajapyykin saavuttanut Kristian Kuusela ja Maksim Matushkin.

Avauserän jälkeen Tapparan johti 2–0, toisen erän jälkeen lukemat olivat 5–0. Vielä päätöserässä isännät nöyryyttivät vieraitaan kolmella lisämaalilla.